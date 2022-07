Debido a los niveles de desigualdad del país y a que por fuera del radar de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) siempre se queda un número indeterminado de dueños de negocios y empresas que usan las sociedades para pagar sus gastos, así como otro número difícil de cuantificar de profesionales independientes de alto ingreso que en su mayoría cobran en efectivo, en Colombia no se necesita tener afiliación a un club social ni casa de veraneo para considerarse de clase alta.

Como han dejado claro tanto del nuevo director de la Dian, Luis Carlos Reyes, como del ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, uno de los ejes principales de la reforma tributaria, que el gobierno de Gustavo Petro presentará al Congreso es que quienes ganan más de 10 millones de pesos al mes serán el grupo que comenzaría a pagar más impuesto de renta desde el 2023. Esto, para buscar nuevos recursos fiscales.



Para ello, según le explicó Reyes a Yamid Amat el domingo pasado en EL TIEMPO, el mecanismo que se piensa utilizar es limitar a 4 millones de pesos el valor de las rentas exentas de todo contribuyente que al mes reciba más de esos 10 millones de pesos, buscando que quienes más ganan paguen más impuestos sobre una porción de sus ingresos que antes no les computaba a la hora de la declaración de renta.



Pero sin desconocer las clasificaciones del Dane, que se basan en los datos disponibles, miles de personas que reciben esos 10 millones de pesos o sumas cercanas, y que tienen el rótulo de clase alta, están lejos de la opulencia, y en la práctica son clase media, ya que en este rango se clasifica a quienes tienen como ingreso per cápita dentro del hogar entre 690.524 pesos y 3,71 millones de pesos al mes.



Por ejemplo, si un trabajador asalariado o independiente devenga 10 millones de pesos, pero tiene dos hijos y su pareja no trabaja, lo que gana se divide entre cuatro, por lo cual el ingreso per cápita es de 2,5 millones, que lo ubican en clase media.

Una situación diferente a quienes devengan lo mismo, pero son solteros o viven con alguien y no tienen hijos, lo que indica que el ingreso per cápita de ese hogar es de 5 millones de pesos al mes, y son de clase alta, así ganen lo mismo que el primero.



Sin embargo, a pesar de las múltiples variables que inciden en el nivel de gastos y lujos que se pueda permitir una familia que gana más de 10 millones de pesos, Reyes insiste que, en todo caso, hacen parte del 1 por ciento más alto de la distribución del ingreso en Colombia.



Precisamente por ello, la reforma tributaria buscará bajar en algo esa concentración, pidiéndole a este grupo de colombianos más solidaridad en busca de más inversión social que permita reducir las brechas con quienes menos reciben.



En el 2018, un estudio del banco Credit Suisse calculó que el ingreso de más un millón de personas superaba al del 98 por ciento de la población.

Características

Los datos de la Planilla Integrada de Liquidación de aportes (Pila) muestran que en abril solamente el 0,94 por ciento de las personas ocupadas laboralmente, un total de 188.651 trabajadores dependientes e independientes, cotizaron al Sistema de Protección Social por encima de los 10 millones de pesos.



Por su parte, las cifras del Dane correspondientes al año 2021 muestran que de los 20,4 millones de trabajadores (diferente a ocupados, que no entran en la cuenta), el 1,4 por ciento, es decir 143.715 personas, ganaban más de 9 salarios mínimos al mes (cada mínimo es 1 millón de pesos en el 2022), mientras que un 0,64 por ciento, 64.916 personas, correspondían a personas independientes que ganaban más de esta suma.



Y si se toma la clasificación por clases sociales (que se hace sobre la suma de ingresos totales de un hogar dividido por el numero de personas que lo integran), en el rango de clase media (que va desde los 690.524 pesos hasta 3,7 millones de pesos) había 4,9 millones de asalariados y 2,78 millones independientes, grupo en el que entran varios trabajadores con 10 millones de pesos pero que son jefes de familia de hogares con hijos.



Manteniendo el mismo parámetro, se considera que una persona es de clase alta cuando el ingreso de cada miembro de un hogar supera los 3,71 millones de pesos. Y aquí hay 397.973 asalariados y 196.341 independientes.



Según el Dane, para un hogar de clase alta en Colombia el costo de ocupar una vivienda propia pesa el 16,1 por ciento del gasto mensual. Este gasto en la clase media es también el que más recursos demanda de su ingreso mensual, pero en una proporción del 14,5 por ciento.



Pero en los vulnerables los gastos de vivienda propia representan el 12,6 por ciento, según la encuesta del Dane que mide los gastos de los hogares y cómo se distribuyen, y que se usa para las revisiones de la canasta familiar con la que se mide la inflación.

A su turno, los alimentos y bebidas para preparar y consumir en casa ocupan el 8,2 por ciento del presupuesto de un hogar de clase alta; en la clase media pesan el 15,8 por ciento; entre los vulnerables el 22,2 por ciento, y entre los pobres, se acercan a casi la cuarta parte de su ingreso (23,8 por ciento).



Asimismo, en la clase alta, el vehículo particular es el cuarto mayor gasto (en su mayoría se paga con crédito), y pesa el 4,6 por ciento en su canasta, mientras que, en clase media, el vehículo baja al puesto 8, con un peso de 2,4 por ciento.



Y al movilizarse en su mayoría en carro, el gasto en transporte urbano es menor, y es el cuarto en el presupuesto de un hogar de clase media, con 5,2 por ciento del presupuesto, en tanto que en clase alta está en noveno lugar, con un peso de 2,5 por ciento.



Con esta caracterización de quienes ganan más que la mayoría de la población, el exviceministro de Hacienda Juan Alberto Londoño, dice que el recaudo que proyectan los nuevos funcionarios de la administración de Gustavo Petro no da si no se aumenta el número de personas que tributan.

¿Cuánto gana una persona de clase alta?

Para el Dane, el promedio de ingreso laboral de una persona de clase alta fue, en el 2021, de 6,46 millones de pesos al mes: 4 veces más de lo que recibe una persona de clase media. Para ese año fueron 595.985 personas de clase alta las que figuraron como ocupadas, categoría que incluye trabajadores familiares sin remuneración y aquellos sin remuneración en empresas o negocios de otros hogares.



Descontando estos dos últimos grupos, los asalariados de clase alta fueron apenas el 4 por ciento del total de 10,2 millones de personas dependientes o con contrato laboral, mientras que de 10,14 millones de independientes, menos del 2 por ciento fueron catalogados en la clase alta por el Dane.



Además, del 2020 –el año de la pandemia– al 2021, el numero de asalariados que al recuperar sus ingresos volvió a la clase alta fue de 39.232 personas, mientras que en los independientes la cifra repuntó en 23.718 individuos, pero en ambos casos el nivel sigue por debajo del observado en el 2019.

