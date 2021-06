Las pérdidas de Coca Cola en la bolsa de valores tras 'rechazo' de CR7

Durante las últimas horas se ha vuelto viral un video de Cristiano Ronaldo en el que, durante una rueda de prensa de la Eurocopa, llevada a cabo el pasado 14 de junio, retira de la mesa un par de gaseosas marca Coca Cola y las reemplaza por una botella de agua.



Por este simple gesto, Coca Cola tuvo una pérdida de casi cuatro mil millones de dólares en la bolsa de valores.

En un video de 20 segundos, se ve que el delantero portugués deja a un lado las bebidas de Coca Cola, uno de los principales patrocinadores de la competición europea. Luego agarra una botella de agua y dice “agua, no Coca Cola".



El momento se ha viralizado en las redes sociales y muchos internautas lo han felicitado por promover la vida saludable, lejos de las bebidas azucaradas.



Coca - Cola no. Agua si.

Palabra de Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/DDvmKd0yTa — SabiasK_Futbol (@SabiasK_) June 14, 2021

(Si nos lee desde la app de EL TIEMPO, puede ver el video de CR7 aquí).

Lo que parecía un gesto inofensivo ha traído millonarias consecuencias para la marca de gaseosas.



Según el diario español ‘El País’,el pasado viernes, 11 de junio, Coca Cola tenía un valor bursátil de 242.144 millones de dólares.



Este martes, 15 de junio, tras lo sucedido con CR7, pasó a tener 238.651 millones. Es decir que la compañía perdió un valor de 3.493 millones de dólares en la bolsa.



(Si nos lee desde la app de EL TIEMPO, puede ver la publicación aquí).

Por el momento Coca Cola no ha hecho declaraciones al respecto.



Por su parte, no es la primera vez que Cristiano hace un comentario acerca de esta bebida. Hace un tiempo, durante una entrevista en la que hablaba de la dieta sana y saludable que deben llevar los niños, dijo que no le gustaba que su hijo consumiera Coca Cola.



“Soy duro con mi hijo. En ocasiones bebe Coca Cola y Fanta, y come papas fritas. Él sabe que no me gusta”, aseguró en esa ocasión.

