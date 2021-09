Fin del ciclo de bajas tasas no afectará la demanda de crédito hipotecario

La cercanía del fin del ciclo de bajas tasas de interés en el mercado colombiano no tendría que afectar, en mayor proporción, el buen comportamiento que trae la demanda del crédito hipotecario, uno de los principales jalonadores de la dinámica de la cartera del sistema financiero, según lo hizo saber Santiago Rodríguez Raga, profesor de la Universidad de los Andes.



El experto, quien presentó el análisis 'El crédito de vivienda antes, durante y después de la pandemia', en conjunto con Experian Datacrédito, dijo que si bien es cierto que las tasas de interés del mercado suelen reaccionar más rápido al alza cuando se presentan cambios en las referencias del Banco de la República, en lo que respecta a las de los préstamos hipotecarios su comportamiento es un poco distinto por varias razones.



Entre estas, dijo, está el hecho de que esos préstamos están respaldados por el inmueble que se financia, lo que le quita presión al riesgo del crédito. Pero, además, mencionó que también está el hecho de que las tasas hipotecarias están históricamente muy bajas -en promedio al 9 por ciento para créditos en pesos, según la Superintendencia Financiera- y un incremento en las tasas del Emisor no generarán un salto grande que le pueda restar dinámica a esta cartera.



Y es que según el análisis dado a conocer sobre el desempeño de esta cartera, entre la pre-pandemia (2019) y durante el primer semestre del presente año, el crédito hipotecario ha crecido 32 por ciento en valores desembolsados y 16 por ciento en el volumen de operaciones crediticias.



"La única cartera que arrojó datos que demuestran ser el único sector que llega a superar (2021) los niveles pre-pandemia (2019), es la cartera de vivienda, con un crecimiento del 16 por ciento para los dos años” indicó Rodríguez Raga.



El experto soporta su afirmación indicando que tanto las entregas de unidades como las preventas están alcanzando el punto más alto de la historia. En los primeros ocho meses de 2021 se comercializaron más de 150.000 viviendas nuevas; al ritmo actual, el dato para el año completo superaría 230.000, según datos de Coordenada Urbana.

Las ayudas estatales

Esta dinámica observada en plena pandemia ha sido impulsada, en gran medida, por las políticas de apoyo del Gobierno, no solo a través de la asignación de un mayor número de subsidios (200.000) para compra de Vivienda de Interés Social (VIS) y no VIS, sino también por el respaldo otorgado a las familias más vulnerables en sus deudas hipotecarias, a través del Fondo Nacional de Garantías (FNG).



Según Rodríguez Raga, la reactivación del crédito en Colombia ha dejado, para el primer semestre de 2021, un total de 16 millones de operaciones, 34 por ciento más que en el 2020. En este mismo periodo, el crédito de vivienda generó un aumento del 78 por ciento de créditos aprobados, frente al mismo periodo de 2020, desembolsando casi 12 billones de pesos.



El análisis de Experian Datacrédito también revela que los santanderes, Boyacá y Cundinamarca son las regiones del país donde el crédito hipotecario registra un mayor crecimiento con 26 por ciento en los primeros departamentos y 22 por ciento en el último, muy por encima del 16 por ciento promedio nacional.



Las demás regiones están por debajo de esa media, pero todas con crecimientos positivos. Algunas regiones aún no logran una recuperación en el número de operaciones por vivienda, como las del Pacífico Sur y Occidente con un 6 por ciento, advierte el análisis.



En cuanto a liderazgo de créditos de vivienda, Cundinamarca está a la cabeza con un crecimiento del 22 por ciento, seguido de Santander con el 21 por ciento. Atlántico tiene el 10 por ciento, Antioquia el 4 por ciento y el Valle con el 3 por ciento.

Estratos

El informe también revela que los estratos 1 y 2 presentaron la mayor recuperación, respecto al crecimiento de operaciones en crédito de vivienda, entre la pre-pandemia y durante el primer semestre de 2021. El primero avanzó 37 por ciento, mientras el 2 lo hizo a un ritmo del 26 por ciento.



Los estratos entre 4 y 6, por su parte, sufrieron una mayor caída (35 por ciento) por la llegada del Covid-19. Estos mismos en el primer semestre de 2021 han logrado buenos crecimientos, generando valores cercanos al 15 por ciento entre el primer semestre de 2019 y el de 2021.



Por último, al analizar el comportamiento de los préstamos por plazos y valor de cuota se tiene que la pandemia también provocó cambios en ambos frentes. Los créditos con plazos menores a los 120 meses entre 2019 y 2020, tuvieron una pérdida del 40 por ciento del número de operaciones. Para el primer semestre de 2021, la recuperación ha sido inclusive superior al ciento por ciento respecto al punto más bajo (2020).



A su vez, los valores de las cuotas mensuales demuestran una tendencia creciente de recuperación. Para las mayores a 3 millones de pesos, la recuperación pre-pandemia (2019) y durante el primer semestre de 2021 tiene un crecimiento del 43 por ciento. Estos valores son un poco menores pero importantes (30 y 36 por ciento) para cuotas entre 1 y 3 millones de pesos, respectivamente. El menor crecimiento se presenta para las menores a 1 millón de pesos (8 por ciento).