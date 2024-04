Jonathan Malagón: ‘Un ser humano es tan grande como el tamaño de sus sueños’

Nació en Riohacha. Estudió en una universidad pública y se graduó con honores. Tuvo varias escalas académicas en universidades del mundo. Fue ministro de Vivienda a los 33 años y hoy, con 39, ha vuelto a la casa en la que había estado alguna vez formándose: la Asociación Bancaria.

Tiene el reto, nada menos, de buscar el entendimiento entre los bancos y un gobierno nacional que es muy crítico del sistema financiero. Aunque lo diga con bastante tacto, es casi seguro que volverá al sector público en algún momento de su vida, porque por sus venas corre la política.

No se ha salvado de las críticas, como suele pasarles a quienes tienen figuración, pero en esta entrevista, Jonathan Malagón, el presidente más joven que ha tenido la Asobancaria, devela las claves de liderazgo que lo han llevado a donde está y habla del presidente Gustavo Petro y de la actual ministra de Vivienda.

Para ser guajiro, lo veo bastante ‘cachaquizado’, apreciado Jonathan…

Ja, ja. Para nada. Soy muy apegado a mi región. Nací en Riohacha y allí viví mis primeros años. Después nos mudamos a Valledupar, donde terminé mi primaria y bachillerato. Aunque no voy tanto como me gustaría, soy un visitante frecuente de mi región.

¿Qué recuerdos tiene de su infancia?

Tuve una infancia muy feliz. Tengo recuerdos muy lindos de mis papás, entre juegos, risas y muchas conversaciones. De mis hermanos. Del colegio. De la experiencia de pasar de ser una familia de clase media a lidiar con los desafíos de la pobreza. Fue en ese contexto, en medio de las dificultades y las limitaciones, que forjé mi carácter. Aprendí de la ética del trabajo de mis papás, de su sacrificio, de su esfuerzo y desde muy niño se despertó en mí un feroz anhelo de superación.

¿Cómo es su familia?

Soy el esposo de Natali, una maravillosa ingeniera civil de la que me enamoré en un avión. Tenemos dos hijos, uno de año y medio y uno de dos meses. Son todo para mí.

Uy, no, espérese un momento. ¿Cómo así que se enamoraron en un avión? Eso solo pasa en las películas…

Ella iba a Perú, por trabajo. Yo iba a Argentina a un evento académico. Compré el tiquete un día antes y el único vuelo disponible salía a las 4 a. m. con escala en Lima. Ahí el destino me tenía reservada una silla a su lado. Desde entonces llevamos 10 años juntos.

¿Desde cuándo comienza a despertar ese liderazgo que ahora le vemos?

La gente suele asociar el liderazgo con la toma de decisiones en una organización o con el manejo de equipos. Hay, sin embargo, un tipo de líder en todas las sociedades que rara vez es reconocido como tal y es el docente. Un profesor crea, inspira, orienta e influye positivamente en la vida de cientos de personas. Yo creo que comencé a desarrollar mi liderazgo de la mano de mi vocación docente en las primeras monitorías de la universidad.

¿Qué estudió y dónde?

Soy economista graduado con honores de la Universidad Nacional de Colombia y administrador de la Universidad de Londres. Tengo una maestría en Administración Pública de la Universidad de Columbia, un máster en Finanzas Corporativas de la Universidad de Barcelona, un doctorado en Economía de la Universidad de Tilburg y otros estudios en arte contemporáneo.

Me dicen que sacó el puntaje más alto en el examen de ingreso de la Universidad Nacional, que es bastante difícil…

Así fue. Quise sacar el puntaje más alto del país para poder ser admitido con una beca completa. El hecho de lograrlo no solo trajo un alivio económico a mi casa, sino que me permitió soñar con cosas más grandes. Recuerdo una entrevista que me hicieron en ese momento en la que me preguntaron dónde me veía en los próximos 20 años, y yo contesté que quería ser ministro.

¡Y así ocurrió! ¿Cómo fue esa llamada ofreciéndole el Ministerio de Vivienda y qué pensó en ese momento?

Yo dirigí el equipo de empalme con el gobierno saliente en los temas asociados a vivienda y agua potable. Eso me convirtió en un candidato natural para liderar la cartera, pero no era garantía de nada. Cuando recibí la llamada del presidente Duque acepté de inmediato, y una vez colgamos me puse a llorar y me fundí en un abrazo con mi esposa.

¿Por cuántos años fue ministro?

Tres años y ocho meses. Soy la persona que más tiempo ha estado al frente del Ministerio de Vivienda, seguido por mi colega y amigo Luis Felipe Henao.

Si pudiera mencionar un solo logro al frente de ese ministerio, ¿cuál es el que lo llena de más orgullo?

Mi principal orgullo fue haberle hecho frente, de manera exitosa, al reto de la pandemia. El sector de vivienda se convirtió en el líder de la recuperación económica. Bajo nuestra administración se alcanzó el mayor nivel de compras, iniciaciones, lanzamientos y subsidios de vivienda en la historia de Colombia, lo que nos mereció en 2020 y 2021 los máximos reconocimientos de la ONU al diseño de política de vivienda en el mundo.

¿Y qué no pudo hacer?

El Minvivienda asumió la vivienda rural, que antes se encontraba en cabeza del Ministerio de Agricultura. Aunque logramos diseñar la política y establecer todo el marco normativo requerido para su funcionamiento, lo cierto es que solo pudimos dejar contratado un primer grupo de unidades habitacionales en el campo. Nos faltó tiempo y velocidad, tal vez, para haber dejado un legado de vivienda rural similar al que logramos en la vivienda urbana.

Sale del ministerio, se va a estudiar, tiene a su hijo, pero vuelve a la escena pública en una casa en la que ya había estado: Asobancaria. ¿Cómo ha sido estar ahí presidiendo este gremio y en este gobierno?

Estoy muy contento de volver a casa, con un equipo que ayudé a conformar y a quienes he acompañado en muchos momentos de su vida profesional y personal. También me he reencontrado con cientos de colegas de los bancos, a quienes les profeso cariño y admiración. El sector, sin embargo, no es el mismo. Hace una década, cuando llegué a Asobancaria por primera vez, nuestra mayor preocupación era el acceso a productos y servicios financieros, que en ese momento se encontraba en 81 por ciento. Hoy la inclusión financiera ya supera el 92 por ciento y es un hecho que antes de finalizar esta década llegaremos al 100 por ciento de los colombianos.

Pero ahí, seguro, no paran los desafíos del sector financiero…

Esas conquistas de las que le hablo, José Manuel, suponen un relevo en los objetivos del sector. Hoy queremos ser una banca que se centre en la inclusión crediticia y en el cierre de brechas con poblaciones históricamente subatendidas, al tiempo que se alinee con los objetivos en materia climática, de equidad, de diversidad y de bienestar social.

Vea, hay gente que cree que el sector financiero, los bancos, solo están hechos para hacer más rica a la gente que ya es rica. ¿Qué les responde a los que piensan así?

Les diría que no hay nada más alejado de la realidad. Hoy más del 60 por ciento de nuestros clientes están en condición de pobreza o de vulnerabilidad. El grueso de los programas sociales del país se opera a través del sistema financiero, desde el subsidio de vivienda hasta los programas de transferencia monetaria. También les diría que tenemos uno de los mejores niveles de inclusión financiera de la región y el margen de intermediación más bajo de América Latina, después de Chile. Que tenemos una de las mayores tasas de tributación del país y que como industria financiera generamos cerca de medio millón de empleos formales. Tenemos muchos retos hacia adelante, sin duda, pero la banca de nuestro país trabaja por todos los colombianos.

Dígame la verdad: ¿la relación con el Gobierno ha sido buena, teniendo en cuenta su sector y el hecho de que usted venía del gobierno de Duque?

Yo pienso que sí. La relación ha sido buena porque ha sido cordial, respetuosa y constructiva. Con el presidente Petro nos hemos encontrado en varias oportunidades y tanto él como su jefa de gabinete han sido deferentes y generosos con su tiempo. Lo propio ocurre con varios de sus ministros, donde destaco la amabilidad y el carácter resolutivo del ministro Bonilla, con el que más interacción hemos tenido dado el sector que represento. La relación con nuestro supervisor, el profesor Ferrari y su equipo, es sencillamente inmejorable. Sentimos que han hecho un muy buen trabajo al frente de la Superfinanciera, con un espíritu de diálogo que ha rendido frutos.

¿Qué piensa de este gobierno y del presidente Petro?

Considero que su lucha por la equidad es genuina. Desde el sector privado siempre debemos acompañar al gobierno de turno y mantener un diálogo permanente con el mismo, entendiendo que su buen desempeño repercute de manera directa en el crecimiento económico y en el bienestar de los colombianos. Debemos, de igual forma, no renunciar a la defensa legítima de los intereses del sector productivo y defender la arquitectura institucional de nuestro país.

Y de la ministra de Vivienda, que está en donde usted también estuvo…

Por ella, respeto y camaradería. Le deseo la mejor de las suertes porque tiene en sus manos uno de los sectores más importantes del país.

¿Qué consejo le daría a un joven, como usted, que quiere abrirse camino en tareas parecidas?

Que escoja muy bien a sus jefes en las etapas seminales de su carrera. Más adelante, escoger muy bien a su equipo de trabajo. Uno es tan bueno como las personas de las que se rodea.

¿Y qué cree que nunca debería hacer?

Dejar de soñar. Un ser humano es tan grande como el tamaño de sus sueños.

¿Volvería al servicio público?

Sí.

¿Quiere ser Presidente de la República?

Yo nunca dejo de soñar, José Manuel.

Eso es un sí…



En estos momentos todos mis esfuerzos están concentrados en ser el presidente que la Asociación Bancaria necesita. Soy muy feliz trabajando en esta industria. Y así como ocurrió en el vuelo hacia Perú, estoy seguro de que Dios tiene destinada las sillas correctas en el momento preciso.

JOSÉ MANUEL ACEVEDO

ESPECIAL PARA EL TIEMPO