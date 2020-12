Aparece interesado en quedarse con Movistar en Colombia

Liberty Latin América Ltd., el operador regional respaldado por el multimillonario John Malone, está considerando una adquisición de Telefónica en Colombia y Ecuador, dijeron personas con conocimiento del asunto. Telefónica opera en el mercado de telecomunicaciones con la marca Movistar.



Las compañías de telecomunicaciones han mantenido conversaciones sobre un posible acuerdo, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas por tratarse de información confidencial.



Telefónica Colombia reporto 558 millones de euros (unos 678 millones de dólares) de ingresos operativos antes de depreciación y amortización el año pasado, mientras que la unidad de Ecuador generó 193 millones de euros, según documentos de la compañía. Las deliberaciones están en curso y no hay certeza de que resulten en una transacción, dijeron las fuentes consultadas.



Liberty Latin América se ha expandido a través de adquisiciones, y el año pasado acordó gastar casi 2.000 millones de dólares por AT&T Inc. en Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados unidos.

Obstáculos en Colombia

En julio, alcanzo un acuerdo para comprar la unidad costarricense de Telefónica por cerca de 500 millones de dólares, incluida la deuda. Un obstáculo para una transacción en Colombia sería la estructura de propiedad de la unidad de Telefónica, ya que el gobierno local tiene una participación, dijeron las personas.



Desde hace varios años, el gobierno ha intentado vender su participación, con dificultades para encontrar un inversionistas interesado.



Otros pretendientes también han expresado interés en algunas de las operaciones de Telefónica en la región, dijeron las personas. Representantes de Telefónica y

Liberty Latin América declinaron hacer comentarios.



El director ejecutivo de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, ha estado trabajando para reducir la presencia latinoamericana de Telefónica y su enfoque en los mercados principales en España, el Reino Unido, Alemania y Brasil.



El nuevo plan revierte las tres décadas anteriores de estrategia, durante las cuales Telefónica se enorgullecía de ser un proveedor importante en la región.



Liberty Latin América ya opera en Colombia y tiene unidades en Chile, el Caribe y partes de América Central, según su sitio web.



Malone también ha llegado a acuerdos en otras partes del mundo, con Liberty Global Pc y Telefónica para fusionar sus unidades en el Reino Unido y crear el mayor proveedor de telefonía e Internet del país.



Por: Bloomberg