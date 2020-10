La apuesta del Grupo Aval ante los retos tecnológicos

Las entidades financieras no se han quedado quietas en esta era de innovación y transformación digital, pues saben que hoy no solo enfrentan una dura competencia por parte de las fintech, sino que también deben atender a un cliente mucho más exigente, mejor informado y bastante mejor preparado.



Por eso, la digitalización no solo ha sido punta de lanza del sistema financiero en general, sino que varias entidades están implementando soluciones que permitan facilitarles cada vez más la vida a sus clientes.

Una de esas es el Grupo Aval, que hace un aprovechamiento de sinergias y se apalanca en ADL Digital Lab y las seis entidades del grupo (Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular, Banco AV Villas, Porvenir y BAC Credomatic en Centroamérica) para mejorar la experiencia de usuario, alcanzar nuevos clientes, crear nuevos productos y mercados, y mejorar la eficiencia.



Por ello, desde hace cuatro años emprendió un proceso de transformación digital con el Laboratorio Digital del Banco de Bogotá, el cual, dados los resultados e impacto, decidió escalar e implementar una estrategia transversal a través de ADL Digital Lab al resto de las entidades del Grupo.



De 2018, cuando el Banco de Bogotá abrió la primera cuenta de ahorros ciento por ciento digital en el país, a hoy, ADL ha guiado y acompañado el desarrollo de más de 24 MVP (Mínimo Producto Viable); 4 portales bancarios; 3 células de marketing digital; más de 20 modelos analíticos; dale!, que es una Sociedad Especializada en Depósitos y Pagos Electrónicos (Sedpe) digital; una plataforma de datos y más de 67 servicios compartidos.



Los productos digitales de los bancos Aval han escalado de una forma inesperada.



Un ejemplo es el caso del Banco de Bogotá, donde 3 de cada 4 tarjetas de crédito colocadas son ciento por ciento digitales, y 2 de cada 3 créditos de libre destino y 4 de cada 5 aprobaciones de créditos de vivienda se hacen a través de plataformas digitales.



Con respecto al Banco de Bogotá, cuenta hoy con el portafolio 100 % digital más amplio del mercado colombiano y, recientemente, fue reconocido como el mejor banco en

créditos digitales de Latinoamérica en 2020 según Global Finance.



Adicionalmente, The Banker, publicación de Financial Times, reconoció la banca online del Banco de Bogotá como el mejor proyecto de transformación digital de la banca a nivel global en 2019. Por su lado, BAC Credomatic tuvo un reconocimiento de International Investor Magazine, en el primer trimestre de este año, en la categoría excelencia en transformación digital.



Sostienen, además, que la estrategia que están desarrollando desde el Grupo Aval para responder a las necesidades del mercado y a la dinámica de los competidores se viene trabajando desde hace algún tiempo, y, para el caso puntual de los neobancos, la inclusión financiera y la reducción del efectivo, crearon la Sedpe dale!, primera entidad ciento por ciento digital del conglomerado, que tiene atributos adicionales que la diferencian de los demás jugadores.



“Dale! está disponible para que personas naturales y jurídicas, bancarizadas y no bancarizadas, puedan abrir su depósito en cuestión de minutos, cargar su cuenta de forma fácil y pasar, pagar y recibir plata con solo escribir su número de celular y correo electrónico. Dale! se consolida como una solución que busca desestimular el uso del efectivo y estimular la inclusión financiera”, explican las directivas del Grupo Aval.



A través de dale! también se pueden realizar pagos masivos como los subsidios del Gobierno, pago de nóminas y a proveedores. En cuanto a comercios y pymes, presta su servicio como plataforma de pagos online, código QR y link de pagos.



Recientemente lanzó QR Aval, la nueva forma de pagos sin contacto con la que los más de 6 millones de tarjetahabientes de los cuatro bancos (Bogotá, Occidente, Popular y AV Villas) pueden pagar, en todos los comercios que cuenten con servicio de datáfono, a través de código QR, tan solo ingresando a la banca móvil de su banco en el momento de hacer la transacción.



Más de 270.000 comercios y servicios de domicilio, que hacen parte de las redes de Credibanco y Redeban, cuentan con el servicio de pago con código QR a través de los datáfonos.



