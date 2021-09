La evolución de la banca atrae más inversión extranjera

La transformación tecnológica del sistema financiero colombiano continúa atrayendo recursos de importantes jugadores extranjeros; muchos de estos, grandes fondos de inversión, que ven en este renglón de la economía un escenario con buen potencial de crecimiento del que quieren hacer parte.



Solo en el primer semestre del 2021, la inversión extranjera directa en dicho sector alcanzó más de 4,5 billones de pesos (unos 1.196 millones de dólares), según el más reciente informe del Banco de la República.



Y si bien esa cifra no supera aún los niveles vistos en prepandemia, sí se constituye en una buena señal del potencial que tiene la banca colombiana y el interés de importantes jugadores externos en contribuir a ese desarrollo.



Las cifras hablan por sí solas. En el último año, la Superintendencia Financiera le ha dado el visto bueno a más de una veintena de entidades de distintos renglones para operar en el mercado, pero otra lista similar aguarda el banderazo de la autoridad para estrenarse en el sistema financiero aportando innovación y nuevos desarrollos.

Dos nuevos bancos, siete compañías de financiamiento, una corporación financiera, cuatro sociedades especializadas en depósitos electrónicos (Sedpe) y tres compañías de seguros aguardaban ese visto bueno de la autoridad.



La llegada de estos nuevos actores (nacionales y extranjeros) al circuito financiero supondrá una inversión solo en capital suscrito y pagado de más de 553.000 millones de pesos, señaló la Superfinanciera, tras destacar que “en mayor o menor medida las entidades que han surtido o vienen surtiendo el proceso de autorización de constitución y funcionamiento se apalancan en tecnología para prestar mejores servicios, de forma más económica y con interconexión con sistemas de pago de bajo valor”.



Jorge Castaño Gutiérrez, superintendente financiero, le dijo a EL TIEMPO: “Para nosotros es muy importante que la llegada de nuevos jugadores implique transformación del sistema con mejores precios, productos, y eso lo estamos viendo. Las entidades que se vayan quedando comenzarán a perder mercado”.



Adiós a los ladrillos

Y muchos lo han entendido así. La casi totalidad de nuevas entidades que han entrado o están a punto de estrenarse en el país son ciento por ciento digitales o tienen un alto componente tecnológico.



Lulo Bank (de la familia Gilinski) y el brasileño BTG Pactual son dos entidades que dejan atrás los ladrillos para operar en la virtualidad, pero estos son apenas dos ejemplos de esa transformación.



Las compañías de financiamiento Bold, Ualá, Codensa-Scotiabank, Mercado Pago, Rappipay, ProgreSer y Santander también están en la misma ruta de operación de un negocio tradicional, pero sin oficinas físicas.



Otros como la mexicana Global66, que se estrenará en Colombia a finales de octubre de este año, según lo manifestaron sus directivas, han preferido incursionar en un esquema recién estrenado en el país, el de las Sedpe, y a partir de allí empezar a explorar oportunidades en el negocio financiero, tal como lo vienen haciendo en su país de origen, en Chile, Argentina, Perú, Brasil, Ecuador y España.

Lo que ha identificado la autoridad de vigilancia es que hay cuatro frentes en los que quieren incursionar los nuevos actores: prestación de servicios financieros a través de plataformas e infraestructuras interoperables y flexibles; gestión de riesgos operativos y de ciberseguridad; análisis crediticio propio con alternativas de información y uso de analítica de datos, y prestación de servicios financieros como un servicio adicional dentro de un marketplace.



En este último frente ya hay iniciativas operando, como Mercadopago o Rappipay; con redes internacionales de pagos, como Global Colombia 81, una Sedpe enfocada en los servicios de remesas, o con servicios prestados por entidades no financieras, como Crédito Fácil Codensa Compañía de Financiamiento o la Compañía de Seguros Colsanitas.

En esa diversidad de negocios también hay proyectos andando, como

una sociedad de financiación colaborativa que busca especializarse en la financiación de proyectos inmobiliarios, Inverti Sociedad de Financiación Colaborativa.



Buen ambiente

Pero no es solo la oportunidad de un nuevo enfoque de negocio lo que está atrayendo inversión extranjera al mercado financiero criollo, las condiciones económicas, a pesar del golpe dado por la pandemia, también juegan un rol fundamental.



Nicolás Urrutia, director asociado de Control Risks, es de los que considera que pese a que Colombia perdió su grado de inversión, el país sigue siendo un destino atractivo para inversionistas internacionales, sobre todo cuando se le compara con otras economías de la región, como Argentina, Brasil, Chile o Perú. “El país ha retomado una dinámica de crecimiento, y a los ojos de los mercados internacionales sigue siendo estable en términos políticos, por lo menos hasta el final del mandato del actual gobierno”.



El experto no duda en que la transformación de la banca le abre unas grandes oportunidades al país en materia de inversión extranjera, pero esto, a su vez, trae grandes riesgos.



“En años recientes hemos visto un auge de fintechs locales, un creciente interés de los bancos tradicionales por estos temas y la llegada al país de grandes innovadores como Nubank. Sin embargo, tanto los consumidores como las empresas deben ser conscientes de que estas nuevas tecnologías también representan riesgos. El robo o suplantación de identidad, el lavado de activos y el ocultamiento de pagos irregulares son apenas algunos de los efectos indeseados que conlleva el crecimiento de los productos y servicios financieros digitales”, dice Urrutia.



Un gran reto del que las autoridades son conscientes y trabajan en eso a través del Sanbox (la Arenera), un ambiente controlado en el que se llevan a cabo pruebas de ese tipo de innovaciones antes de darles su bendición.



“El tema de educación financiera será vital en toda esta transformación”, sostiene Castaño Gutiérrez, quien sabe que falta camino largo para que las personas sean muy objetivas y conscientes a la hora de escoger sus productos, de compararlos y conocerlos para ver el que verdaderamente les conviene. “Solo por poner un ejemplo, vamos a tener 53 posibilidades para abrir una cuenta de ahorros... Eso es una oferta muy potente que no se ve en otros sectores; ahí está el punto”, dice.



