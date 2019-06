Corporación Microcrédito Aval prevé triplicar su cartera en el 2019

Llegar a más de 4.800 microempresarios del país con financiación hecha a la medida de sus necesidades y triplicar la colocación de recursos entre este segmento de la población son dos de las principales metas que se fijaron las directivas de la Corporación Microcrédito Aval para el cierre del 2019.

Hasta la fecha, esta entidad, enfocada en ayudar a esas unidades de negocios, principalmente en Bogotá y algunos municipios circunvecinos, cuenta con cerca de 3.060 clientes, la mayoría de los cuales son mujeres emprendedoras (67 por ciento).



Esta organización inició operaciones en el 2010 bajo el nombre Corporación Grameen Aval Colombia a través de una alianza con Grameen Bank, pero a partir de noviembre de 2013, su nombre cambió a Corporación Microcrédito Aval, y sus actuales socios son la Fundación Grupo Aval y la Fundación Luis Carlos Sarmiento Angulo.



“Lo que en realidad nos interesa es evaluar la necesidad del cliente y, con base en eso, le ofrecemos un producto. Por ejemplo, si necesita surtir su negocio, se le asesora sobre cada cuánto debe rotar el inventario y, con base en eso, se le otorga el tipo de crédito que necesita”, explica Diego Duarte, director de la entidad.

Señala que hoy, el 95 por ciento de los clientes son muy informales, no cuentan con balances ni declaración de renta, que son documentos que solicitan las entidades tradicionales. Sin embargo, manejan montos de préstamos que oscilan entre los 500.000 y los 12 millones de pesos, y el promedio por crédito es de 2,5 millones.



El directivo advierte que “el acceso al microcrédito depende del cumplimiento de requisitos mínimos, donde no se exigen garantías, no se realiza pignoración ni se hipoteca, como muestra de confianza para que las personas puedan acceder fácil a los recursos y esto les brinde la oportunidad de iniciar una vida crediticia”.



No obstante, para acceder a un préstamo de esas características, es necesario tener un emprendimiento y que este lleve operando mínimo seis meses. También, contar con un recibo de servicio público, fotocopia de la cédula y las facturas de compra y venta del negocio.



Para Duarte, pese a ser grandes generadoras de empleo, las microempresas y pymes tienen dificultades para emprender planes de expansión debido a diferentes limitaciones como la posibilidad de acceder a un crédito en una institución financiera, por lo que existen entidades como la que él dirige que facilitan el acceso a recursos para apoyar este tipo de iniciativas.



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS