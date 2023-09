Aunque el Gobierno, a través de César Ferrari, superintendente Financiero, y de Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, vienen insistiendo en que el mercado de capitales colombiano carece de profundidad, desarrollo y competencia, la adopción de las recomendaciones y acciones de la más reciente Misión, que sobre ese particular se entregaron en agosto de 2019, van a marcha lenta.



Es más, en algunos aspectos no existen, en otros son muy parciales y solo uno, el de la integración de las bolsas de valores de Colombia, Chile y Perú, arroja resultados importantes, aunque falta un par de temas que están por resolverse y sobre los que se trabaja en la actualidad.



Lo anterior es parte del reciente estudio 'Historia del mercado de capitales colombiano y otros ensayos', editado por Jonathan Malagón, actual presidente de la Asobancaria y Germán Verdugo, economista, en convenio con el gremio de los banqueros y la Facultad de Ciencias Económicas de Universidad Nacional, en el que, además de hacerse un recorrido por lo que ha sido desarrollo de este mercado en el país, hay un capítulo específico sobre los avances que han tenido las recomendaciones de la Segunda Misión del Mercado de Capitales.



En este sus autores, Roberto Rigobón y Luis Rodríguez Ospino, señalan que de las 64 recomendaciones y 210 acciones sugeridas por dicha Misión, se ha implementado solo el 8,1 por ciento de las primeras (17) y parcialmente el 5,2 por ciento de las segundas (11).



Pero, además, advierten que, si bien en el Plan Nacional de Desarrollo del actual Gobierno se avanzó en algunos aspectos importantes para modernizar y profundizar el mercado de capitales local, también se desaprovechó la oportunidad para hacer la verdadera transformación que la realidad colombiana demanda en este frente.



A pesar de ser lentos, dicen los autores, vale la pena celebrar los avances alcanzados

hasta el momento. En ese sentido, destacan la publicación de la primera política pública para el desarrollo del sistema financiero, las pinceladas de la transición hacia una regulación basada en principios, la transformación del sistema de pagos, clave durante la pandemia del covid-19 y, por supuesto, los avances en la integración regional de las bolsas de Chile, Colombia y Perú, así como el la llamada banca abierta.

Estudio sobre avances en el mercado de capitales destaca la transformación del sistema de pagos, clave durante la pandemia del covid-19. Foto: BBVA Colombia

Y agregan que, hacia delante, "Hacia adelante, es importante que el Gobierno nacional haga una reflexión sobre las reformas propuestas y su impacto en el mercado de

capitales", al tiempo que reconocen que las circunstancias no son las mejores, pero también es necesario que el sector privado continúe aunando esfuerzos para promover este mercado y se enfoque en la innovación de productos y servicios.



También señalan que implementar esas recomendaciones no sería una tarea fácil y en esa tarea habría que enfrentar situaciones complejas, pero que ante esas circunstancias, para lograr los propósitos y objetivos anhelados, se "debe partir de la búsqueda de concordancia entre las expectativas de los agentes interesados y voluntad política de autoridades que deben aprobar la línea de acción buscada".

Desafíos

Pero, ¿cuáles son los desafíos a los que se enfrenta el país para lograr una mayor profundización y desarrollo de su mercado de capitales? Para los autores son varios y de de largo calado, como la actual reforma pensional que adelanta el Gobierno, iniciativa que tendrá un enorme impacto sobre los fondos de pensiones privados (AFP), sin duda, uno de los principales actores del mercado de capitales, de ser aprobada tal y como fue presentada, pues de tajo reduciría su capacidad de inversión, dado que el flujo de cotizaciones a las AFP caería un 66 por ciento, mientras la reforma golpearía muy fuerte el ahorro nacional, "que es la base del fortalecimiento de la demanda por los activos que ofrece el mercado de capitales", dicen.



En ese sentido Rigobón y Rodrígez Ospino señalan que es fundamental recuperar la confianza y reducir la incertidumbre legislativa. "Estos son elementos sine qua non para un adecuado desarrollo del mercado, sin los cuales, los avances alcanzados hasta el momento y los próximos que vendrán no tendrán el impacto esperado, por lo que el proyecto de Ley actual que reforma al sistema pensional es un desafío para el

desarrollo del mercado".

El Congreso de la República discute en la actualidad el proyecto de reforma pensional que el Gobierno presentó, sobre los cuales hay varios reparos del sector privado, la académica y los analistas. Foto: Archivo EL TIEMPO / Néstor Gómez

Otro de los desafíos tiene que ver con los consensos legislativos en torno a la necesidad de tener un mercado de capitales de cara al futuro y que pusiera al país más cerca de otros más desarrollado. "Si bien no se esperaba una revolución al sector, sí era necesaria una reforma de carácter legal que transformara ciertos aspectos del mercado, que de otro modo sería imposible", señalan los expertos.

Bajo esas perspectivas, dicen, se presentó ante el legislativo un proyecto de Ley que recogía al menos un 50 por ciento de las recomendaciones de la Misión, pero que finalmente no logró la aprobación en segundo debate en el Senado. De ahí la necesidad de que haya consensos políticos sobre la importancia de avanzar en esa modernización.



Y en cuanto a los avances logrados en el PND (2022-2026), los autores comentan que son bienvenidos los logros, pero "lo cierto es que se perdió la oportunidad de avanzar en otros frentes igualmente relevantes", como por ejemplo, mejorar el gobierno corporativo de todos los emisores de valores, de las entidades financieras y de las AFP, sin importar su carácter mixto o no; forma, no se profundizó en la definición de miembro independiente que la Misión recomendó fortalecer, ni en los cambios a las

juntas de las AFP con el fin de ajustar los incentivos de los directores con los afiliados, o para la participación efectiva de estos últimos en los órganos de decisión.

Mayores retrasos

En el informe final que la Misión del mercado de capitales se presentaron una serie de recomendaciones (64) y acciones (210) que el Gobierno debería implementar para avanzar hacia un mayor desarrollo de ese mercado en Colombia y estos fueron los avances y retrasos que encontraron los expertos, luego de cuatro años en cada uno de los frentes.



1. Arreglo institucional y de competencias. Se hicieron 6 recomendaciones con 13 acciones puntuales para avanzar en la implementación. Entre las recomendaciones implementadas, o parcialmente implementadas están la consolidación de una política de mercado de capitales y la creación del comité de seguimiento a dicha política. En cuanto a las acciones se han ejecutado el 15 por ciento.



2. Estructura de mercado. Se realizaron 12 recomendaciones con 90 acciones puntuales. Se ha avanzado en la ampliación de la oferta de valores, la financiación colaborativa, la habilitación de las SAS como emisores de valores, en la

actualización de calificación de inversionistas y revelación de información y en la implementación del Sandbox regulatorio. De las acciones sugeridas se ha ejecutado solo el 3 por ciento



3. Regulación e incentivos. Hubo 23 recomendaciones con 63 acciones puntuales. Los avances están en una regulación basada en principios, gobierno corporativo para las AFP, el tema de custodia de valores, modernización del sector asegurador, la banca abierta y los sistemas de pago. En cuanto a las acciones se han ejecutado el 15 por ciento.



4. Manejo de activos públicos. Se hicieron 9 recomendaciones con 16 acciones puntuales. En este frente el avance ha sido en la implementación del gobierno corporativo de sociedades con participación del Estado. Sólo se ha ejecutado una acción, que representa solo un 4 por ciento de ejecución de esas acciones.



5. Ámbito impositivo. Se realizaron seis recomendaciones con 13 acciones puntuales. Según el análisis se ha avanzado de manera parcial en recomendaciones como la consolidación de una política de mercado de capitales y el comité de seguimiento a dicha política, pero en las acciones no se ha hecho nada aún.

José Fernando Romero, vicepresindente del Directorio del Holding Regional; Andrés Camus, presidente del Directorio; y Juan Pablo Córdoba, gerente, del nuevo Mercado Bursátil Regional. Foto: BVC

Los avances más notables

6. Productos y servicios. Hubo siete recomendaciones con 13 acciones puntuales. Los avances en las primeras está la creación del Fondo de fondos y el establecimiento del Indicador Bancario de Referencia (IBR), tasa de interés de corto plazo para el peso colombiano. En las acciones sugeridas la ejecución es del 31 por ciento.



7. Promoción y educación del mercado. Se fijaron dos recomendaciones con seis acciones puntuales. De las primeras el avance se ve por el lado de la creación de la Comisión intersectorial de inclusión y educación económica y financiera y en una política de educación financiera (documento de política de MinHacienda y CONPES 4005). En cuanto a las acciones se ha ejecutado el 67 por ciento de las seis establecidas.



8. Ámbito Internacional. Fueron dos recomendaciones con cuatro acciones puntuales. En este capítulo los avances son notables. Integración de las bolsas de Chile, Colombia y Perú, Liderazgo regional para la integración y la habilitación de participación de más de 10 por ciento en la sociedad resultante. En las acciones el cumplimiento es del ciento por ciento.