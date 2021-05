Abundante liquidez abre espacio para un repunte del mercado accionario

La fuerte liquidez, producto en buena medida de la inyección de recursos de los gobiernos y los bancos centrales para atender la crisis económica generada por la pandemia del coronavirus, así como las bajas tasas de interés que ofrece la renta fija están llevando a los inversionistas a elevar sus apuestas por los activos de mayor riesgo y las acciones.



(Lea también: En los primeros tres meses del 2021 Ecopetrol ganó $ 3,1 billones)

La fortaleza alcanzada por el bitcóin, cuyo precio ya se asoma a niveles de los 60.000 dólares la unidad, al igual que el repunte que han tenido algunas acciones son parte de esa fuerte cantidad de dinero que tienen la mayoría de economías en el mundo, razón por la cual algunos analistas consideran que, en medio de esta fiesta, siempre es bueno analizar los fundamentales que están detrás de esas inversiones para evitar sorpresas futuras.



(Le puede interesar, además: Crepes & Waffles tiene ofertas de empleo para colombianos)



Advierten, además, que Latinoamérica está en el radar de esos grandes capitales, y si bien a Colombia aún no llega parte de esa inversión, pues mucha se está concentrando en activos chilenos, poco a poco esos flujos deberían empezar a fluir hacia el país, pues el mercado de acciones colombiano está muy subponderado y subinvertido para los portafolios internacionales.



Según los analistas del Grupo Bancolombia, durante lo más agudo de la pandemia los inversionistas extranjeros sacaron grandes capitales de la región, pero a finales del año pasado (noviembre y diciembre) retornaron en volúmenes de 8.000 y 8.600 millones de dólares, lo que permitió cerrar el año con un balance positivo de flujos externos.



Las entradas de diciembre, dicen los expertos, concordaron con un incremento del 14 por ciento en el Colcap, principal indicador de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC). Y estiman que esta dinámica se podrá prolongar, tal como se evidenció en los dos primeros meses del 202 1 con la entrada de 9.100 millones de dólares, que ejercieron presiones en los precios de las acciones de la región, lo que, sin duda, beneficiará al mercado colombiano.



“Esta expectativa se basa, en parte, en la alta liquidez y baja rentabilidad en los mercados internacionales, derivada de la política monetaria expansiva en la mayor parte de economías del mundo”, precisan.

Expectativas económicas

No obstante, la llegada de recursos continúa atada a las expectativas y a la evolución de la economía tanto a nivel global como local, donde los propios inversionistas están viendo que su proceso de recuperación no será tan rápido como en principio se pensó.



“Colombia por ahora es un país que no ha recibido tantos flujos de inversión de portafolio y una de las razones, no la principal, es el tema de la vacunación, donde el proceso es lento. Va a depender mucho de esa percepción, pero los fundamentales, en cuanto a valor y a reactivación económica y posicionamiento técnico, están ahí”, sostiene Alejandro Mazo, director del Grupo Asesor de Inversiones en BTG Pactual.



Para los grandes inversionistas institucionales en el mundo esa recuperación podría llegar en uno o dos años más, según lo revela una reciente encuesta adelantada por Natixis Investment Managers.



Cuatro quintas partes de los encuestados, unos 500 inversionistas institucionales en el mundo, no esperan que el crecimiento del PIB vuelva a su ritmo anterior a la crisis hasta por lo menos el 2022, de los cuales el 35 por ciento cree que podría ser en 2023 o más tarde. Además, casi ocho de cada diez piensan que el ritmo actual de crecimiento del mercado de valores es insostenible. Como resultado, más de la mitad (53 por ciento) de los inversionistas institucionales en el mundo esperan que las carteras con estrategias defensivas tengan un rendimiento superior en 2021.



Los analistas coinciden en que esta es una buena oportunidad para el mercado de renta variable (acciones), cuyos precios continúan bajos, pero a medida que la economía se recupere, se eliminen las restricciones a la movilidad y avance la vacunación, comenzarán un sostenido impulso.



Creemos que durante 2021 los extranjeros retomarán posiciones en Colombia, dado el abaratamiento que presenta el índice Colcap, sostienen en Bancolombia, cuyos analistas dicen que las personas naturales, que habían sido vendedores fuertes los últimos años prepandemia, han retornado al mercado de acciones.



“Creemos que lo seguirán haciendo, pues los excesos de liquidez que encontramos en nuestro análisis nos llevan a pensar que buscarán retorno en activos con alto dividendo y potencial de valorización, rotando sus posiciones en fondos de renta fija o liquidez cuya rentabilidad, dadas las bajas tasas del Banco de la República, no presenta atractivo de inversión”, agregan.

Prudencia ante todo

Pero hay quienes recomiendan actuar con prudencia y no dejarse llevar por cualquier activo. Munir Jalil, director de Investigaciones Económicas de BTG Pactual Colombia, sostiene que la abundante liquidez presente en los mercados hace más compleja la elección de activos para invertir.



“Al final de cuentas, yo sí creo que uno tiene que mirar cuáles (activos) son los que tienen fundamentales que soportan esa posibilidad de crecimiento y no esos ejemplos que se han visto, no solo en las criptomonedas, sino, más recientemente, en esas acciones de empresas que empezaron a salir y cuyas valorizaciones son consecuencia final de esa cantidad de dinero que está rondando”, explica el economista.



Diego Mora, gerente de BlackRock Colombia, dice, por su parte, que su visión de construcción de portafolios global favorece las inversiones en renta variable frente a las de renta fija y explica que esta lógica es simple de entender en la medida que el fondo de inversión colectiva de corto plazo rentaba hasta hace unos meses 8 por ciento, pero hoy si lo hace al 3 por ciento, la persona puede darse por bien servida.



“Sentimos de nuevo que esos grandes volúmenes de liquidez que hay en el mundo son ciertos y eso implica que los inversionistas están buscando exposiciones hacia activos que tengan un potencial de rendimiento más interesante, y en ese sentido, bonos de mercados emergentes, bonos de calidad crediticia menor a triple A y renta variable tienen buena perspectiva”, señala.



En Bancolombia también apuntan hacia este mercado, en especial cuando analizan al inversionista persona natural. Creen que las personas naturales maximizarán el retorno de sus excesos de liquidez a través de los fondos de inversión colectiva (FIC), principalmente los atados al mercado de renta variable local y global.



Al cierre de febrero del 2021 había 117,8 billones de pesos en FIC, cifra superior en 16,4 billones a los 101,4 billones que había en febrero del año pasado 2020, antes del inicio de la crisis del covid-19. Con esto en mente, analizamos cuáles variables incidían en la variación de los FIC, pues 2021 será particularmente bajo en tasas de retorno del mercado de renta fija, lo que podría generar flujos de entrada en este tipo de vehículos de inversión, explican.



Si bien las acciones han recibido el coletazo del retiro del proyecto de ley de reforma tributaria, lo que hizo retroceder el Colcap a niveles de 1.250 unidades, hay que recordar que en el inicio del año este índice estuvo por encima de las 1.400 unidades.

Oportunidad de crecimiento para el Colcap

Según la Gran Encuesta sobre las acciones del Davivienda Corredores, tras el retroceso que se presentó en lo corrido del año en el Colcap, las expectativas frente a los próximos tres meses se ubican cerca de los 1.360 puntos.



Para los encuestados, señala la comisionista, entre las acciones locales más atractivas para este año están PF Aval, GEB, Corficolombiana, Ecopetrol y Bancolombia.



Lo anterior, en medio de que Ecopetrol avanza en su proceso para adquirir la participación estatal en ISA. Frente a la pasada encuesta (enero-21), las acciones que ya no hacen parte del top 5 de las acciones locales más atractivas son Grupo Sura e ISA.



ECONOMÍA