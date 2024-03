Los perfiles de quienes pasarán a la cabeza del Grupo Aval

Luis Carlos Sarmiento Angulo anunció su retiro en la asamblea anual de accionistas de Grupo Aval. Luego de pronunciar el discurso de despedida, propuso a su hijo Luis Carlos para asumir la presidencia de la junta directiva. María Lorena Gutiérrez fue postulada como nueva presidenta de Grupo Aval

Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez

Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, propuesto por su padre para asumir la presidencia de la junta directiva de Grupo Aval, se convertirá la semana entrante –una vez la junta directiva apruebe el nombramiento en su próxima reunión, que tendrá lugar la semana entrante– en la cabeza de uno de los grupos económicos más importantes del país.

Este bogotano es graduado Magna Cum Laude en Ingeniería Civil con Minor en Matemáticas de la Universidad de Miami, y posee un MBA con concentración en Finanzas de la Johnson Graduate School of Management de la Universidad de Cornell.

Cuenta con casi 40 años de experiencia profesional, de los cuales más de 30 han sido en el sector financiero. Inició su vida laboral en Procter & Gamble en Cincinnati y en el First Bank of the Americas en Nueva York, donde dirigió la adquisición de dos bancos en Estados Unidos. En 1996 retornó a Colombia y se vinculó a la organización fundada por su padre, Luis Carlos Sarmiento Angulo, como presidente de la Compañía Celular de Colombia (Cocelco S.A.) hasta el año 2000, cuando lideró la venta de esa empresa.

Actualmente es el presidente de Grupo Aval, el mayor conglomerado financiero de Colombia. Dentro del portafolio de compañías de Aval se encuentran, en Colombia, Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular, Banco AV Villas, Corficolombiana y Porvenir; en Centroamérica, Aval es dueño del Banco Multibank.

Grupo Aval emplea aproximadamente a 80.000 personas en nuestro país. Sarmiento Gutiérrez es presidente de las juntas directivas del Banco de Bogotá y de Corficolombiana, y hasta hace poco, de la de BAC International Bank. Durante su tiempo como presidente de Grupo Aval ha liderado su expansión nacional e internacional, por medio de crecimiento orgánico y de adquisiciones, fusiones y transacciones en los mercados de capitales. Entre las operaciones más relevantes se incluyen las adquisiciones y posteriores fusiones de tres bancos y una administradora de fondos de pensiones en Colombia, la negociación y adquisición de un grupo bancario centroamericano y la negociación, adquisición y posterior fusión de otros tres bancos en Centroamérica. En los mercados de capitales globales y locales ha dirigido varias emisiones de bonos y acciones, incluyendo el IPO de Grupo Aval en la bolsa de valores de Nueva York (Nyse) en 2014. Además, ha liderado importantes escisiones, como la del grupo bancario centroamericano en 2022, y otras enajenaciones que definen la actual estructura propietaria del conglomerado.

Ha recibido varios premios y distinciones, dentro de los cuales se resaltan: Dynamic CEO of the Year (BRAVO/Latin Trade), Best Banking CEO (International Finance Awards), Latin-American CEO of the Decade (Global Banking & Finance) y Banking CEO of the Year (Pan Finance).

Deportista desde siempre y apasionado por los aviones y su familia, es definido por su equipo como un líder innato. Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez contrajo matrimonio, en segundas nupcias, en el año 2006 con Marie Vivianne Barguil, y son padres de un hijo, Emilio Sarmiento Barguil, quien tiene 14 años.

De su primer matrimonio tiene dos hijos, Luis Carlos Sarmiento Carvajal, y Tomás Sarmiento Carvajal.

Maria Lorena Gutiérrez

María Lorena Gutiérrez fue postulada a la presidencia de Grupo Aval. Quien es hoy la presidenta de Corficolombiana, llegó a la organización en agosto de 2018 tras un exitoso paso en los sectores público y privado, donde se destacó por sus altos desempeños.

Ingeniera Industrial con especialización en Finanzas de la Universidad de los Andes, tiene una maestría en Administración y un doctorado en Finanzas de la Universidad de Tulane (Estados Unidos). Ha sido decana de la Facultad de Administración de los Andes y en sus ocho años de desempeño en ese cargo, logró la triple corona, que es el mayor reconocimiento en ese ámbito.

Gutiérrez ha trabajado como asesora y consultora de varias empresas. Además ha sido miembro de consejos directivos de organizaciones internacionales, universidades y fundaciones. En ese sentido, ha pertenecido a las juntas directivas de varias instituciones como Promigás, Gases del Caribe, Fiduciaria Corficolombiana, Casa de Bolsa, la universidad de los Andes, la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), y el centro de estudios económicos Anif. También fue miembro de la junta directiva de Positiva y Colpensiones, entre otras, además de ser miembro del Confis, entre 2013 y 2016.

En cuanto al servicio público, Gutiérrez ha ocupado importantes cargos como alta consejera presidencial, secretaria General de la Presidencia de la República, ministra de la Presidencia, embajadora en Alemania y ministra de Comercio. En este ámbito, lideró reformas fundamentales para la eficiencia del Estado, el acceso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD) y el desarrollo de un sistema eficiente de seguimiento de metas.

En su labor al frente de Corficolombiana logró posicionar a la Corporación como una de las 10 empresas más grandes del país y holding de más de 100 empresas. Además de la principal inversionista en infraestructura y gas. En sostenibilidad, es un referente mundial en industria por su gestión ambiental, social y de gobierno. Adicionalmente, logró mantener la senda de crecimiento, fortaleció las relaciones de confianza y la reputación de la compañía y direccionó la estructuración de la política de sostenibilidad como eje de la estrategia del negocio.

Gutiérrez ha publicado casi una decena de libros en temas de microfinanzas, crédito y banca de inversión.

