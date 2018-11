Bajar pobreza y elevar educación, apuestas en plan de desarrollo

Llegar a dos millones de cupos en educación inicial y 840.000 adicionales en preescolar son parte de las apuestas del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022, que reveló ayer el Gobierno Nacional.

Igualmente, pretende beneficiar en el cuatrienio a 336.000 jóvenes pobres con acceso a la educación universitaria, al tiempo que abrirá 500.000 cupos adicionales en el programa ‘Jóvenes en Acción’.

El presidente Iván Duque dijo ayer, durante el lanzamiento del documento, que el 47 por ciento (516 billones de pesos) de las inversiones del cuatrienio, que suman 1.097 billones de pesos, se destinarán a los programas sociales orientados a fortalecer la equidad social, con énfasis en la educación. “Por eso, el 47 por ciento de este plan se concentra en la equidad y por eso el papel principal lo tiene ese sector; es difícil, en 100 días, corregir deudas históricas que hay con el sistema educativo, pero hemos escuchado el clamor de maestros, de estudiantes, de rectores, de sectores políticos y el nuestro propio, porque también tenemos esa preocupación”, afirmó.



El documento, que el Gobierno denomina ‘Pacto por Colombia, pacto por la equidad’, señala además que las inversiones permitirán al Gobierno dinamizar la formación de capital humano y el aumento de la productividad, lo que se reflejará en una ampliación del crecimiento potencial de la economía, que pasaría del 3,3 por ciento al 4,1 por ciento en los próximos años.

Respecto a la pobreza monetaria, se compromete a bajarla del actual 26,9 por ciento a 21 por ciento en 2022, lo que significa una caída de 5,9 puntos porcentuales y 2,9 millones menos de población pobre. En cuanto a pobreza extrema monetaria, el PND confirma anuncios anteriores del Ejecutivo, que proyecta reducirla de 7,4 a 4,4 por ciento en 2022, lo que representa una variación de 3 puntos porcentuales y 1,5 millones menos de personas en esa condición.



En el PND se contempla, además, disminuir la pobreza multidimensional de 17 por ciento a 11,9 por ciento en 2022, para un descenso de 5,1 puntos porcentuales y 2,5 millones de colombianos más fuera de allí.



En vivienda, la apuesta es iniciar la construcción de 520.000 unidades VIP y VIS y apoyar los programas de mejoramiento.



Otro capítulo del plan es la productividad, que aumentaría 1,1 puntos porcentuales (0,45 puntos básicos adicionales) al finalizar el gobierno Duque, mientras que la inversión se prevé elevarla de 22,3 a 26 por ciento del PIB, es decir, suma unos 234 billones de pesos.



La legalidad y la formalización laboral deben conducir a la creación de por lo menos 1,6 millones de nuevos empleos en los próximos cuatro años.



Según Duque, se trata del ‘Pacto por el emprendimiento y la productividad’, que busca concretar una transformación productiva que aumente la formalización laboral y empresarial.



“Yo no me siento cómodo como gobernante en los primeros 100 días viendo que nuestro país se mantiene en una posición mediocre en indicadores como el de Doing Business, puesto 65, puesto 60 en el índice global de competitividad, donde hemos ido perdiendo posiciones”, agregó el mandatario.



El Presidente también consideró mediocre el puesto (177) en el ranquin en lo que tiene que ver con regulación de mercados, pues Colombia es uno de los 10 países con más altos costos logísticos en el mundo. “Si no entendemos que enfrentar esto es el camino para que a través del crecimiento produzcamos más beneficios, nos equivocaremos”, sostuvo Duque.

Otras propuestas

El PND agrega que muchos emprendimientos son informales por la baja presión competitiva y el poco acceso al crédito, lo cual los lleva a tener menores tasas de inversión, a depender de talento poco calificado, a contar con menores niveles de adopción de tecnología y entrenamiento y, por lo tanto, a una menor productividad.



“Así mismo, algunas empresas deciden ser informales para mantener una escala reducida que les permita evitar la detección de las autoridades”, agrega. La ciencia, la tecnología y la innovación tendrán partidas por 20,8 billones de pesos durante el cuatrienio y el emprendimiento y la productividad de unos 23,8 billones de pesos.

Sobre la energía, Duque dijo que la meta para el 2022 es que “hayamos consolidado por lo menos 1.500 megavatios de energías renovables, pasando de las menos de 70 megavatios que tiene hoy el país”.



Por su parte, el director del centro de estudios Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, dijo en declaraciones a la prensa desde el hotel Tequendama que en Colombia los planes de desarrollo se pueden financiar no solo con recursos del Gobierno, sino también con regalías, platas del orden territorial e inclusive el aporte privado (de hecho, la tasa de inversión es la suma de lo que invierten el sector público y los particulares).



Aunque dijo que las cifras de reducción de pobreza son importantes, consideró que lo clave es continuar con las redes de protección social y evitar que personas de la clase media retrocedan y más gente caiga en la pobreza. Sin embargo, considera más prioritario que Colombia vuelva en el mediano plazo a tasas del PIB de 4,5 por ciento anual, que son las que impulsan el desarrollo económico.

Nivel previsto de desempleo

Entre las otras metas que se trazaron en el PND 2018-2022 están incluidos, por ejemplo, llegar a dos millones de niños en primera infancia que cuentan con atenciones integrales priorizadas, lograr una tasa de cobertura neta de educación media del 50 por ciento (hoy está en 42,7 por ciento) y rebajar el desempleo del 9,4 por ciento promedio actual a 7,9 por ciento.



La hoja de ruta de la administración Duque igualmente contempla estrategias encaminadas a avanzar en el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y en concordancia con las buenas prácticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde).



ECONOMÍA Y NEGOCIOS