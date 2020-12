El récord del bitcóin, al ritmo de la recuperación mundial

Las bajas rentabilidades que los activos e instrumentos financieros tradicionales vienen mostrando desde el inicio de la pandemia, por la fuerte liquidez que ha sido necesario adoptar en los países para facilitar la recuperación de las economías, ha sido el factor determinante para que, al igual que con el oro, los inversionistas hayan encontrado en el bitcóin un refugio en busca de obtener buenos rendimientos para sus capitales.



Esta semana, la critptomoneda no solo superó el miércoles la barrera histórica de los 20.000 dólares, sino que siguió derecho para llegar el jueves a los 23.751 dólares, mostrando una valorización de más de 190 por ciento en el año, ganando cada vez más adeptos entre inversionistas tradicionales que antes desconfiaban.



Para Marc Sansó, profesor de EAE Business School y presidente ejecutivo de Elsebits, una firma de consultoría estratégico-tecnológica, hay dos razones esenciales de este fuerte repunte.



En primer lugar –explica el experto–, esta criptomoneda es un valor refugio y, en contraposición a otros valores, como puede ser el oro, no está sujeta a regulaciones, se vuelve muy fuerte en la economía actual, máxime al estar enmarcada en cierta desconfianza de los ciudadanos en las instituciones.



“Mientras duren la crisis y la incertidumbre que vivimos en la actualidad, es probable que el valor siga subiendo como valor refugio”, señala Sansó.



Y agrega que el segundo motivo de la fuerte trepada del año obedece a las bajas retribuciones y poca rentabilidad de los activos financieros tradicionales, toda vez que la banca está teniendo muchos problemas para encontrar rentabilidad en instrumentos y activos convencionales, lo que ha llevado a los inversionistas particulares a ser grandes animadores del mercado de bitcoines, apostando su dinero a la criptomoneda.



El analista recalca que ese repunte espectacular de la criptomoneda era bastante previsible, pero destaca que el valor mostrado es especulativo porque está muy poco relacionado con el mercado y, aunque algunos lo asocian a un auge de la economía digital, eso está por verse.



“Este punto es muy importante entenderlo porque a medida que el valor del bitcóin se sitúa en un promedio cercano en el año a los 8.400 euros, se refleja una volatilidad altísima y es previsible que en el futuro cercano siga siendo de esa manera”, añade.

No obstante, Sansó también prevé que es casi seguro, como se vio en diciembre de 2017, que la criptomoneda tenga una caída brusca después del pico máximo, cuando se comience a tener un crecimiento saludable y sostenido del mercado tradicional por la aparición de las vacunas contra el coronavirus y se vea un precio más moderado, al igual que el de otras criptomonedas. La entidad recuerda que durante más de una década el bitcóin ha pasado por múltiples tiempos de aumentos vertiginosos que luego caen, por lo cual muchos expertos hablan de mercados “opacos” si se comparan con los mercados tradicionales.



Crece el interés

Pero, entendiendo que la llegada de las vacunas y la ‘normalización’ del mercado financiero tradicional serán muy progresivas, los inversionistas de América Latina muestran cada vez más interés y apetito por tomar riesgos más altos y apostarles al bitcóin y otras criptomonedas. Una encuesta realizada por la firma Sherlock Communications resalta que la actual crisis podría representar un gran impulso para la inversión en criptomonedas en la región.



La investigación destaca aspectos claves del ecosistema 'blockchain' en 21 países latinoamericanos, incluida una encuesta exclusiva de la firma Toluna con más de 2.200 personas en Argentina, Brasil, Colombia y México para comprender sus actitudes hacia las criptomonedas.



En el sondeo se les preguntó a los encuestados si estarían interesados en invertir en criptomonedas, y entre el 31 por ciento y el 39 por ciento en los cuatro países respondieron que estarían “mucho más interesados”, en tanto que entre el 35 por ciento y el 51 por ciento manifestaron que estarían un poco más interesados.

La razón más citada para invertir en las criptomonedas fue la intención de proteger los activos de la inflación y la estabilidad económica.

En el caso puntual de Colombia, un 51 por ciento está un poco más interesado en invertir a causa del impacto económico durante 2020 FACEBOOK

TWITTER

En el caso puntual de Colombia, un 51 por ciento está un poco más interesado en invertir a causa del impacto económico durante 2020 y un 31 por ciento dijo estar mucho más interesado, resaltando que son una alternativa para proteger los bienes de la inflación e inestabilidad (46 por ciento) e, incluso, para enviar y recibir remesas del exterior (32 por ciento) y recibir pagos por trabajos con empresas localizadas en el exterior de manera más sencilla (24 por ciento). “La mayoría de los encuestados en todos los países dijeron que no usan criptomonedas actualmente porque no saben lo suficiente al respecto. Cuando se les preguntó qué les daría confianza para invertir en criptomonedas, las respuestas más comunes fueron “tener plataformas más confiables para comerciar” y “leer y comprender más sobre ellas”, agrega la entidad.



Luiz Hadad, líder de Community Building en Cambiatus y consultor de 'blockchain' en América Latina, explica, además, que para los latinoamericanos que están sintiendo los efectos de la crisis económica, la falta de confianza en los gobiernos, la inestabilidad económica, inflación, el deseo de transparencia y millones de personas no bancarizadas o económicamente desatendidas son problemas reales, por lo cual “estamos tan abiertos a nuevas posibilidades”.



“Con el tipo correcto de campaña de comunicación, que educa, informa y responde sobre las complejidades percibidas y los riesgos involucrados, el cielo es el límite para la adopción de proyectos de blockchain y la inversión en criptomonedas en la región”, agrega por su parte Patrick O’Neill, socio gerente en Sherlock Communications.



¿Rivalidad con el oro?

Para la firma de banca de inversión Goldman Sachs, el oro y el bitcóin pueden coexistir pese a que la moneda digital puede estar reduciendo parte de la demanda del activo refugio más antiguo del mundo.



“El reciente bajo desempeño del oro frente a las tasas reales y el dólar han dejado a algunos inversionistas preocupados de que el bitcóin está reemplazando al oro como la cobertura de inflación preferida”, dijo el banco en un comentario.



Mientras que la firma JP Morgan Chase & Co. sostiene que el aumento se hace a costa del oro, Goldman Sachs recalca que las instituciones y los inversionistas ricos evitan las criptomonedas por “problemas de transparencia”, en tanto que la inversión minorista especulativa hace que el bitcóin se comporte como un activo de riesgo excesivo”.



Mientras que el bitcóin ha aumentado su valor en más de tres veces este año, el oro se ha apreciado un 24 por ciento tras un récord de más de 2.075 dólares la onza en agosto.



Incluso, Scott Minerd, de Guggenheim Investments, considera que la escasez de bitcóin, combinada con la “impresión de dinero desenfrenada” por parte de la Reserva Federal, significa que la moneda digital podría alcanzar los 400.000 dólares.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS** Con información de Bloomberg