‘Aún hay espacio para que las empresas consigan recursos a bajo costo’

La temporada de bajas tasas de interés, que le ha permitido a cerca de medio centenar de empresas en Colombia, tanto públicas como privadas, conseguir recursos ‘baratos’ en el mercado de capitales para atender necesidades de capital de trabajo o emprender proyectos en el último año, podría estar llegando a su fin.



Lo que están viendo algunos analistas consultados es que, antes de que termine el 2021, se produciría el primer ajuste al alza en las tasas de interés del Banco de la República, desde cuando inició el recorte en marzo del 2020 para enfrentar la crisis de la pandemia. Hoy dicho interés se encuentra en el mínimo histórico de 1,75 por ciento.



Solo en los primeros seis meses del presente año, 16 compañías lograron 5,9 billones de pesos, pero hubiesen podido obtener hasta 9 billones, pues este fue el monto que estaban dispuestos a facilitarles los inversionistas a cambio de los bonos emitidos, según registros de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC).



La cifra superó en 21,2 por ciento la obtenida en el primer semestre del año pasado (unos 4,8 billones), aunque se debe tener en cuenta que el país apenas asimilaba el choque impuesto por la pandemia del covid-19.



No obstante, el 2020 fue un año bastante dinámico en emisión de deuda (bonos) con cerca de 13 billones de pesos, que es el segundo mayor monto de los últimos 10 años, después de los 13,7 billones obtenidos por los emisores en el 2019, según estadísticas de la BVC.



Más de 30 compañías de distintos sectores emitieron deuda en el 2020, un año con grandes dificultades económicas, pero en el que muchos optaron por aprovechar no solo el recorte de tasas, sino también el buen apetito inversionista existente, reflejado en una fuerte demanda de deuda corporativa por más de 24 billones de pesos, casi el doble de lo que buscaban las empresas para sus asuntos.



Un comportamiento que se mantendrá este 2021 y que también puede ser intenso en la segunda parte del año.



“Para el segundo semestre, por el momento y sujeto a cambios, se tienen programadas las emisiones de bonos del Banco Popular, Acierto, Credivalores, Banco Mundo Mujer y el Patrimonio Autónomo Concesión Aburrá Oriente, entre otras”, advierte Juan David Ballén, director de Análisis y Estrategia de la Comisionista Casa de Bolsa.

Fin del ciclo

Los expertos consultados consideran que varios emisores seguirán aprovechando el momento mientras llega el cambio en la política monetaria del Banco de la República.



Axel Christensen, director de estrategias de inversión para Latinoamérica de BlackRock Investment Institute, sostiene que si bien se puede iniciar un proceso de ciclo de alza de tasas, este será más gradual y sensible, pues depende, en buena medida, de cómo siga el desempeño de la actividad económica.



“En función de esto creemos que hay espacio para que las empresas puedan refinanciar o buscar recursos frescos para ver qué tipo de oportunidades se les presenta en una economía que ya podría mostrar mayor claridad respecto al reinicio en el 2022”, dice.



Y agrega que, a diferencia de Brasil y México, donde ya se inició ese ajuste, “Colombia está un poco más atrás, pero no mucho”, por lo que se podría ver ese inicio, incluso, este año, aunque no un alza muy pronunciada debido a que las economías, en general, no están plenamente recuperadas, aunque sí algunos sectores.



Alejandro Reyes, economista principal de BBVA Research para Colombia, afirma: “Si bien es temprano para que se materialicen los riesgos sobre la postura de política, consideramos que se empieza a preparar el terreno para el inicio del ajuste de la política local. Con ello, seguimos esperando estabilidad en tasas por los próximos meses, pero reconocemos que existe un riesgo de que se pueda anticipar el momento de inicio del ciclo de normalización”.



Un análisis realizado por Casa de Bolsa indica que el 50 por ciento de las emisiones efectuadas en el primer semestre del 2020 corresponden a bonos indexados al Índice de Precios al Consumidor (IPC); el 27 por ciento, a títulos denominados en tasa fija; el 14 por ciento, a títulos denominados en UVR y el 8 por ciento, a títulos atados al Índice del Banco de la República (IBR), debido al aumento de las expectativas de inflación y de la probabilidad de un incremento de tasas de interés por parte del Emisor en los próximos meses.

Febrero fue récord en colocación de bonos

El segundo mes del 2021 marcó un récord histórico en colocación de deuda corporativa en Colombia, con siete emisiones a través de las cuales varias compañías lograron recursos del orden de los 3,4 billones de pesos, lo que significó un promedio de 491.000 millones por emisión.



Y si bien en junio se realizaron seis emisiones, en esa oportunidad las empresas que salieron al mercado de capitales por recursos frescos solo obtuvieron 1,2 billones de pesos, equivalentes a un promedio de 170.000 millones por cada operación.



En total, 16 compañías, 11 de estas del sector financiero, realizaron 35 operaciones aprovechando el apetito inversionista y las bajas tasas de interés. De hecho, varias de estos emisores salieron en búsqueda de recursos hasta en tres oportunidades en este primer semestre del año.



Según el informe de la comisionista, la emisión más grande la realizó el Distrito de Bogotá, que consiguió de los inversionistas institucionales 956.833 millones de pesos, seguido de las operaciones de los bancos Davivienda, con 698.697 millones, y de Bogotá, con 600.000 millones.



Esta última emisión fue la más demandada por los inversionistas, pues estuvieron dispuestos a adquirir los bonos del banco hasta por 1,3 billones de pesos. En segundo lugar se ubicó la emisión de Bancóldex con 1,25 billones, según datos de la BVC.



Del total de emisiones, 64 por ciento correspondieron al sector financiero, 24 por ciento fueron realizadas por el sector público y el 11,4 por ciento restante las efectuaron empresas del sector real.



Señala Casa de Bolsa que al tiempo que se esperan varias emisiones en este segundo semestre, teniendo en cuenta las emisiones efectuadas desde el 2008 a la fecha, vencerán 2,1 billones de pesos en bonos, siendo septiembre y noviembre los meses en los que más vencimientos habrá. El más elevado será en julio y corresponde a una serie de Bancolombia por 270.000 millones de pesos.