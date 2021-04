Un árbol por cada CDT nuevo, la iniciativa del Banco de Bogotá

Este jueves, en el marco de la celebración del día Nacional del Árbol y día Internacional de la Madre Tierra, Banco de Bogotá presentó una nueva iniciativa que busca contribuir a la preservación y cuidado de la Amazonia colombiana.



El banco sembrará un árbol a nombre de cada cliente, quien podrá verlo crecer a través de la plataforma virtual Saving The Amazon.



En concreto, Banco de Bogotá sembrará un árbol por cada CDT Digital que se abra. La inversión mínima para abrir el CDT es de 100 mil pesos y el proceso tarda tan solo 5 minutos.



“En el Banco de Bogotá estamos comprometidos con la mitigación del cambio climático, es por eso que diseñamos nuevos productos que contribuyan al cuidado y preservación del medio ambiente y a una economía baja en carbono”, manifiesta Isabel Cristina Martínez, Vicepresidente de Sostenibilidad y Servicios Corporativos del Banco de Bogotá.



La iniciativa, según explica la entidad en un comunicado, generará empleos para la comunidad indígena Tayazú del Vaupés, quienes serán los que siembren y cuiden los árboles.



Otro de los beneficios para los clientes del banco es que podrán adquirir y adoptar árboles en la plataforma de Saving the Amazon, con un descuento del 50% pagando con las tarjetas Débito y Crédito de la entidad.



"La entidad financiera ha sembrado 49 mil unidades durante los últimos años compensando aproximadamente 1.828 toneladas de CO2 por año, con el apoyo de la Fundación Natura y Saving The Amazon", dicen.



