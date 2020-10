Fuerte llamado de atención de la Superfinanciera a los aseguradores

Un fuerte llamado de atención les hizo el superintendente Financiero, Jorge Castaño Gutiérrez, a los aseguradores que operan en Colombia para que se comprometan aún más con la transformación de esta importante industria, pues en su opinión, existe un fuerte rezago en la adopción de herramientas y productos tecnológicos que faciliten el aseguramiento en el país; con la reducción del fraude en el Soat y para ayudar a los colombianos, más aún en medio de la actual crisis que se vive por cuenta de la pandemia del covid-19.



"No es el momento de pensar en resultados sino en mirar cómo ayudamos a las personas en esta coyuntura, tal como lo han hecho los bancos, las fiduciarias y otras entidades del sistema", enfatizó el funcionario, durante su intervención en la Convención Internacional de Seguros 2020.



Cifras de la Superfinanciera indican que más de la mitad de las quejas (50,7 por ciento) que presentaron los consumidores de seguros en el país durante la pandemia (447) están relacionadas con la insatisfacción por la aplicación de medidas en esa coyuntura por parte de las compañías. Automóviles y desempleo concentran el mayor volumen por tipo de producto, con el 27,6 por ciento, de esa quejas y reclamos.



Al tiempo que resaltó los esfuerzos de las aseguradoras por implementar medidas que les permitieran amortiguar el choque derivado de la pandemia, lo que de paso ha contribuido a retornarles a los consumidores, a través de distintos beneficios unos 195.000 millones de pesos por menor siniestralidad en algunas pólizas, Castaño Gutiérrez fue contundente en pedirles a los aseguradores ser más transparentes con los consumidores de seguros del país.



Insistió en que no es el momento de mantener en el mercado contratos de seguros extensos, complicados y difíciles de entender, incluso hasta para los técnicos, en los que aún se observan condiciones con las que las aseguradoras siempre buscan pagar lo menos posible ante un siniestro o también hacerle el quite a ese compromiso.



En ese sentido, el superintendente dijo que los aseguradores está rezagados en avanzar en la transformación digital de esta industria y que si bien han implementado mecanismos para agilizar el recaudo y pago de las primas por parte de los asegurados, no se ha hecho un esfuerzo similar para diseñar herramientas que permitan el pago de siniestros en un tiempo prudencial que se ajuste a las nuevas circunstancias del mercado, en las que 30 días puede ser demasiado tiempo para el reconocimiento de esta compensación a las personas.

"La crisis ha cambiado la forma en que deben actuar las entidades no solo a nivel interno para fortalecer su estructura financiera y operativa sino de cara a los consumidores, por eso es necesario hacer mayores esfuerzos en la digitalización de toda la cadena de valor de esta industria", señaló el funcionario.



Por eso insistió en que la industria debe entender que los riesgos han cambiado y que hay sectores, como el de las pymes y las personas de más bajos ingresos, que requieren ser atendidos con productos ajustados a sus necesidades, fáciles de entender, de bajo costo y que brinden un amparo en caso de un siniestro que los deje en una situación de mayor vulnerabilidad.

Al responder una de las preguntas que le hizo Miguel Gómez Martínez, presidente de Fasecolda, sobre el elevado fraude que se presenta en el Soat, en un conversatorio posterior a su presentación, Castaño Gutiérrez estuvo de acuerdo en que sin duda este es un flagelo que sigue golpeando con fuerza a esta póliza.



Datos de la industria indican que más del 49 por ciento del parque automotor del país circula por la vías sin el Soat.



Sin embargo, dijo que parte de la culpa de este fenómeno en el país recae en las propias aseguradoras que, con todos los avances tecnológicos que existen hoy en día, continúan llevando a mano en libros los registros de los pagos que se deben hacer por siniestros del Soat, lo cual carece de cualquier control y hace que muchos de esos pagos terminen financiando cirugías estéticas y otro tipo de tratamientos médicos que nada tienen que ver con accidentes de tránsito.



