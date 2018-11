El reto de lograr la financiación para el Presupuesto 2019

A solo tres semanas de haber tomado el mando, luego de revisar y cotejar las cuentas públicas, el gobierno del presidente Iván Duque anunció que había un desfinanciamiento en el Presupuesto General para el 2019, porque en la carta financiera, que tradicionalmente deja hecha y radicada en el Congreso el gobierno anterior, no se incluyeron los compromisos anunciados por el mandatario a sus seguidores durante la campaña electoral.

Inicialmente se habló de 25 billones de pesos, pero, posteriormente, el Ministerio de Hacienda redujo la cifra a 14 billones.

Desde entonces empezó a deambular en el ambiente del país el fantasma de una reforma tributaria que, finalmente, se presentó como una ley de financiamiento -entre otras- para no sacar toda la plata del bolsillo de los colombianos a través de los impuestos.



Los tanteos para presentar el contenido del proyecto que tiene la misión de conseguir el faltante presupuestal se fueron dando, no sin antes ir encendiendo los ánimos frente a la idea de gravar toda la canasta familiar con IVA, garrote que se acompañó con un sabor a zanahoria: la promesa de bajar la tarifa máxima, del 19 al 18 por ciento y, a la par, establecer un mecanismo para devolverle cada bimestre a la franja de población con ingresos por debajo de 1 salario mínimo una suma cercana a los 100 mil pesos.



Una vez destapada oficialmente la estrategia de financiamiento, tras su radicación en el Congreso, se vio que la mayor parte de los recursos ($ 11 billones) tendrán que provenir de la casi universalización del IVA a la canasta (80 % gravada), mientras que se proponen mecanismos para estimular la productividad de las empresas, a partir de reducción de su tarifa en el impuesto de renta (de 33 a 30 %) más una serie de beneficios para que empujen el crecimiento económico y generen empleo.

En renta a personas naturales, a la tabla que determina el esquema impositivo se agregan dos nuevas tarifas (de 35 y 27 %) para los ingresos por encima de 35 millones, con la intención de que aporten más los contribuyentes con mayores recursos. También se revive el impuesto al patrimonio, para los que superan los 3.000 millones, y se hacen ajustes al impuesto a los dividendos, que fue creado hace dos años para las personas, pero que hasta el momento no ha mostrado resultados.



La ley de financiamiento también elimina el sistema cedular para el aporte del impuesto de renta, el cual se estrenó este año, pues fue creado por la reforma tributaria del 2016, con el fin de cobrar impuestos de forma diferente a las rentas de trabajo, rentas de capital, pensiones, dividendos y rentas no laborales. Ahora, se unifica el esquema, sin tener en cuenta la procedencia de los ingresos. De paso, con estas modificaciones, las mesadas pensionales quedaron con una carga tributaria similar a la de los salarios por los que se declara y paga impuesto de renta.



El proyecto incluye todo un paquete de modificaciones, pero, sin duda, la más controversial, ha sido la del IVA a los alimentos, lo que llevó a que las bancadas de los distintos partidos políticos se fueran sumando a la idea de no respaldar este punto. De ahí que el gran reto para el Gobierno es defender primero, a capa y espada, su plan A (la reforma). Un desafío aún mayor será el de tener que aplicar un plan B que saque del escenario el punto de discordia y se vaya por otro camino que, en definitiva, no será tan despejado como el del IVA, que es un impuesto de rápido recaudo.



En esas circunstancias solo quedan dos alternativas: o financiar de una u otra forma los 14 billones de pesos que ya están incluidos en el Presupuesto del próximo año, para ser destinados a programas sociales; o recortar la carta financiera del 2019, borrando de la lista lo que no tiene respaldo económico.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS