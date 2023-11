'Creo que la integración de las bolsas no es sensata en este momento': César Ferrari

Los rezagos de la pandemia del covid-19, que pueden extenderse hasta el próximo año, así como la desaceleración que presenta la economía le están pasando su cuenta de cobro al sistema financiero, que hasta agosto pasado completó cinco meses de crecimiento real negativo de la cartera (4,34 por ciento), un incremento en la morosidad de esta cercano al 27,6 por ciento real anual y 23 establecimientos de crédito con pérdidas, algo que no se observada des de la crisis de finales de la década de los años 90.



Y si bien estos indicadores reflejan una realidad, César Ferrari, superintendente Financiero, le dijo a EL TIEMPO que trabajan desde el punto de vista normativo para aliviar las cargas del sector, tanto desde su liquidez como en las trabas que les genera un exceso de regulación para lograr, por ejemplo, que haya más crédito, más competencia y desarrollo.



El funcionario también se refirió a lo mucho que tiene que hacer el país para lograr una verdadera inclusión financiera, al desarrollo del mercado de capitales, a la integración de las bolsas de Colombia, Chile y Perú, sobre lo cual dijo que no era sensato en la actual coyuntura, así como también a su idea de que se intervenga el mercado cambiario para disminuir la volatilidad, cuando esta se presente, entre otros temas.



¿Le preocupa el deterioro de algunos indicadores del sistema financiero?



Creo que a esto conviene hacerle un trazo. Durante la pandemia la economía se paró dos o tres meses, luego vino un periodo de fuerte recuperación en el que se disparó el consumo, el gasto público, mientras el ahorro y la inversión doméstica disminuyeron, y esto fue la semilla para el decrecimiento del 2023 y seguramente del 2024. En una coyuntura como esa, donde las personas tienen menos ingresos, pues lo primero que se afecta son las cuotas bancarias y la cartera en mora crece, aunque no es un deterioro que nos preocupe porque el sistema está sólido.

¿Qué hacer para evitar que ese desempeño se mantenga?

Hace dos meses tuvimos un problema de liquidez en el sector; entonces, después de conversar con los bancos y de llegar a un consenso modificamos las reglas del Cfen (indicador que busca que las entidades fondeen de manera adecuada sus activos) y eso permitió liberar alrededor de 11 billones de pesos a los bancos, con lo que se evitó esa fuerte competencia que se estaba dando entre las entidades por los recursos del público, que disparó las tasas de captación de los CDT por encima del 16 por ciento.

Por cada 100 pesos que los colombianos están colgados con sus deudas bancarias, las entidades tienen guardados en promedio unos 147 pesos. Foto: Archivo EL TIEMPO / Cortesía

¿Qué otras medidas están analizando?

Otra de las dificultades que hemos encontrado es que los bancos están obligados a hacer provisiones contracíclicas, recursos que están para ser utilizados en época de desaceleración para que los bancos puedan prestar más. Entonces, estamos reduciendo de 4 a 3 las condiciones para parte de esos recursos y que las entidades puedan hacer uso de estos en la actual coyuntura. Aún estamos en el proceso de consultas de esta medida que anunciaremos en los próximos días.

¿Cuántos recursos se podrían liberar?

Alrededor de 10 billones de pesos, una cantidad bastante significativa lo que va a disminuir bastante las pérdidas en los balances de los bancos, porque tendrán esos recursos a su disposición. Es decir, se liberan esas provisiones contracíclicas, precisamente para generar más recursos para prestar y de esa manera agilizar la economía.

Estas medidas serán suficientes...

Vamos a hacer una revisión integral de las mismas exigencias, pero eso toma más tiempo, eso no se hace de un día para otro porque hay que hacer estudios analíticos para saber exactamente cuáles deben ser las nuevas exigencias que les ponemos a estas provisiones que no las podían usar.

¿Y no temen que esos recursos vayan a financiar más consumo?

Lo que nosotros estamos diciendo es que mejor se financie inversión y no consumo, porque así se puede aumentar la capacidad de producción de la economía. FACEBOOK

Lo que nosotros estamos diciendo es que mejor se financie inversión y no consumo, porque así se puede aumentar la capacidad de producción de la economía y más adelante atender de manera adecuada un crecimiento de la demanda. La inversión construye capital productivo, en cambio el consumo no. Esa es una diferencia fundamental por eso lo que decimos es que se deje de financiar consumo, y se financie producción e inversión. Eso lo mencionamos en términos de política, de estrategia económica, pero no es misión de Superintendencia decirles a las entidades dónde o cuáles proyectos tienen que financiar.

¿Qué esperan frente a esas decisiones?

Creo que el país se merece un mayor desarrollo financiero que el que tiene y espero que estas medidas contribuyan a eso, porque sin este no es posible el desarrollo económico, que es el que nos va a liberar de la pobreza y la vulnerabilidad que tiene la población colombiana.

¿Cómo impulsar ese desarrollo financiero?

César Ferrari, superintendente Financiero de Colombia. Foto: El Tiempo / cortesía

Hemos iniciado, además, un proceso de depuración normativa, por qué, y eso lo hemos aprendido de los propios banqueros y empresarios, que se quejan del exceso de normas y de que se la pasan respondiendo requerimientos de la autoridad. Buscamos que al final tengamos un sistema óptimo, con un nivel de reglas adecuado a las cuales el sistema financiero debería responder para garantizar su estabilidad. Entonces queremos eliminar ese exceso de reglas para no frenar el desarrollo del mercado. Creo que una de las razones por las que tenemos unos mercados financieros tan pequeños, tan poco profundos, tan costosos, tan poco inclusivos, es precisamente por el exceso de reglas. Estoy convencido de que podemos ofrecerle al país en un tiempo más o menos razonable, unas reglas sobre el sistema financiero mucho más razonable de las que tenemos ahora.

¿Y eso facilitará una mayor inclusión?

Nosotros hicimos una encuesta hace poco para ver qué personas ahorraban y nos dio que el 67 por ciento no lo hace y el 37 por ciento sí y de ese porcentaje el 70 por ciento ahorra en su casa, bajo el colchón. Eso es un problema, porque en el fondo nos dice que la inclusión financiera es muy pequeña aún. Ahora esas cifras de bancarizados han aumentado por los subsidios del Gobierno, pero a la gente tan pronto les depositan el dinero lo retira, con lo cual la famosa bancarización no sirve de mucho porque estas personas nunca llegan a ser sujetos de crédito, pero tampoco ahorran en el sistema. Falta mucho por desarrollar ahí, pero esto no es solo trabajo de la Superfinanciera sino también de los bancos, de todos, no es una tarea fácil. Me atrevo a decir que para que tengamos un desarrollo financiero potente y profundo nos tomará una década.

¿Qué va a pasar con las tarifas del Soat para el 2024?

Nosotros lo único que hacemos es calcular las tasas de incremento del Soat de acuerdo a las circunstancias. Hay una serie de indicadores, de fórmulas que nos dice cuánto debería subir, pero eso es una decisión de Gobierno, no de la Superfinanciera, nosotros no decimos sobre eso. La gente sigue comprando más motos y entonces cada vez hay más accidentes y, por lo tanto, cada vez cuestan más esos incidentes, lo que hace que cada vez sea más costoso el Soat porque hay que financiar esa siniestralidad. Pero insisto la decisión del incremento no es nuestra.

Y para impulsar el mercado de capitales...

En la Superfinanciera están mirando el tema del costo de las emisiones, pues en la actualidad este es un factor que impide que las empresas salgan a conseguir recursos en el mercado de capitales Foto: Mauricio Moreno

La última misión de capitales que fue hace 2 años hizo un montón de recomendaciones, algunas muy sensatas a las que nadie les ha hecho caso. Entonces estamos mirando esas recomendaciones, reuniéndonos con la gente, tratando de hacer que el mercado de capitales funcione.

¿Qué les preocupa en ese frente?

Primero nos estamos reuniendo con todos los agentes del mercado, desde la Bolsa de Valores (BVC) hasta con agentes corresponsales, empresas emisoras grandes y medianas para preguntarles por qué no emiten, qué es lo que está trabando ese proceso y una de las cosas que ahora nos van a decir es que son muy costosas las emisiones, entonces tenemos que ver cómo hacemos para reducir esos costos. Es una tarea complicada, pero este país no se merece el mercado de capitales que tiene y lo que pasó es que ha habido dos misiones de capitales y a ninguna le han hecho.

Y en cuanto a la integración de las bolsas, ¿esto ayudará?

Para mí la cosa es bien clara, creo que la integración de las bolsas no es sensata en este momento en la situación en que se encuentra el mercado de capitales (colombiano). Tenemos que distinguir dos temas, una cosa es la bolsa, que es un operador privado y otra el mercado de capitales. Las tres bolsas, que son tres empresas privadas, tienen todo el derecho a integrarse, pero lo que tenemos que hacer es fortalecer el mercado de capitales colombiano, que no puede seguir tranzando solo el 0,9 por ciento del PIB en acciones.



Yo no creo que, por ejemplo, en la integración con las bolsas de Chile y de Perú, haga sentido que si damos facilidades, pues lo que va a pasar es que la gente va a invertir en Chile, en Perú y se va a llevar el poco ahorro que tiene Colombia en lugar de invertir en Colombia.

¿Se han reunido con las autoridades de Perú y Chile para analizar el tema normativo?

Me he reunido con los reguladores de Chile, Perú, no miento, pero en otras circunstancias, en una ocasión reciente en Fráncfort (Alemania) a propósito de un colegio de supervisores que hicieron sobre el Banco Santander y el BBVA. Allí estuve con los supervisores de los países donde esos dos bancos tienen presencia y de alguna manera conversamos estas cosas, pero tener una reunión formal, que ellos vengan o que nosotros vayamos allá, no lo hemos hecho.

Pero, ¿cómo dar ese impulso que necesita el mercado de capitales?

Nos hemos reunido con todos los actores del mercado, hemos formado mesas de trabajo, de promoción, de normatividad, de capitalización para tratar de mover este tema y un poco hemos tomado las recomendaciones de las misiones anteriores, las estamos revisando para ver qué podemos hacer. Esto es un enorme camino por recorrer y es un montón de trabajo que incluye agentes privados y agentes públicos, el Banco de la República, el Ministerio de Hacienda, la Unidad de Regulación Financiera, entre muchos otros, es decir, todos los que tienen que ver con el tema del mercado de capitales, todo el mundo está ahí y estamos tratando de modificar algunos temas.

Finalmente, superintendente, ¿por qué intervenir el mercado cambiario, como recién lo planteó y sobre lo cual mucho consideraron innecesario?

Creo que hubo una mala interpretación, yo no dije en ningún momento de intervenir el dólar, sino el mercado cambiario, cosa que tampoco es ilógica porque en Colombia se ha hecho durante muchos años.



Lo que se busca con ello es tratar de eliminar la volatilidad grotesca que tiene el precio del dólar en Colombia. No puede ser que un día esté en 5.000 pesos en otro a 4. 000, luego 3.800 y luego vuelve a subir a 4. 200. Yo me pregunto, en esas condiciones, cómo hace un inversionista para fijar un flujo para proyectar un flujo de caja y decidir una inversión.



A eso me refiero, no quiere decir cambiar la tendencia, lo que quiere decir es, respetando la tendencia cómo hacemos para evitar esas fluctuaciones. Creo que el instrumento lo tiene el Banco Central, que como cualquier otro, tiene que entrar a comprar o vender, según las circunstancias. ¿Con qué recursos vende? Pues con los que compró antes, así sucesivamente. Eso lo hace todo país, Colombia lo ha hecho muchas veces.



Ahora, se hace cuando hay volatilidad, no cuando no existe, es apenas lógico pensar de esa manera. Para qué intervenir un un mercado que está estable, no tiene sentido, pero si comienza a fluctuar fuerte, pues salgo a comprar o salgo a vender. Depende el tipo de fluctuaciones, pero esa es la lógica del asunto..