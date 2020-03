Medidas que sugieren los expertos ante la fuerte turbulencia mundial

Desde la noche del domingo, en Colombia se veía venir lo que sería un lunes de infarto en los mercados en el mundo. Los primeros datos de la apertura en Asia mostraban caídas de más de 30 por ciento en los precios del petróleo, luego de que el viernes anterior, Rusia rechazó la propuesta de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) de recortar la oferta de crudo para defender los precios ante la menor demanda generada por la expansión del coronavirus.

El mismo viernes se había sentido una caída de 10 por ciento en el petróleo, pero el derrumbe la noche del domingo (mañana del lunes en Asia) mostraba que venía un difícil arranque de semana para el mundo.



Por eso, en Bogotá, el Banco de la República y el Gobierno, con el Ministerio de Hacienda y la Superintendencia Financiera, madrugaron a una reunión de emergencia para revisar la situación global, los posibles efectos en Colombia y cómo enfrentarlos.



Mientras sucedía el encuentro, el dólar en Colombia empezaba una dura trepada, que terminó siendo de 219 pesos en su precio promedio; la bolsa, al igual que los demás mercados bursátiles del mundo, comenzaba a dar pérdidas, en tanto el petróleo Brent, principal referencia para Colombia, terminó la jornada con una caída de 25 por ciento, las más pronunciada en tres décadas.



Este último indicador es, justamente, el que tiene más impacto en Colombia, sin olvidar los posibles efectos de las alzas del dólar. Por eso el encuentro del Emisor con el Gobierno, en el que acordaron que las decisiones que se lleguen a tomar se determinarán de manera coordinada y se anunciarán de manera conjunta.

El escenario, según expertos consultados, se muestra complicado, sobre todo si la coyuntura va más de lo esperado.



Por eso, para Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, hay que tener listas las baterías tanto en política cambiaria como en la que corresponde al Gobierno en materia fiscal.



“En lo cambiario, la incertidumbre genera exceso de volatilidad, por lo tanto, es hora de evaluar opciones para reducirla, y me refiero a alternativas que fueron usadas hace unos 8 años. Creo que las reservas que tiene el Banco (de la República) no son para mostrarlas, sino para usarlas cuando se requieren. Por parte del Gobierno, sería hora de redireccionar inversiones hacia la construcción de vivienda y vías terciarias.

Y, si bien el margen de maniobra no es amplio, expertos como Juan David Ballén, director de Análisis y Estrategia de Casa de Bolsa, dicen que “el Gobierno tendrá que pensar en apretarse aún más el cinturón y reducir el gasto”. Advierte que no es aconsejable aumentar el endeudamiento debido a que ya está muy elevado (51,8 por ciento del PIB).



Pero otros analistas ven en el endeudamiento una salida. Felipe Campos, gerente de Investigaciones Económicas de Alianza Valores, dice que si Colombia crece menos del 3,7 por ciento, la regla fiscal da espacio para mayor endeudamiento, y cree que es lo que terminará haciendo el Gobierno.



Igual salida ven los economistas de Grupo Bancolombia, quienes consideran que el Comité Consultivo de la Regla Fiscal amplíe el déficit permitido en 2020 y 2021.

Juan Pablo Córdoba, presidente de la BVC, dice: “Debemos hacer mayores esfuerzos por conseguir nuevas fuentes de ingresos para el país y para el fisco. Hay que disminuir esa dependencia porque no le hace bien al país”.



Campos también dice que en el corto plazo se puede echar mano de las ganancias de Ecopetrol vía mayores dividendos y de las del Banco de la República, ya que este año, con un dólar alto y los tesoros de Estados Unidos abajo, habrá algo más para tapar el déficit.

Peso, entre las más devaluadas

El aumento del precio del dólar hasta un nuevo máximo histórico en Colombia estaba cantado desde el domingo en la noche, cuando se comenzaron a dar los primeros efectos de la guerra de precios en el mercado petrolero impulsada por Arabia Saudita.

Solo en el arranque de la jornada del mercado interbancario colombiano, la divisa estadounidense se situó más de 145,4 pesos por encima de la tasa oficial de 3.584,58 pesos de ayer.



Lo que siguió fue una rápida subida del dólar en medio del nerviosismo de los inversionistas demandando divisas, lo que situó su precio sobre los 3.847,5 pesos en cuestión de 55 minutos.



Ese valor no solo marcó el precio máximo de la primera sesión de esta semana, sino que se constituyó en nuevo récord en la historia cambiaria del país, un alza cercana a los 263 pesos respecto de la tasa oficial de ese día.



El peso colombiano fue la segunda moneda más devaluada ayer frente al dólar, después del rublo ruso. Mientras que la primera perdió cerca de 9 por ciento, la segunda se depreció un 6,25 por ciento.



Así, la tasa oficial que regirá este martes será los 3.803,6 pesos, también la más alta en la historia del país. En lo que va corrido del presente año, el dólar se ha encarecido en Colombia en cerca de 527 pesos.



Frente a esa alza inusitada, Luis Fernando Mejía, director del centro de estudios económicos Fedesarrollo, tuiteó en su cuenta que “las reservas internacionales no están para defender la tasa cambio: la depreciación permite absorber choques externos en un régimen de flotación como el nuestro, que ha sido exitoso. Pero el @BancoRepublica no debe descartar una intervención para evitar volatilidades excesivas”.

Petróleo, con el mayor desplome en 3 décadas

La guerra de precios desatada por Arabia Saudita, que rebajó el costo de su crudo entre 4 y 7 dólares, luego del fracaso de las negociaciones con Rusia para reducir la producción, en un contexto de caída de la demanda por el coronavirus, ocasionó uno de los mayores desplomes en los precios del Brent desde 1991, en tanto que ese precio no se veía desde febrero del 2016.



Los precios del petróleo se hundieron ayer alrededor del 24 por ciento en Londres, mientras que en el mercado de Nueva York lo hizo en 25 por ciento.



El barril de WTI para entrega en abril cerró a 31,13 dólares, 10,15 dólares por debajo de su cierre del viernes. En Londres, el Brent del mar del Norte bajó a niveles de 34,36 dólares el barril.

“El hundimiento de los precios del petróleo tiene enormes repercusiones a escala mundial y pone en duda la viabilidad financiera de varias empresas y países”, indicó Josh Mahony, analista de IG.



Para el experto, el mercado del petróleo sufrirá en los próximos meses porque a la guerra de precios de Arabia Saudita se suma el freno del crecimiento económico mundial provocado por el coronavirus, que hace caer la demanda de crudo.



En este sentido, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) publicó este lunes una previsión a la baja de la demanda mundial de petróleo para 2020, que sería la primera desde el 2009. La demanda tendría que contraerse en unos 90.000 barriles diarios respecto al 2019.

Dura caída llevó a la BVC a suspender operaciones

La caída de ayer de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) del 10,53 por ciento, la quinta más alta en una cesta de 50 plazas bursátiles del mundo, obligó a suspender por 30 minutos sus operaciones, pasado el mediodía, para luego retomar su jornada.



Una decisión de estas no se tomaba desde el 12 de junio del 2006, y en opinión de Juan Pablo Córdoba, presidente de la BVC, se hace necesario para que el mercado cuente con mayor información de lo que está sucediendo.



Pero lo de ayer tuvo nombre propio: el desplome en los precios del petróleo, que llevó, además, a que la acción de Ecopetrol perdiera más de 20 por ciento, hasta 2.370 pesos.



La de Colombia no fue la única caída. La mayoría de plazas del mundo cerró con números rojos. Wall Street se derrumbó con su mayor caída en 11 años. El Dow Jones Industrial cedió 7,79 por ciento, el tecnológico Nasdaq perdió 7,29 por ciento y el S&P 500 de las principales empresas en bolsa cayó 7,6 por ciento.



En Asia, Nikkei cayó 5,07 por ciento, algo que no ocurría desde febrero del 2018. El índice Topix perdió por su parte 5,61 por ciento, mientras que las plazas bursátiles chinas perdieron 3,7 por ciento y el Hang Seng, de Hong Kong, perdió casi 3,7 por ciento.



En Europa, por su parte, la bolsa de Milán perdió 11,17 por ciento; la de París, 8,39 por ciento; el Ibex-35 español, 7,96 por ciento; el Dax de Fráncfort, 7,94 por ciento, y el FTSE-100 de Londres, 7,69 por ciento. En Latinoamérica, la bolsa de São Paulo perdió 12,17 por ciento, en su peor caída desde 1998.



