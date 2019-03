Personas con discapacidad, fuerza laboral desaprovechada en el país

Procesos de selección fallidos, llamadas sin respuesta, puertas cerradas y evasivas por parte de reclutadores de talento son solo algunas de las trabas que tienen que enfrentar las personas con discapacidad en el país que buscan un espacio en el mercado laboral.



Los años de preparación y un buen desempeño en sus áreas no valen para que las diferentes empresas le digan no a la contratación de estas personas que, según el Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD) del Ministerio de Salud y Protección Social, a 2018 estaban cifradas en 1.404.108. Es decir: el 2.6 por ciento de la población.

Por su parte, en el caso de las personas ciegas o con baja visión, representan el 13 por ciento (181.945) del total de la población en condición de discapacidad, repartiéndose por igual entre hombres y mujeres con el 13 por ciento cada uno y ubicándose con un 15 por ciento, 12 por ciento y 7 por ciento en edades: De 65 años o más, entre 15 y 64 años y de 0 a 14 años, respectivamente.



Cabe destacar que, del total de personas en condición de discapacidad, el 58 por ciento (809.853) son personas mayores de 50 años y sólo el 11 por ciento (165.283) están trabajando, de éstos el 80 por ciento (132.772) laboran sin un contrato.



De ese 11 por ciento anterior hace parte Lorena Pechené Rubiano, una joven de 24 años que, en contra de todo pronóstico, logró completar su bachillerato en un colegio ubicado en el municipio de Silvia, en el departamento del Cauca, para luego viajar a Bogotá y estudiar en el Sena.



Durante ese tiempo, Lorena fue contactada con el Centro de Rehabilitación Integral Visual (CRAC), una fundación que lleva 58 años trabajando por las personas con discapacidad. Allí inició un proceso de rehabilitación que duró varios meses y con el cual aprendió diferentes herramientas para manejar su situación como persona con discapacidad visual, obtener independencia y las formas de vincularse al mundo laboral.



"He tenido que pasar por muchas cosas, pero sobretodo ver la cantidad de mitos que existen alrededor de la contratación de personas con discapacidad producto del desconocimiento de los empresarios y de los mitos que existen alrededor de ell", dijo a la Redacción APP Lorena, quien ahora trabaja en el CRAC y ha encontrado en dicho espacio un segundo hogar.



Gracias a su proceso, por ejemplo, logró realizar su práctica profesional en Bancolombia, dar clases de braille a otros jóvenes con discapacidad como ella y además vincularse laboralmente al mismo CRAC.

Katherine Lorena Pechené Rubiano. Foto: CRAC, Centro de Rehabilitación Integral Visual.

Más beneficios en lugar de mitos

Así mismo, Gladys Lopera, directora general del CRAC, aseguró a la redacción APP que "hay una interpretación errónea de la Ley 361 de 1997, la cual se refiere a la no discriminación de las personas con discapacidad en el ámbito laboral, y un alto grado de desinformación frente a los beneficios de incluir en sus nóminas personas con discapacidad, entre ellos":





1. Apertura de nuevos mercados y mejora en el clima laboral. Según cálculos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las personas con discapacidad representan el 15% de la población mundial, quienes demandan bienes y servicios comunes y especializados y, por ende, permiten el desarrollo de nuevos mercados. Los empleadores han informado que el trabajo en equipo y la moral de los grupos mejora cuando se vinculan laboralmente trabajadores con discapacidad.



2. Relación con el Gobierno. Según el artículo 24 de la Ley 361 de 1997, las empresas son preferidas en igualdad de condiciones en los procesos de licitación, adjudicación y celebración de contratos, sean estos públicos o privados, si estos tienen en sus nóminas por lo menos un mínimo del 10 por ciento de sus empleados con discapacidad. Adicionalmente, tienen prelación en el otorgamiento de créditos de organismos estatales, siempre y cuando estos se orienten al desarrollo de planes y programas que impliquen la participación activa de personas con limitación.

Es trascendental que las empresas y los empleadores perciban la contratación de personas con discapacidad como una oportunidad de crecimiento FACEBOOK

TWITTER

Por lo anterior, Lopera explicó que “Es importante que las empresas entiendan que la población con discapacidad representa una fuerza laboral que se encuentra bastante desaprovechada, que puede aportar no sólo al crecimiento y productividad de las organizaciones, sino que su contratación puede beneficiar a las empresas en múltiples aspectos”.



De igual forma, la directiva añade que “Es trascendental que las empresas y los empleadores perciban la contratación de personas con discapacidad como una oportunidad de crecimiento y apertura hacia una cultura empresarial incluyente y no como un problema”. Vale la pena aclarar que el trabajador con discapacidad tiene los mismos derechos y deberes que cualquier otro trabajador, por lo que cuando el trabajador limitado incurra en alguna de las causales establecidas en la ley, como justas causas para dar por terminado el contrato, no se requerirá de autorización por parte del Ministerio del Trabajo”.

Sobre el CRAC

El Centro de Rehabilitación Visual Integral fundación privada sin ánimo de lucro y habilitada como IPS por la Secretaría de Salud de Bogotá, ha abanderado, por más de 55 años, la inclusión de las personas ciegas y con baja visión del país en todos los ámbitos, incluyendo el laboral, a través de procesos de rehabilitación integral enfocados en el logro de independencia y autonomía para que la persona en condición de discapacidad visual retome su rol en la sociedad de manera productiva y exitosa.



“Las personas rehabilitadas en el CRAC están en capacidad de participar de manera dinámica en la sociedad al ser personas autónomas e independientes que conocen y hacen valer sus derechos y deberes”, aseguró Lopera.



El modelo de rehabilitación integral del CRAC, reconocido en Latinoamérica y validado con representantes de Chile, Uruguay y Cuba ante la Unión Latinoamericana de Ciegos ULAC, integra 5 componentes: Psicosocial y médico, físico, actividades de la vida diaria, comunicación, y desarrollo sensoperceptual, cognitivo y manual que se enfocan en lograr la rehabilitación funcional de la persona con discapacidad visual.

Un trabajador con discapacidad tiene los mismos derechos y deberes que cualquier otro trabajador. Foto: Archivo ET

A través de estos componentes, las personas ciegas o con baja visión logran no solo independencia al aprender a orientarse y movilizarse por sí solas, sino también al desenvolverse en la vida diaria de manera segura y autónoma. Al aprender entre otras cosas a reconocer la denominación de los billetes, combinar adecuadamente su ropa de acuerdo a colores y texturas, leer y escribir con en lenguaje Braille y manejar programas de computación, navegar por internet y chatear, a través de comandos de teclado y lectores de pantalla.



“Una vez finalizado el proceso de rehabilitación, la persona ciega o con baja visión tiene todas las herramientas para comerse el mundo y por eso no debe parecer extraño que nuestros ex usuarios sean exitosos como reclutadores empresariales, productores de audiovisuales, artistas plásticos, guías de museos, deportistas… En fin, en todas las áreas donde los lleve su interés y donde enfoquen su dedicación”, finaliza.



Redacción APP