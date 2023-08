Aunque el Gobierno está empeñado en que los pequeños productores, los micronegocios, las tiendas de barrio, sean rentables; en llegar a la Colombia profunda a través de microcrédito que no ahogue a los beneficiarios y que les permitan aumentar las utilidades, como lo reiteró el propio Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda durante su intervención en el 13.° Congreso de Asomicrofinanzas, que se lleva a cabo en Bogotá, desde el gremio de las microfinancieras advierten que conseguir recursos con Bancóldex para, precisamente apoyar ese segmento de la economía, resulta mucho más costoso, incluso que con la banca comercial.



Ante esa realidad, las microfinancieras comienzan a tocas las puertas de entidades internacionales con las que pueden lograr los recursos que requieren para continuar apoyando a los pequeños productores del país a un costo mucho menor del que ofrece en la actualidad entidades como Bancóldex.



Así se lo dijo a EL TIEMPO Maria Clara Hoyos, presidente de Asomicrofinanzas, tras señalar que en desarrollo de su congreso anual estarán presentes 10 de esas entidades internacionales con las que sus representados (microfinancieras) podrán sentarse a conversar sobre las condiciones en que pueden fondear recursos para irrigarlos en el segmento de las micros del país.



Las elevadas tasas que ofrece Bancóldex tiene en alerta a las microfinancieras, pues consideran que no son competitivas con la banca comercial en tasas de interés. "Lo que manifiestan las entidades es que la fuente de fondeo dela banca tradicional, que de manera directa no llega a esta población es mucho más económicas que el mismo Bancóldex", señala Hoyos.



La vocera gremial agrega, además, que bajo esas circunstancias "vamos a sustituir, a través del fondeo con entidades internacionales, que no es como debería ser porque hay que continuar con esta tarea y adelantar unas estrategias con Findeter, el Ministerio de Vivienda para buscar que esa población no solo tenga acceso a crédito para el negocio sino que puedan mejorar su acceso a ciertos servicios, como el agua y la vivienda, conociendo al cliente, otorgando créditos teniendo en cuenta los tiempos en que los puede pagar y en los momentos oportunos en que los necesita".



Entre los fondeadores de recursos internacionales hay entidades de Estados Unidos, Suiza, Alemania, que están dispuestos a facilitar los recursos de acuerdo a las condiciones y sectores que atiendan las micros acá en Colombia.

Más apoyo, menos subsidios

Maria Clara Hotos, presidente de Asomicrofinanzas, durante su intervención en el 13.° Congreso del gremio realizado en Bogotá

Hoyos también señaló que desde la agremiación adelantan varias iniciativas para continuar apoyando al sector microfinanciero del país, por ejemplo, a través de un programa de seguros inclusivos y desde luego mediante el crédito y la asistencia técnica, pero reclamó del Gobierno herramientas que les permitan a esos pequeños emprendimientos fortalecerse y crecer, como mayor conectividad para las zonas rurales para que puedan llegar a estas más servicios financieros y no financieros, pero a un menor costo.



"No necesitamos que se regale más plata a través de subsidios porque esto no ayuda a que las personas salgan adelante, se necesitan eso sí, más garantías y recursos para apoyar los emprendimientos", señala Hoyos quien reitera que el tema sel aseguramiento es clave para atender a esta población frente a cualquier siniestro que los pueda afectar no solo en sus negocios sino en sus viviendas y en su vida misma que los lleve a quedar de nuevo en situación de pobreza extrema.



“Nuestro gremio está dispuesto a seguir siendo parte de la solución para nuestro país”, dijo la dirigente gremial, al tiempo que mencionó que gracias a la labor de las entidades afiliadas al gremio se logró que “cerca de 300.000 personas ingresaron por primera vez al sistema financiero, el 52 por ciento de ellas mujeres. Un duro golpe al crédito ilegal, clandestino (gota a gota). Aun así, necesitamos que sea perseguido como lo que es: un delito”.

Gota a gota

El Gobierno se comprometió a fortalecer el Grupo Bicentenario, encargado de la estrategia contra el gota a gota.

Algo en lo que coincidió el ministro Bonilla, quien dijo que el combate a ese flagelo hace parte de la estrategia del Gobierno para brindarle a la economía popular mejores condiciones para salir adelante en sus proyectos. “Nos encontramos en un mundo en el que el microcrédito debe combatir el 'gota a gota' eficazmente, bajar tasas de interés y dar impulso a la economía popular”.



“Hay que derrotarlo", dijo el ministro refiriéndose al gota gota, tras enfatizar que "son tasas de interés muy altas y quien lo pide trabaja sólo para el proveedor. No se pueden tener tasas de interés de 10 por ciento diario".



No obstante, advirtió que la idea tampoco es sobreendeudar al pequeño empresario, pero sí facilitar los trámites ante las cámaras de comercio, los cuales calificó como costosos y poco democráticos.