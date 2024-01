Los retos que tiene el Banco de la República en su apuesta por los pagos inmediatos

Los pagos instantáneos per cápita en Colombia tendrán un crecimiento de 800 por ciento en los próximos cuatro años, mientras el gasto en esos mismos pagos aumentará 300 por ciento, según el informe ‘Prime time for real-time 2023’, publicado por ACI Worldwide, empresa líder mundial en desarrollo y aprovisionamiento de software de pagos en tiempo real, en asociación con GlobalData, experta en análisis de data.



(Lea también: Mi Casa Ya | El lunes reactivan las asignaciones de subsidios para 2024: ¿cómo aplicar?)

Esas cifras, unidas al hecho de que el 64,2 por ciento de los colombianos utilizan las billeteras electrónicas en sus transacciones diarias, ubican a Colombia en el grupo de países de Latinoamérica, junto con Perú, Argentina y México, con el mayor crecimiento en un mercado en el que Brasil, de lejos, es el líder absoluto, el de los pagos inmediatos.



Algo que sin duda ha sorprendido a los expertos de esta industria en pleno desarrollo, pues Colombia entró en esta nueva era hace escasos dos años.



“Los pagos y movimientos entre cuentas hace rato están, pero ni eran inmediatos ni interoperables. Hoy ya se paga entre un cliente y otro sin importar al final de dónde (qué banco y qué tipo de cuenta) sale la plata y se recibe”, comentó un experto del sector financiero.



Además, manifestó que “lo que está haciendo el Banco de la República es un paso mucho más profundo, puesto que cambia la arquitectura y reglas de juego”, en beneficio de todos, usuarios, comercio, empresas y sistema financiero, entre otros.

Facebook Twitter Linkedin

Foto: Diego Santacruz / Archivo EL TIEMPO

Lograr esos crecimientos proyectados no será imposible, y para ello el Banco de la República dio dos pasos fundamentales en esa dirección: a finales de octubre del 2023 expidió la resolución externa 6, con la que fijó las reglas de juego en materia de interoperabilidad en los sistemas de pagos inmediatos (SPI).



Un mes y 13 días después, escogió la firma que lo acompañará en este propósito de facilitar a los consumidores sus transferencias monetarias en tiempo real, la multinacional ACI Worldwide.



Así, el Banco de la República utilizará la infraestructura central digital de ACI, parte de su plataforma de pagos empresariales, para construir la infraestructura central de un esquema interoperable a nivel nacional que incluye servicios centralizados de liquidación y direccionamiento para esquemas de pagos inmediatos.



Y si bien estos son dos avances fundamentales, el proyecto será una realidad en el 2025. “Todos los esquemas actuales y futuros deberán conectarse al nuevo ecosistema de pagos en tiempo real que se construirá”, precisó la entidad.

Facebook Twitter Linkedin

Foto: Jaime Moreno / Archivo EL TIEMPO

Primeros avances

Esas decisiones tuvieron buena acogida entre varios actores del mercado de pagos, quienes coincidieron en su importancia para un mayor y pronto desarrollo de un ecosistema interoperable.



Incluso algunas entidades bancarias muestran avances importantes, como por ejemplo el Banco de Bogotá, BBVA, Redeban y la billetera dale!, del Grupo Aval.



Estas dos últimas entidades se aliaron para poner en funcionamiento el QR Entre Cuentas, que permite realizar y recibir pagos entre comercios y personas, en el ecosistema de pagos interoperables de Redeban.



En agosto del año pasado, el Banco de Bogotá activó su QR Gou, que permite recibir pagos inmediatos y gratuitos desde cualquier entidad financiera, incluidas las billeteras digitales, avance que, además, facilita la recepción de los pagos en los comercios, diversificando sus canales y permitiendo llegar a nuevos públicos.



Lo propio hizo el banco español BBVA en septiembre del 2022 al anunciar que todos sus clientes en Colombia podrán hacer pagos inmediatos gratis desde su app BBVA a establecimientos de comercio con cuentas bancarias en diferentes entidades y que tengan el QR para recibir pagos.



(Lea también: El precio de los huevos en Colombia va en picada: ¿por qué? Fenavi explica las razones)

Facebook Twitter Linkedin

Foto: BBVA Colombia

La última milla

Federico Vilanova, vicepresidente de ACI Worldwide, sostiene que con esos avances, “en Colombia, se están creando las bases y la estructura para fomentar la adopción de pagos inmediatos y construir un ecosistema de clase mundial. Esto debería traducirse en inclusión financiera para la población en general y ayudar a mitigar los costos para los comerciantes al recibir pagos digitales”.

Vemos que Colombia se pone a la altura con las medidas de otros mercados FACEBOOK

TWITTER

En Pomelo, fintech especializada en desarrollo de tecnología para emisión, procesamiento y gestión de negocios con tarjetas, ven con muy buenos ojos la iniciativa, porque han sido testigos en Brasil y México de las bondades de este mecanismo.



Carlos Marín, gerente general para la Región Andina de la fintech, dice que si bien esto facilita y digitaliza los flujos del efectivo y permite que tanto las personas como empresas puedan tener mayor información de la gestión y el movimiento del dinero, “su implementación exitosa dependerá de la velocidad con la que el sistema financiero adopte la tecnología”.



Según cifras recientes de la Superintendencia Financiera, de los cerca de 7.363 billones de pesos que se transaron por los distintos canales de las entidades con corte de septiembre pasado, el 7 por ciento correspondió a aplicaciones, unos 521,5 billones de pesos.



Francisco Sosa del Valle, gerente general de Bunker, fintech especializada en temas de inversión, dice que cualquier medida que pueda promover el uso de medios de pago de bajo valor es bienvenida, más cuando apuntan a reducir los costos de transacción.



“Vemos que Colombia se pone a la altura con las medidas de otros mercados, donde ya existen diversos sistemas (Brasil, México, Argentina), lo que es una apuesta por mejorar la economía en esta área”, señaló.

Facebook Twitter Linkedin

Foto: El Tiempo / cortesía

La competencia

Estos formatos pueden convertirse en aliados

de los sistemas internacionales para

pagar o cobrar FACEBOOK

TWITTER

Sin embargo, Daniel Bendeck, líder de pagos de Minka, fintech que junto con ACH habilitó el primer sistema de pagos inmediato con más de 12 millones de transacciones al mes, dice que esperan conocer con claridad cuándo será lanzado el sistema anunciado por el Emisor para alinear a las entidades financieras y saber si vale la pena o no conectarse, dado que sistemas como Transfiya tienen una propuesta de valor robusta.



Agrega que “un punto muy importante que hace falta en la normativa es la experiencia de usuario, la cual se debe unificar para que a través de todas las entidades financieras se tenga una experiencia sencilla e intuitiva”, comenta Bendeck.



Con esta opción, cientos de transacciones comerciales de bajo monto serían más simples de realizar, explican las directivas de Nu, primer banco digital del mundo.



Destacan, además, que con este sistema, las personas no pagan costos asociados por transferencias interbancarias, y en caso de hacerlo, el valor es mínimo.



“En Latinoamérica y en Colombia, en particular, estos formatos pueden convertirse en aliados de los sistemas internacionales para pagar o cobrar, al representar una solución de última milla para que interactúe el cliente, facilitando el acceso y mejorando la oferta financiera y experiencia del usuario”, señala Mar Fernández, vicepresidenta de crecimiento para Latinoamérica de Payoneer, quien agrega, además, que “estas nuevas formas de interactuar y transaccionar entre personas están dinamizando la actividad empresarial y el mercado laboral a nivel internacional”.