Banca móvil e internet, canales más usados hoy por colombianos

La llegada de la pandemia a Colombia le dio un mayor impulso a las transacciones monetarias bancarias fuera de las sucursales físicas. Y es que durante el primer semestre del año la banca móvil registró un crecimiento cercano al 68 por ciento anual, mientras que las operaciones financieras a través de internet lo hicieron a un ritmo del 24,4 por ciento, indicó la Superintendencia Financiera.



No obstante, internet se está consolidando como el canal a través del cual los colombianos están moviendo más su dinero, pues en el primer semestre del 2020 se movilizaron más de 1.646 billones de pesos, mientras que a través de las sucursales físicas de la banca se transaron poco más de 1.000 billones de pesos.



Y aunque la banca móvil se perfila como el canal de mayor crecimiento en los últimos años, los colombianos solo hicieron operaciones monetarias por 67,1 billones de pesos. Por los cajeros automáticos se movieron 116,5 billones de pesos, mientras que por los corresponsales bancarios la suma alcanzó los 76,8 billones de pesos, revela el informe semestral de la Superfinanciera.

En total, en el primer semestre del 2020 los colombianos movieron a través del sistema financiero 3.632 billones de pesos 8,1 por ciento por debajo que lo registrado en igual semestre del 2019 y 16 por ciento menos si se le compara con el segundo semestre del año pasado.



Esto, como consecuencia de las restricciones y la crisis económica desatada por la pandemia del covid-19, que contribuyó a que hubiese menos circulación de dinero en la economía.



No obstante, el número de transacciones (nometarias y no monetarias) si se elevaron en ese primer tramo del presente año cuando el volumen superó las 4.685 millones de operaciones, 18,4 por ciento más que un año atrás y 10,5 por ciento por encima del registro del segundo semestre del 2019.



La Superfinanciera destaca, además, que del total de operaciones realizadas en el primer semestre de 2020, 1.687 millones de operaciones correspondieron a monetarias y 2.998 millones de operaciones a consultas de saldo.



A través de los canales digitales se realizó el 74 por ciento del total de las operaciones: 2.469 millones por banca móvil y 966 millones por Internet, con participaciones del 53 y 21 por ciento, respectivamente.



"En Internet las operaciones monetarias aumentaron 24 por ciento, pasando de 251 millones a 313 millones de operaciones. Las operaciones no monetarias pasaron de 575 millones a 653 millones", destaca el informe.



