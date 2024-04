Inversionistas mexicanos compran banco en Colombia: así va el proceso

La pelea por una tajada de la torta bancaria colombiana continúa ampliándose. Y tal como EL TIEMPO lo anticipó la semana pasada, nuevos jugadores siguen aterrizando en el sector financiero del país.

El turno es ahora para inversionistas mexicanos que están en proceso de cierre de la compra de un banco en Colombia, según se lo confirmó a esta casa editorial César Ferrari, superintendente financiero, quien dijo que no son los únicos que están tocando las puertas de su despacho con similares propósitos.

“Inversionistas europeos y suramericanos también buscan un espacio en el sector financiero del país”, señaló el funcionario, quien destacó que esto es resultado de la buena salud que tiene el sector, de la política de diálogo abierto que viene impulsando y de las mejoras en materia de supervisión y regulación, a la que van a inyectarle un componente importante de inteligencia artificial para ponerla a tono con los tiempos modernos.

¿Qué le dicen las primeras cifras del balance del sector, luego de los débiles resultados del 2023?



El sistema financiero, y lo digo con mucha certeza, es sólido. Es tan sólido que el conjunto de entidades de crédito hizo ganancias netas por 8,3 billones de pesos (2023), y eso está muy bien. Eso lo que me está diciendo es que, además, es un mercado saludable; claro, también pequeño, pero con bastante futuro. El año pasado unas pocas entidades reportaron resultados negativos, pero eso está cambiando y creo que este 2024 no se dará esa situación. Insisto, es un sistema bastante saludable y con mucho futuro, y tanto es así que varias entidades locales y extranjeras están pidiendo pista para funcionar dentro del mercado colombiano.

Pero ¿ya hay negocios concretos?



He conversado con un grupo de inversionistas de origen mexicano que manejan un fondo internacional con sede en Estados Unidos que están comprando un banco en Colombia, que venga ese tipo de inversionistas al país esa una noticia muy positiva. Es parte del esfuerzo y un reconocimiento de lo que estamos haciendo. Mire, el año pasado Colombia recibió la mayor cantidad de inversión extranjera en toda su historia, y eso está muy bien. Sucede que hay unas imágenes que tal vez internamente se distorsionan, pero que afuera ven un panorama hacia adelante muy positivo, y yo creo que eso le hace bien al país.

¿Inversionistas de qué otras regiones están golpeando en su despacho pidiendo pista?



De todas partes, vemos inversionistas europeos muy interesados, no le puedo mencionar nombres en particular porque todo se hace en un contexto de reserva, pero sí le anticipo que ya hemos recibido suramericanos y lo que le acabo de contar del fondo norteamericano manejado por mexicanos, inversionistas que tienen negocios de tiempo atrás en Colombia y que ahora buscan expandirse al sector financiero.

¿Qué le han dicho esos inversionistas?



Están confiando en el futuro del país, están viendo capacidad de creación de negocios y posibilidades enormes para traer recursos para desarrollar. Ven gente buena que quiere trabajar y hacer cosas por el país y no se detienen en tonterías y en habladurías políticas. Están viendo un mercado que tiene posibilidades y mucho potencial, porque de lo contrario no estarían invirtiendo acá, así de sencillo.

¿Cómo se logra atraer nuevos capitales en una coyuntura como esta?

Primero, creo que hay unas actitudes que favorecen o no favorecen el acercamiento, y una de las que marcan esta gestión es el diálogo. Estamos conversando con todo el mundo; a cualquiera que me pide una cita se la doy, estamos hablando todo el tiempo con los bancos, viendo cuáles son las mejores posibilidades para desarrollarse, y me imagino que al final el mercado acaba conociendo que hay una actitud superabierta y dialogante. Ahora, como siempre digo, aquí no tomamos decisiones ni a la loca ni a la tonta, nos basamos en conocimiento, en estudios sólidos que hacemos, y eso potencia a la gente; somos personas razonables y tenemos los pies bien puestos en el suelo, que pensamos en el desarrollo del país.

¿Cómo va el plan para elevar la inclusión de los de menores ingresos?



Sí, estamos hablando de lo que este gobierno ha comenzado a llamar la economía popular. Ahí hay dos temas en los que tengo que ser consciente de por qué hay una baja inclusión financiera: la baja penetración del crédito, 44 por ciento del PIB, cuando en los países asiáticos alcanza hasta el 300 por ciento, entonces nos queda un enorme camino por recorrer; lo segundo, los elevados costos, cuestión que frustra un poco la inclusión financiera; tenemos tasas de interés todavía muy altas, por lo que es necesario seguir bajándolas.

¿Y qué le dicen los bancos al respecto?



Desde enero nos hemos reunido en colegios bilaterales con unas 13 instituciones financieras grandes y pequeñas, y lo vamos a seguir haciendo todo el año, necesitamos cambiar el tipo de supervisión que se venía haciendo porque la banca se está modernizando, cada vez es más digital y probablemente como la hemos conocido, con grandes edificios, va a desaparecer. Entonces, la Superfinanciera no puede quedarse con una supervisión como la que se hacía el siglo XIX y el XX, necesitamos una de tipo digital.

Cómo se llega a eso?



Es un trabajo conjunto entre la Superfinanciera y sus vigilados, y en desarrollo de esos colegios bilaterales ellos nos cuentan cuál es su estrategia y cuáles sus proyecciones, y nosotros les vamos haciendo observaciones sobre qué cosas deben mejorarse, cuáles deben tener otro tipo de desarrollo y qué se puede mejorar. En síntesis, tenemos que reducir los costos del sistema financiero y aumentar la cartera de crédito porque Colombia no se merece el tamaño ni la profundidad actual que tienen. Cuando hablamos de inclusión financiera estamos privilegiando a la gente de menores ingresos tanto en el medio rural como en el urbano que tiene algunas necesidades de un producto, pero que no ha podido acceder a ese producto por varias razones.

Con los cambios que vienen con la reforma pensional, ¿habrá ajustes para las AFP?



Sí, pero no es la parte más importante de una depuración normativa que venimos haciendo desde hace 11 meses. Estamos modernizando los dos pilares normativos del sistema: la circular básica Jurídica y la básica Contable y Financiera, un mamotreto de unas 600 páginas que contiene muchas cosas repetidas que hoy son obsoletas. Hicimos una depuración para llegar a un punto medio, sacamos un primer borrador de modificación de la Jurídica, revisamos unas 1.000 observaciones que llegaron y elaboramos un segundo borrador de proyecto que hoy está en consulta. Una vez termine esa etapa y salga una tercera versión que someteremos a inteligencia artificial para saber cuáles son los temas repetitivos y obsoletos que no se requieren, entonces procederemos a sacar una nueva circular básica Jurídica.

¿Qué exigirá esa nueva circular?



Nos dimos cuenta de que estamos ahogando a las entidades pidiéndoles una serie de informes y lo que queremos es reducir sus costos, estamos convencidos de que hay un exceso de regulación frente al desarrollo de los mercados y lo que queremos es que estos progresen. En Colombia, esa es la primera parte, la circular rasa que adjudica, la otra es la circular básica contable. En la Circular Básica Contable se definen todos los formatos y los requerimientos de información que se les piden a los vigilados, y también la vamos a modificar.

Y qué cambios harán ahí...

Vamos a generar otra circular para que realmente se le pida a las diferentes entidades lo que se necesita para hacer una supervisión moderna y no cargada en los riletes ni cargada en las cosas que no son trascendentes. Entonces, como no nos interesa cuál es la inmortalidad del cangrejo nos vamos a concentrar en definir unas convenientes informaciones que se necesitan para hacer supervisión. La supervisión también tiene que ser digital, por lo que a futuro les vamos a pedir a las vigiladas que transmitan toda la información en línea y en tiempo real, eliminando todos los formatos y consolidando una sola martiz de información para hacer analítica prospectiva de datos para indicarles a los bancos como será si sigue haciendo la estrategia que está aplicando, incluso si está actuando mal, incluso se pueden acabar las visitas ‘in situ’ en la medida que esa información se tendrá en tiempo real.