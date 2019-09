Si va a sacar su primera tarjeta de crédito, esto debe saber

Los jóvenes de hoy quieren iniciar su vida crediticia prontamente y, la mayor parte, intenta con una tarjeta de crédito. De hecho, en el país se adelanta la tarea de promover la cultura financiera a temprana edad, para que se promueva la inclusión financiera, lo que genera beneficios, tanto para la seguridad de la persona, como para el control de la evasión en la economía.



Las cifras dan cuenta que en Colombia, cada año, más de 1,5 millones de personas

inician su vida crediticia y obtienen su primer puntaje de riesgo. Debido a esos altos números de personas que quieren obtener su primera tarjeta, estas son algunas recomendaciones para que le vaya bien en el intento.

1. ¿Quién la respalda?



Para que su tarea de acceder a una tarjeta de crédito, como persona joven, sea exitosa, debe saber que la mayoría de entidades buscan que el cliente tenga un respaldo financiero o, al menos, un historial.



2. La cuenta de ahorro, aunque la financien los padres. Lo recomendable a la juventud es empezar con una tarjeta básica, de ahorro, aunque maneje bajos montos y los recursos sean aportados por los padres.



3. Los créditos para estudiar. Sin duda, el principal freno de los jóvenes para acceder a una tarjeta de crédito, es que no tienen comprobantes de ingresos. Pero, desde temprana edad se puede ir construyendo una vida financiera que servirá de respaldo a la hora de pedir la primera tarjeta de crédito. Por ejemplo, cuando los jóvenes obtienen créditos educativos van abonando a su historial.



4. Otro elemento que le puede servir para mostrar que usted, pese a lo joven, es buena paga, es el reporte de manejo de pagos del plan de teléfono móvil.



5. La mejor opción. Analistas de Coru.com destacan que "todas las tarjetas sirven para lo mismo pero no son iguales. Cada una tiene características adecuadas para un usuario en particular. El mercado ofrece cerca múltiples opciones, considerando tarjetas bancarias y comerciales". En el caso de Colombia, hay tarjetas de crédito que facilitan las compras, otras que son más útiles si su necesidad es viajar, y así por el estilo. Asesórese bien en la entidad bancaria antes de obtener su primera tarjeta.



6. Información detallada. Uno de los errores en que incurren los jóvenes que van a solicitar la tarjeta de crédito por primera vez es que no piden la suficiente ilustración. Así, para evitar sorpresas posteriores, debe preguntar qué obligaciones y beneficios le genera la tarjeta, cuál es la compra mínima al mes, qué convenios tiene la entidad bancaria con tiendas, o hay compras a meses sin intereses, indican los analistas de Coru.com.



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS