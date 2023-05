Llegar a las zonas más vulnerables y alejadas de la población colombiana con crédito formal no es fácil. La falta de conectividad, de medios de transporte y comunicación que encarecen la operación de las microfinancieras dificulta esa labor.



Pero ahora se suma a esos obstáculos el tema del orden público que frena el acceso de las entidades a algunas regiones donde se había logrado rescatar a cientos de microempresarios de la garras del ‘gota a gota’.



Pese a ello, María Clara Hoyos, presidenta de Asomicrofinanzas, le dijo a EL TIEMPO que este año esperan crecer en irrigación de crédito al campo y a las zonas alejadas entre un 10 y 15 por ciento, pero necesitan de mayor acompañamiento del Gobierno en esa labor.

María Clara Hoyos Jaramillo, presidenta de Asomicrofinanzas. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

¿Qué papel juegan las microfinancieras en el desarrollo económico y social del país?



Uno de los papeles fundamentales es atender negocios productivos a través de los servicios financieros y no financieros en distintas etapas, desde cuando son una idea de negocio de supervivencia, es decir, aquellos cuyos excedentes dan apenas para sobrevivir, hasta cuando se convierten en microempresa de acumulación, cuando empiezan a tener sus propios activos, procesos que se atienden con microcrédito y asistencia técnica. Lo importante en todo esto es que la persona conozca su negocio para evitar que fracasen, porque aprender de un negocio a punta de crédito es garantía de quiebra total. El apoyo que se brinda no es para enseñarles del negocio sino para apoyarlos para que salgan adelante con su conocimiento de esa actividad que van o están desarrollando. Nuestras entidades otorgan esos primeros créditos en condiciones que las personas puedan pagar con los excedentes diarios de su negocio y los recursos se destinan a comprar la materia prima, de tal manera que no tengan que recurrir al ‘gota a gota’ para ello.

¿Ese acompañamiento técnico hasta dónde se extiende?



Por lo general, el primer crédito es a seis meses y nos vamos adaptando a la velocidad en que avanza el micro-empresario, porque no todos crecen al mismo ritmo. Pero cuando surgen nuevas oportunidades lo que se hace es otorgarle un nuevo préstamo, se cancela el saldo del anterior y pueda invertir en el nuevo negocio o en la ampliación del que tiene, cuidando siempre de no sobreendeudarlo. Ahí es clave el tema de la educación financiera en ese acompañamiento, por eso uno de los proyectos importantes para nosotros ha sido el de las cadenas productivas sostenibles para el desarrollo rural en paz, que funcionan en 1.103 municipios, independiente de si la iniciativa es agropecuaria o no, o si está en zona urbana o rural. Con el apoyo de la Fundación Citi impulsamos este proyecto llegando a 21 municipios Pdet (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial), con el que hemos logrado que cerca de 1.200 familias salieran del cultivo de la coca, pasaran sembrar cacao y obtuvieran la certificación Fairtrade, que les permite a todos esos productores tener un mejor precio al momento de exportar, asegurando que estos no vuelvan a los cultivos ilícitos, por ejemplo. Y ahí ha sido clave la educación financiera para que no caigan en el ‘gota a gota’, que conozcan qué es el ahorro, cuándo sacar un crédito y cómo hacer más eficiente su producción de cacao, entre otros temas.

¿Cuál ha sido el impacto de ese programa?



Son cerca de 5.000 beneficiarios, directos e indirectos. Se atendieron 550 víctimas del conflicto armado, de las cuales 107 eran madres cabeza de hogar, 95 indígenas, afrodescendientes y personas discapacitadas, con lo que esa mezcal del negocio productivo, la educación financiera, las instituciones que ofrecen estos servicios financieros y unos recursos adicionales permiten el logro de resultados importantes donde la gente no está pendiente de un subsidio, sino que ellos mismos pueden anejar sus negocios para sus familias.

¿Son medibles esos resultados?



Sin duda, esa mezcla de proyectos es lo que hace que las microfinanzas aporten a la superación de la pobreza. En este solo programa se otorgaron 4.000 millones de pesos en créditos para 990 microempresarios de municipios Pdet que ya tenían un negocio productivo. Pero cuando nosotros atendemos por primera vez a un microempresario de supervivencia, con su tercer crédito, el indicador de pobreza pasa del 67 al 66 por ciento, mejora su situación de vulnerabilidad, y cuando van por el quinto préstamo cae al 64 por ciento una mejora sustancial; entonces, parte de ese impacto es que se dan cuenta de que son capaces de tener un crédito, de atenderlo y de notar un cambio en su vida.

¿Qué tanto crédito han logrado irrigar a esos sectores de la población?



Las 43 entidades asociadas a Asomicrofinanzas manejan el 96 por ciento del microcrédito formal en el país. Y el total de cartera colocada se aproxima a 19 billones de pesos en cerca de 3 millones de micronegocios, de los cuales dependen unas cinco personas, tres del núcleo familiar y dos trabajadores. Con excepción de la pandemia, cuando uno mira el crecimiento del microcrédito frente a vivienda o comercial, este repunta más, es anticíclico, cuando hay dificultades crece mejor apoyando la dinámica de la economía, porque a la vez reactiva el consumo.

Las 43 entidades asociadas a Asomicrofinanzas manejan el 96 por ciento del microcrédito formal en el país. Foto: Rocky López

En el futuro, ¿cómo ven ese comportamiento?



Hay varios frentes. Uno es el programa del Gobierno de apoyo a esta población que estará listo en dos meses y en el que participan Bancóldex y Finagro, y garantías del Fondo Nacional orientado a esos micronegocios que en los últimos cuatro años no han tenido crédito. Nosotros esperamos que haya un crecimiento con esos negocios de entre 10 y 15 por ciento en 2023. Nos vamos a enfocar en la zona rural y agropecuaria, que es donde hay más pobreza, pero se necesita un apoyo grande del Gobierno.

¿Qué tipo de apoyo?



Hay una serie de factores, como la falta de conectividad, el alto costo y la falta de medios para llegar a esas zonas rurales apartadas que necesitan esta atención. Hay muchos riesgos allí para las microfinancieras, varias de las cuales tienen que tomar el efectivo, llevarlo en costales para hacer los desembolsos a la población, como ocurre en el Guainía.

Y en la lucha contra el ‘gota a gota’...



La lucha contra el crédito informal está con una línea que anunció el Gobierno a través del grupo Bicentenario y está encaminada a aquellos que no han tenido crédito en los últimos cuatro años, pero tienen un negocio productivo. La meta es llegar a un millón de micronegocios. Pero, además, necesitamos seguir atendiendo a esos 3 millones que hoy necesitan continuar con sus préstamos y llegar a muchos más, porque según el Dane en el país existen unos 6 millones de micronegocios y negocios productivos que no tienen acceso al crédito formal y que necesitan otro tipo de servicios no financieros, como orientación de cómo sacar un RUT, una cámara de comercio o tener un seguro, entre otros.

¿Cómo romper esas barreras que impiden llegar con crédito a ciertas zonas?



Uno de los grandes problemas hoy es el orden público y eso impide que las microfinancieras lleguen a zonas apartadas porque los asesores reciben amenazas y esto hace que se retroceda en algunos espacios que ya estaban conquistados con crédito formal.

¿Qué tan buenas pagas son los clientes de estas entidades?



La mejor calidad de la cartera la vemos en el sector agropecuario con un indicador de cartera vencida del 1,8 por ciento. A muchos se les prestó para siembra de hortalizas, pero con los fuertes aguaceros por el fenómeno de La Niña lo perdieron todo, pero como también esas unidades de negocios tenían gallinas, cerdos, la ayuda fue mejorar esa parte que no se afectó y de esta forma pudieron cumplir con sus préstamos.

¿Qué viene después del proyecto de cadenas productivas?



Estamos próximos a iniciar con otro plan, también muy relacionado con el cacao, pero en otras regiones, como Arauca donde apoyaremos la productividad así como la transformación del producto, donde creemos que se puede tener un mayor beneficio para las comunidades. Ahí es donde queremos seguir impulsando con entidades como la Fundación Citi, fueron 350.000 dólares que se invirtieron, este año será menos, pero mezclados con microcrédito se potencia mucho y ayudamos a que los jóvenes se queden en el campo y valoren sus negocios.



