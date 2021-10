Piden apurar debate de nueva ley del mercado de capitales

La posibilidad de que un mayor número de sociedades en el país acceda a financiación a través del mercado de capitales, que más colombianos tengan productos y servicios financieros de mayor calidad y menores costos, que avance el desarrollo y la competencia en el sector bancario y que se cristalice la integración de las bolsas de valores de Colombia, Perú y Chile son apenas algunos de los avances inmediatos que se lograrían con la aprobación, en esta legislatura, del proyecto de ley del mercado de capitales, que el Gobierno presentó el pasado 17 de marzo y cuya discusión sigue hoy en el Congreso.



Y es que luego de que el estudio de esta iniciativa se iniciara con buen ánimo en el Legislativo, aún falta que la plenaria del Senado la vote, pero, además, que surta toda la discusión en la Cámara de Representantes, y el tiempo se está agotando.



“Estamos en este momento en plenaria de Senado, esperando que se retome el tema”, le dijo, al mediodía de ayer, a EL TIEMPO Felipe Lega, director de la Unidad de Regulación Financiera del Ministerio de Hacienda.



La votación del proyecto ha sido agendada en tres oportunidades, pero se ha tenido que aplazar debido, entre otras razones, a la prioridad de iniciativas, como la ley de inversión social y el Presupuesto General de la Nación (PGN 2022).

“Este no es un proyecto para beneficiar a un sector en particular, es una iniciativa que favorecerá a los consumidores colombianos, a las pequeñas y medianas empresas (pymes), a las sociedades de acciones simplificadas (SAS), a la economía y al mercado en general, pues actualiza unas normas que datan desde hace cinco décadas y más. De ahí nuestro llamado para que se retome la discusión y la aprobación en el Congreso”, señaló Juan Pablo Córdoba, presidente de la Bolsa de Valores de Colombia.



El directivo insistió en que es más un llamado de urgencia y que no se aplace la aprobación de esta reforma porque esto significaría posponer la solución a una necesidad que tiene el país de actualizar una normativa que abre las puertas para lograr un mercado financiero más digital, con mayor capacidad de generar productos para el consumidor y más competencia, así como para internacionalizar el mercado y generar nuevas alternativas de financiación para el sector empresarial.



“Posponer esta reforma es una mala decisión, como ha sucedido con otras reformas que reclama el país. En la medida que se aplazan los problemas, nos demoramos más tiempo en resolverlos y se va congestionando la agenda legislativa. Las reformas que no se hicieron el año pasado, hace 5 o 10 años siguen pendientes y se suman a las nuevas, que son necesarias debido a la pandemia, y eso hace más difícil con el tiempo resolver los problemas”, enfatizó Córdoba.



En su opinión, este es un proyecto muy claro y concreto que resuelve problemas que limitan el desarrollo financiero del país en beneficio de los colombianos. Por eso, insiste, entre más rápido el Legislativo le dé el visto bueno y se ponga en funcionamiento, es mejor para el país.



Y es que, a diferencia de otras iniciativas, en las primeras discusiones hubo buen consenso entre los senadores sobre la necesidad de avanzar con la propuesta y solo se le adicionaron menos de 10 nuevas proposiciones.



Esos primeros debates han servido, incluso, para mejorar la redacción de algunos artículos que son claves dentro de los objetivos que persigue el proyecto, dicen en el Gobierno.



Para el director de la URF, “(el proyecto) es un tema muy importante, por lo que seguimos esperando poder abordarlo este año, a pesar de lo apretado del cronograma”.



Los alcances

Uno de los principales alcances de esta iniciativa está en que con esta se despejaría el camino para modernizar los sistemas de pago en Colombia, generando competencia y beneficiando al consumidor en la medida que le facilitará el acceso al sistema financiero y a mecanismos eficientes, así como a productos digitales de última generación.



Jorge Castaño Gutiérrez, superintendente financiero, señala que, además, el proyecto permitirá dinamizar el mercado de capitales, algo que bajo la actual coyuntura es fundamental para la economía.

“La reactivación no puede ser toda a base de crédito bancario, el cual va a buen ritmo, y el proyecto abre la posibilidad para que cientos de empresas golpeadas por la crisis acudan al mercado de capitales por recursos para sus proyectos”.



El proyecto habilita a las SAS para emitir en el mercado de capitales y amplia la posibilidad, además, para que las sociedades anónimas realicen emisiones de acciones con votos múltiples, como está permitido en otros países, y no solo ordinarias y preferenciales sin voto.



El mismo permitirá que un administrador de un fondo o un agente especializado tome recursos de los fondos de pensiones para diseñar productos específicos para invertir en las pymes, lo cual beneficiará a los ahorradores vía mayores rentabilidades.



El proyecto también está encaminado a dinamizar la industria aseguradora colombiana vía ajustes en la actual normativa del sector, entre otros propósitos.

