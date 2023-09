Conseguir recursos en el mercado no ha sido fácil para nadie en términos de costos, incluso para Bancóldex, que como cualquier entidad financiera debe buscar capital para apalancar el desarrollo de varios sectores e iniciativas de la economía, razón por la cual las tasas de interés deben estar acordes a las circunstancias, dijo Javier Díaz, presidente de la entidad, quien además señaló que no hay tal que "la tasa pública tenga por definición que ser más barata que la tasa privada o los recursos privados".



Lo anterior, en respuesta a unas críticas hechas por las microfinancieras del país que hace una semanas indicaron que debido a que los recursos de Bancóldex estaban tan costosos, habían tenido que iniciar la búsqueda del fondeo de recursos con organismos multilaterales externos para continuar apoyando a las iniciativas de la microeconomía del país.



Por eso el directivo del banco estatal de segundo piso, si bien aclaró que esas diferencias de opiniones se habían podido superar con el presidente de la junta directiva de Asomicrofinanzas, en el pasado congreso del gremio desarrollado en Bogotá, insistió en que está bien escuchar las críticas a las entidades públicas de aquellos a quienes les haya dolido que, por ejemplo, pidieron acceso a unos recursos y no lo tuvieron, pero "lo que no se vale es generalizar de que las tasas de Bancóldex son altas porque sí, y entonces me tocó conseguir recursos fuera de Colombia".



Díaz señaló que el mercado financiero es dinámico, las tasas son dinámicas y a veces los recursos de una entidad como la que preside pueden ser más costosos o más baratos que los de otra. "Todo eso está bien, pero lo que sí les puedo decir es que cuando nos han aceptado los recursos las microfinancieras, pues es porque les caían bien", precisó el funcionario.

Lucha contra el gota a gota

Bancóldex es una de las entidades organizadoras de la Cuarta Cumbre Mundial de Bancos de desarrollo que se lleva a cabo en Cartagena. Foto: FIC-2023

Díaz señaló que Bancóldex continúa su labor de atender a las pequeñas y medianas empresas del país, así como las microfinancieras facilitándoles recursos en condiciones favorables la mayoría de las veces, a través de la banca privada, es decir, con líneas de redescuento con las que a veces, y enhorabuena, el Gobierno Nacional brinda unos aportes para que la tasa de interés a esas pymes no sean tan elevadas.



"Todos los años, el Ministerio de Comercio nos da unos aportes que en el fondo y ahora viene unos recursos que vamos a canalizar hacia las microfinancieras y las fintechs para que, a través de estas entidades, se irriguen hacia la economía popular en condiciones muy favorables, anunció el funcionario.



Explicó que serán préstamos muy baratos a 12 meses, con los cuales el Gobierno se compromete también a dar lucha frontal al gota a gota, pero serán recursos dirigidos a actividades productivas.



Díaz también señaló que la entidad está a la espera que que la actual coyuntura sea superada para salir con otra emisión de bonos en el mercado de capitales muy similar o quizás más alta que la efectuada con anterioridad y que fue por 500.000 millones de pesos.



"El mercado de bonos corporativos, que es en el que Bancóldex y otros emisores de valores salen a captar recursos en bonos, ha estado muy cerrado en el último año. La última emisión que hicimos hace un poco más de un año fue por por 500.000 millones de pesos. Aunque el mercado ha estado cerrado no significa que vaya a permanecer así, creo que apenas veamos la ventana de oportunidad, vamos a salir otra vez a buscar una emisión de bonos que será de un tamaño muy similar a la que hicimos hace un año, ojalá inclusive mayor", puntualizó el presidente de Bancóldex.