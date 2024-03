Luis Carlos Sarmiento Angulo se retira de la presidencia de la junta de Grupo Aval

Luego de ocupar la presidencia de Grupo Aval y de presidir la junta directiva de la misma organización por cerca de 30 años, Luis Carlos Sarmiento Angulo, su fundador, anunció este miércoles su retiro.

En un breve discurso, leído por el empresario y banquero en el inicio de la asamblea anual de accionistas del conglomerado, que podría decirse, sintetizó al máximo en pocos párrafos la trayectoria de más siete décadas de trabajo perseverante, dejó caer la noticia de su retiro, que fue recibida en medio de un silencio absoluto de los asistentes a dicha reunión.

Con la voz entre cortada, el empresario agradeció a su familia, a sus colaboradores y a los accionistas por el acompañamiento que hicieron de su gestión y envió un mensaje para que en la asamblea de accionistas, que elegiría su nueva junta directiva, tuvieran en cuenta a Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, su hijo, para que fuera incluido en la junta directiva y luego su nombre hiciera parte de los candidatos a suplirlo en sus funciones como presidente de ese cuerpo colegiado de Grupo Aval.

A su vez, recomendó a los accionistas del conglomerado, presentes en la reunión anual, tener en cuenta a María Lorena Gutiérrez, hoy presidente de Corficolombiana, entre los candidatos a suceder a Sarmiento Gutiérrez para asumir las riendas de Grupo Aval.

Tras conocerse la decisión de su renuncia, los accionistas de la organización presentes en la asamblea se pusieron de pie para manifestar, a través de un sonoro aplauso, su respeto, agradecimiento y admiración al empresario y banquero, gestor de uno de los mayores conglomerados financieros del país, homenaje que se dejó escuchar en el salón de la asamblea por varios minutos.

Las dos peticiones de Sarmiento Angulo fueron acogidas. Sarmiento Gutiérrez fue designado como presidente de la junta directiva, y María Lorena Gutiérrez liderará el Grupo Aval.

La junta, también le dio el visto bueno al proyecto de distribución de utilidades que incluye un dividendo de 24 pesos por acción. El monto a distribuir este año entre los socios del conglomerado será cercano a los 570.000 millones de pesos.

Otro de los aspectos que fueron analizados y aprobados en la reunión tiene que ver con la composición de la junta directiva, la cual quedó conformada solo por miembros principales.

Sarmiento Angulo, que presidió su última junta directiva, dijo que elegir juntas directivas con solo miembros principales obedece a hacer menos compleja la actuación de las mismas, pues en muchas ocasiones los suplentes no asisten a todas esas reuniones, por lo que no están tan enterados de los temas de discusión como los principales.

Dijo, además, que esta es una decisión que se está implementando en todas las juntas directivas de las entidades que hacen parte del Grupo Aval.

En octubre del 2000, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez fue designado como presidente de Grupo Aval en remplazo de Diego Rodríguez, quien ocupaba ese cargo desde comienzos de 1999.

Por su parte, María Lorena Gutiérrez se vinculó a la organización luego de que en agosto de 2018 fuera designada presidente de la Corporación Financiera Corficolombiana.

Pero ¿quienes son las nuevas cabezas de una de las mayores organizaciones financieras y empresariales del país, tras la salida de su fundador? Le contamos:

Relevo generacional

Compartir Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, asumirá la presidencia de la Junta Directiva de Grupo Aval, tras la renuncia de su padre a esa posición. Foto:El Tiempo / cortesía

Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, quien en adelante asumirá la presidencia de la junta directiva de Grupo Aval, bogotano, al igual que su padre, desde muy temprana edad se trasladó a Estados Unidos a adelantar sus estudios. Allí estudió Ingeniería Civil en la Universidad de Miami, además realizó una maestría de Negocios con un enfoque en Finanzas en la Escuela Posgrado Johnson de Gerencia en la Universidad Cornell.

Además de la trayectoria y experiencia que ha adquirido en distintas posiciones dentro de la organización que su padre fundó en 1998, -fue presidente de Corficolombiana-, Sarmiento Gutiérrez acumula una larga experiencia en otras compañías de gran prestigio en Colombia y el exterior.

En su hoja de vida figura su paso por la presidencia y dirección general de Cocelco, gremio del sector de las telecomunicaciones; fue vicepresidente ejecutivo de First Bank of the Americas (Nueva York) y director financiero de Procter & Gamble Co.

También formó parte de la junta directiva de Grupo Energía Bogotá SA ESP, Banco Popular, la AFP Porvenir SA y Seguros Alfa SA.

En 2020, fue premiado como mejor CEO bancario por International Finance Awards, y el grupo, como el mejor en relación con los inversionistas.

"Esos resultados son el producto del compromiso con el desarrollo económico, social y ambiental de los países donde operamos y con la generación de valor en beneficio de nuestros grupos de interés", señaló en ese momento.

El Grupo Aval hoy en día engloba Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco AV Villas, Banco Popular, Porvenir, dale!, Corficolombiana y ADL Lab Digital.

En diciembre del año pasado, en el marco del acuerdo nacional que adelanta el Gobierno del presidente Gustavo Petro con los empresarios lanzó el proyecto 'Misión La Guajira' para generar proyectos que ayuden a 74 comunidades del departamento de la mano de Laura Sarabia, actual directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y con la colaboración del Grupo Prisa.

"Las metas son ambiciosas, pero eso hace que el desafío de lograrlas sea más atractivo", aseguró en una entrevista con este medio.

Ascenso en la organización

Compartir María Lorena Gutiérrez, presidenta de Corficolombiana, asumirá como presidenta de Grupo Aval Foto:El Tiempo / cortesía

Maria Lorena Gutiérrez será la encargada de llevar las riendas de Grupo Aval. Quien es hoy la presidente de Corficolombiana llegó a la organización en agosto de 2018. Antes fue Ministra de Comercio, Industria y Turismo.

En el sector público ha asumido varias responsabilidades. En el gobierno de Juan Manuel Santos fue también Alta Consejera, Ministra de la Presidencia y titular de la cartera de Minas y Energía. Además, fue embajadora de Colombia en Alemania.

Ha pertenecido a las juntas directivas de varias instituciones como Promigás, Gases del Caribe, Fiduciaria Corficolombiana, Casa de Bolsa, la Universidad de los Andes, la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria); y el Centro de Estudios Económicos Anif.

Gutiérrez es ingeniera Industrial egresada de la Universidad de los Andes .

En el cargo reemplazará a Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, quien ocupará la presidencia de la junta directiva.

María Lorena Gutiérrez se ha desempeñado como decana de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes y como asesora y consultora de varias empresas. También ha sido miembro de numerosos consejos directivos de organizaciones internacionales y universidades.

Entre estas aparecen la Fundación Europea del Desarrollo Gerencial, las Universidades de Durham, Tulane y los Andes, la Alianza Sumaq, el Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración, la Asociación Empresarial para los Estudios Latinoamericanos y la Corporación Calidad de Colombia.

Ha publicado casi una decena de libros en temas de microfinanzas, crédito y banca de inversión.

En su trayectoria también aparecen tareas de asesoría y consultoría estratégica a múltiples proyectos gubernamentales de carácter nacional y multilateral, sobre temas relacionados con migración, emprendimiento, microfinanzas, planeación estratégica, cooperación internacional, libre comercio, derechos humanos, derecho internacional, innovación, descapitalización empresarial, capital de riesgo, fortalecimiento institucional y educación superior.

Al ser nombrada como la Mejor Líder Empresarial en la ceremonia de los Premios Portafolio 2022 aseguró que el líder debe tener varias cosas como que las decisiones que tome impacten en la sociedad.

Entre sus logros al frente de Corficolombiana está que mantuvo la senda de crecimiento, fortaleció las relaciones de confianza y la reputación de la compañía y direccionó la estructuración de la política de sostenibilidad como eje de la estrategia del negocio.

Corficolombiana es una de las 10 empresas en Colombia que hace parte del Dow Jones Sustainability Index, ocupando el puesto 8 a nivel mundial en la industria y la empresa colombiana con mejor calificación.