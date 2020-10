Así podrá cobrar el giro de octubre de Ingreso Solidario

El aislamiento por el coronavirus puso contra las cuerdas a millones de familias vulnerables que vieron sus ingresos afectados. La pandemia, sin embargo, va para largo. Y la reactivación de la economía tomará tiempo.



Por eso, en septiembre, el presidente Iván Duque anunció en su programa de televisión 'Prevención y acción' que el Ingreso Solidario se extenderá hasta junio de 2021.

Recordemos que este auxilio fue pensado para apoyar económicamente a hogares en condición de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad económica que no hagan parte de los programas sociales de Familias en Acción, Protección Social al Adulto Mayor (Colombia Mayor) y Jóvenes en Acción, ni sean beneficiarios de la compensación del impuesto sobre las ventas (IVA).



En total, se han entregado seis giros desde abril. Según el Departamento de Prosperidad Social (DPS), el último empezó a pagarse desde la semana del 21 de septiembre y se extenderá durante todo el mes de octubre.



Hasta el quinto giro la inversión había sido de 480.000 millones.



Para el sexto se mantiene el número de tres millones de hogares beneficiados, con un promedio acumulado de $960.000 entregados a cada uno, monto que ascenderá a $1'440.000 antes de 2021.



Una vez finalice el programa, el próximo año, los beneficiarios habrán sido auxiliados con, aproximadamente, $2'400.000.



Una vez más, la manera para retirar el dinero será la misma. Pero en caso de que necesite un 'recorderis' le contamos lo que tiene que saber:



1. Verifique si hace parte de los beneficiados en la página oficial del DPS. Recuerde que no se necesita una inscripción previa, pues todos los beneficiarios están registrados en una base de datos.



2. Si usted está bancarizado y cumple con las condiciones, el desembolso se hace por una cuenta de ahorros con la entidad financiera que haya usado para recibir los anteriores pagos. En ese caso se le notificará la transacción mediante un mensaje de texto.



3. A los escogidos no bancarizados (quienes no tengan cuentas en el sistema financiero) se les notificará vía mensaje de texto la entidad financiera en la que deben abrir un producto digital.



4. Entre las entidades están Bancamía, Bancolombia, Banco Caja Social y Movii, con las que se puede hacer un convenio con el uso de sus aplicativos móviles (Nequi, Bancolombia a la Mano, Daviplata)



Recuerde que de cualquier manera los pagos son acumulativos, esto en caso de que no sean reclamados. Por lo que sí aún no conoce si es beneficiario puede empezar desde el primer paso.



En caso de que su entidad sea el Banco Caja Social, el Gobierno compartió recientemente un instructivo que aclara algunas dudas para reclamar la ayuda.

Te compartimos este paso a paso de cómo reclamar el #IngresoSolidario a través del @bancocajasocial pic.twitter.com/IbL0RuJS4U — Prosperidad Social (@ProsperidadCol) September 20, 2020

Por otro lado, quienes ya hayan cobrado este último giro deberán esperar a la tercera semana de octubre, cuando comenzará el séptimo desembolso.



De igual manera, puede contactarse con el DPS a través del correo electrónico ingreso.solidario@prosperidadsocial.gov.co o a través de la línea nacional 018000951100 o en Bogotá al (57+) 595-4410.

