Las acciones más atractivas para invertir en junio en Colombia son Grupo Argos (44,4 por ciento), ISA (27,8 por ciento), Nutresa (27,8 por ciento), la preferencial de Davivienda (22,2 por ciento) y Celsia (22,2 por ciento).



Puede leer también: 'Vemos que los contrapesos van a seguir operando en Colombia': Moody’s

Así se establece en la última Encuesta de Opinión Financiera (EOF), elaborada por Fedesarrollo y la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), que tiene en cuenta las expectativas de los analistas y administradores de portafolio.



En junio, el 81,5 por ciento de los analistas consultados (vs. el 69,2 por ciento de mayo) espera una valorización del índice Msci Colcap dentro de tres meses, mientras que el 18,5 por ciento restante espera que el índice bursátil se desvalorice (vs. El 30,8 por ciento del mes anterior).



Puede leer también: Un año después de elecciones, ¿qué ha pasado con el dólar?



En esta edición de la encuesta, las condiciones sociopolíticas se mostraron como el aspecto más relevante a la hora de invertir, al ser elegido por el 41,4 por ciento de los analistas.



El crecimiento económico se ubicó en segundo lugar con 17,2 por ciento de la participación y le siguieron, en su orden, la política monetaria y fiscal, con el 13,8 y 10,3 por ciento de la participación, respectivamente.



(Puede leer también: Minhacienda dice que no le asustan bajas en reservas de petróleo que tiene el país).

Facebook Twitter Linkedin

Los analistas también esperan que la tasa de cambio para junio se ubique entre 4.145 y 4.241 pesos Foto: iStock.

Pronósticos

Los analistas esperan que la economía crezca en un rango entre 1,2 y 1,6 por ciento este año, con 1,5 por ciento como respuesta mediana.



Respecto a la inflación, las expectativas para junio se ubicaron en 12,21 por ciento y para diciembre de 2023 en 9,22 por ciento.

Los analistas también esperan que la tasa de cambio para junio se ubique entre 4.145 y 4.241 pesos, con 4.190 pesos como respuesta mediana.



Asimismo, prevén una TRM de 4.280 pesos a septiembre de 2023 y de 4.300 pesos a diciembre del mismo año.



En cuanto al petróleo, esperan que la referencia Brent se encuentre en 76 dólares para junio, en 77 dólares en septiembre y en 79 dólares para diciembre de 2023.