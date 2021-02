Bancos miden fuerzas para controlar el negocio de los pagos digitales

: Fortalecimiento de pagos sin contacto, uso intensivo de aplicaciones como billeteras electrónicas, códigos PQR y pasarelas de pago; compras digitales a plazos o bajo la modalidad de compre ahora y pague después; así como una nueva generación de monedas virtuales, son apenas una muestra de lo que viene este año en materia de pagos electrónicos para los consumidores, muchos de los cuales, a raíz de la pandemia, se niegan a tener que relacionarse otra vez con el dinero en efectivo.

La pandemia está acelerando el proceso de abandono del efectivo en el mundo y Colombia no está excluida de esa tendencia. Siete de cada 10 colombianos redujo en el 2020 su uso, optando más bien por las transferencias directas a cuentas, mientras que un 57 por ciento se pasó a las billeteras virtuales, desde las cuales hacen sus transacciones, según el más reciente Informe de Tendencias de Medios de Pago, elaborado por la firma Minsait Payments.



En la última década Colombia ha dado un salto importante en la digitalización de su sistema financiero, el cual ha adoptado herramientas que permiten hacer todo tipo de operaciones bancarias desde cualquier dispositivo electrónico; sin embargo, los expertos coinciden en que la pandemia ha venido acelerando esa transformación, la cual continuará con o sin el covid-19.



“En la industria de pagos, la pandemia ha acelerado cambios en la adopción de pagos electrónicos que hubiesen tardado varios años en materializarse”, dice Alejandro Tfeli, director y Socio de Boston Consulting Group (BCG.) “Esto supone una oportunidad para que las empresas de pagos más talentosas superen a la competencia, ganen escala y generen impacto en el cliente. Aquellas que actúen con decisión lograrán una ventaja competitiva frente al resto”, añade.



Esto entraña grandes retos para las entidades del sector. Según Douglas Montalvao, gerente General de Adobe Experience Cloud, los consumidores esperan que los bancos tengan una amplia adopción de tecnología, sin descuidar aspectos como la seguridad y los beneficios del tiempo real.



“El usuario final quiere que su banco sea su red social. No quiere ir al banco, sino que su entidad esté con él todo el tiempo, cuando lo necesita. Eso cambia muchos paradigmas. Generar personalización para millones de clientes es un reto muy grande que requiere de una gestión de la información más centralizada y que use herramientas como la inteligencia artificial para entender las necesidades, los puntos de contacto y las oportunidades más allá de cómo sea el organigrama interno del banco”, explica.

Tfeli, dice, por su parte, que “la crisis covid-19 no es diferente. Los líderes en la industria de pagos deben estar atentos a las oportunidades que puedan surgir en el mercado, así como realizar movimientos audaces que les sirvan para asegurar la continuidad y prosperidad de su negocio a largo plazo”.

Lo que viene

Con una población cada vez más bancarizada, 31,6 millones de adultos tienen al menos un producto financiero en el país, según el programa Banca de las oportunidades, es claro que cada día estas exijan y hagan un mayor uso de los canales y herramientas financieras, en tanto las entidades se están dando a la tarea de proveer esos nuevos mecanismos.



“En el 2020 vimos como la tecnología y la virtualidad jugaron un rol clave, donde los consumidores empezaron a demandar alternativas que reemplacen el efectivo, dando preferencia al uso de tarjetas, transferencias de persona a persona o cualquier otra credencial de pago que tengan disponible”, afirma Nuno Lopes Alves, vicepresidente Senior de Visa para la Región Andina, quien agrega que trabajan como red de redes, en el desarrollo de soluciones de rápida implementación que permitan conectar a más segmentos de la sociedad por medio de los pagos digitales rápidos, seguros y convenientes.



Lo que están viendo desde Visa es, precisamente, que los pagos digitales llegaron para quedarse, y si bien el año pasado las billeteras digitales se convirtieron en las preferidas por los consumidores a la hora de pagar sus compras, el 2021 será el de la consolidación de los pagos sin contacto en el país.



El pago a plazos también cobrará fuerza en esta era de la digitalización bancaria en la que los consumidores están a la expectativa de experiencias rápidas, flexibles y convenientes a la hora de pagar.



También se intensificará el Tap to phone o ‘Toque al teléfono’, que le permite a los comercios recibir pagos sin contacto en un teléfono inteligente, con una aplicación simple, conveniente y sin la necesidad de un datáfono.



Los expertos prevén, además, el surgimiento de una nueva generación de monedas virtuales. “Un tercio de las compañías orientadas al consumidor de nuestro programa global Fast Track de Visa, están desarrollando productos que usan de algún modo monedas digitales”, señala Lopes Alves.



Se intensifica la apuesta

Esas novedades no se han hecho esperar. BBVA Colombia acaba de anunciar que sus clientes podrán desde ya sus compras con solo acercar el celular al datáfono. Este nuevo servicio de pago sin contacto está disponible por medio de la app BBVA Wallet, para ser utilizada en los comercios del país, sin necesidad de hacer uso de stickers o manillas.

“Esta es una muestra más del compromiso con nuestros clientes y las empresas para que continúen con sus negocios y realicen sus transacciones sin exponerse al contacto cuidando su salud y la de los demás”, dijo Mario Pardo, presidente de la entidad.



Los consumidores son cada vez más dados a usar estas aplicaciones. Aval Pay, plataforma que permite realizar el pago de más de 12.000 convenios, sin importar si la persona es cliente de los bancos de Grupo Aval, no solo alcanzó un máximo de operaciones de 691.859 en diciembre desde su puesta en operación en 2018, sino que el año pasado registró un crecimiento de operaciones de 187 por ciento anual.



Sus directivas dicen que en los bancos de grupo (Bogotá, Occidente, Popular y AV Villas) el 84 por ciento de las transacciones monetarias y no monetarias se hacen por canales digitales (banca móvil, internet, AvalPay Center, redes sociales y domiciliaciones).



En julio 2020, se lanzó QR Aval para que más de 6 millones de sus tarjetahabientes puedan pagar en más de 270.000 comercios y servicios de domicilio en Colombia que tengan datáfonos.



“La innovación es nuestra mejor aliada a la hora de facilitarle la vida a nuestros clientes a través de un mejor servicio y desde Grupo Aval hemos visto en la transformación digital una oportunidad para solucionar sus necesidades”, afirmó José Manuel Ayerbe, vicepresidente de mercadeo del grupo.



Gustavo Vega, presidente de ACH, firma que desarrolló el Botón de Pagos PSE, dice que el reto está en que más colombianos puedan hacer sus compras y pagos de forma electrónica.



En 2020 las compras y pagos a través de PSE crecieron 144 por ciento anual, mientras las empresas que se vincularon a la plataforma superaron las 15.800. Este año esperan un crecimiento del 18 por ciento, dice Vega, quien considera que “esta es una buena opción para que las empresas puedan vender sus productos o servicios, o recaudar sus cuentas y que los usuarios realicen sus pagos o compras sin necesidad de desplazarse ni usar efectivo”.



En Bancolombia, por su parte, los pagos sin contacto con tarjeta débito totalizaron 5,2 billones de pesos, en 77 millones de operaciones. Según directivas del banco desde su creación las manillas y los stickers, muestran crecimientos anuales promedio del 77 y 97 por ciento, respectivamente.



“Tenemos el reto de estar siempre presentes con soluciones que reduzcan las aglomeraciones, favorezcan el cuidado de la salud al evitar el contacto físico y que estén a la medida de las necesidades de los consumidores financieros. Las tecnologías de pago sin contacto nos permiten, además, impulsar la menor manipulación de billetes y monedas”, comenta Cristina Arrastía, vicepresidenta de Negocios de la entidad.

Pymes deben acelerar su oferta virtual

La actual revolución también es una oportunidad para que las pymes del país sobrevivan con estrategias digitales que les permitan mayor exposición de sus productos, llegar a nuevos clientes y crear experiencias de servicio sólidas en tiempo real.



Algo en lo que coincide el Centro de Estudios Económicos Anif, que considera necesario que las Mipymes “avancen en la adopción de servicios en la nube, desde seguridad de la información, pasando por el almacenamiento, hasta las herramientas que mejoran el relacionamiento con los clientes. Allí se encuentra, en buena medida, la clave de la ampliación y apertura a nuevos mercados, el aumento de la productividad y la competitividad”.



Pero advierte, no obstante, que no se han entendido en profundidad las barreras que existen entre las empresas, la inversión en innovación y la adopción de tecnologías digitales, lo cual ha obstaculizado ese avance necesario.



Por: Carlos Arturo Garcia M-.