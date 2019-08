Policía brasileña allana sedes del banco de inversión BTG Pactual

La policía federal de Brasil allanó este viernes la sede del banco de inversión independiente más grande de América Latina, Banco BTG Pactual y los domicilios de su fundador Andre Esteves, dijeron fiscales federales en un comunicado. BTG Pactual tiene una filial en Colombia.

Maria das Gracas Foster, ex directora ejecutiva de la compañía petrolera estatal

Petroleo Brasileiro, también fue blanco de la operación policial, según el comunicado.



Las redadas están relacionadas con la venta de participaciones en campos petroleros africanos a BTG Pactual, según los fiscales.



BTG Pactual confirmó al regulador que sus sedes en Sao Paulo y Río de Janeiro fueron allanadas por la policía federal y dijo que estaba operando normalmente. Las acciones de BTG Pactual se hundían más de 12 por ciento.



El banco dijo estar cooperando con las autoridades y que los allanamientos están relacionados con un acuerdo firmado por el exministro Antonio Palocci. También aseguró que los hechos ya fueron investigados por un comité independiente especial dirigido por la firma de abogados Quinn Emanuel Urqhart & Sullivan LLP, que no encontró evidencia de una conducta ilegal.



Los fiscales investigan si la estatal Petrobras vendió participaciones en campos petroleros nigerianos a BTG en 2013 por un valor menor que las evaluaciones iniciales de otras instituciones financieras.



"Al comienzo del proceso de venta, los activos se valoraron entre 5.600 millones y 8.400 millones de dólares. Pero al final, BTG Pactual pagó 1.500 millones por una participación del 50 por ciento%", de acuerdo al comunicado.



También mencionó posibles sobornos relacionados con la adquisición de plataformas petroleras. Petrobras vendió el año pasado su participación del 50 por ciento en Petrobras Oil and Gas BV, conocida como Petroafrica, a Vitol SA. BTG mantuvo su participación.



Por: Reuters