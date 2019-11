Jaime Gilinski, ahora tercer mayor accionista del británico Metro Bank

Jaime Gilinki, uno de los hombres más ricos de Colombia, adquirió una participación de 4,3 por ciento en Metro Bank Plc, convirtiéndose así en el tercer mayor accionista del aquejado prestamista britanico. El banquero compró 7,4 millones de acciones en Metro Bank a través de un vehículo de inversión registrado en las Islas Vírgenes Británicas llamado Spaldy Investments Ltd., según un comunicado al mercado de Londres.

El inversionista, educado en Harvard, no había revelado previamente ninguna participación en el prestamista. Las acciones de Metro Bank han perdido cerca de 90 por ciento de su valor este año después de que la firma sorprendió a los inversionistas en enero cuando admitió errores en la forma en que calculaba el riesgo en partes de su cartera de préstamos hipotecarios.



En mayo, la compañía recaudo 375 millones de libras -unos 481 millones de dólares- a través de la venta de nuevas acciones para apuntalar su posición de capital.



Gilinski es un inversionista experimentado en la industria bancaria. En 2013, se convirtió en uno de los mayores accionistas del español Banco Sabadell después de que recaudó capital, y en un momento llegó a tener una participación de 7,5 por ciento en dicho banco.



Luego redujo su participación. A principios de este mes, Canadian Imperial Bank of Commerce anunció un acuerdo de venta de dos tercios de su unidad bancaria caribena (por 797 millones de dólares) a una compañía dirigida por Gilinski.



La participacion de Gilinski en Metro Bank está valuada en cerca de 15 millones de libras -unos 19,3 millones de dólares-, según el precio de cierre del lunes. Una portavoz de Metro Bank declino hacer comentarios. Gilinski no respondio de inmediato a una solicitud de comentarios enviada a través de su cuenta de LinkedIn.



Por: Bloomberg