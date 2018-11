Ibagué y Medellín, ciudades donde más gente apuesta en línea

Un estudio realizado por la empresa BetAlfa asegura que Ibagué y Medellín son las ciudades colombianas donde más personas deciden utilizar las plataformas web para hacer apuestas. Además, las cifras siguen en aumento. Según la Federación Colombiana de Empresarios de Juegos de Suerte y Azar (Fecoljuegos), operadores facturaron $112.076 millones en 2017 y $1,1 billones hasta agosto de 2018.



El negocio en sí mismo compone el 1,5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país y, según Coljuegos, más de 1,5 millones de personas actualmente se encuentran registradas en las plataformas de los operadores de juegos de suerte y azar online.

"Nuestro estudio, que fue realizado con una muestra de 2.230 personas en el país, arrojó también que 52 por ciento de los apostadores colombianos son hombres y el 48 por ciento restante, mujeres", dijo Daniela Gutiérrez Cano, directora de mercadeo de BetAlfa.



Además, el 58 por ciento de los apostadores son mayores de 45 años y el 42 por ciento restante están entre los 18 y los 44 años de edad.



Después de Ibagué y Medellín, las urbes donde más se apuesta en línea son Cartagena, Cali y Barranquilla. Bogotá no figura entre las cinco primera porque, según Gutiérrez, "las personas todavía están habituadas a hacer apuestas acudiendo a medios físicos como las casas de chance y los puestos de Baloto".



De acuerdo con estudios realizados las apuestas de los colombianos van dirigidas a deportes como el fútbol, el básquetbol, el tenis, el golf y competencias de deportes a motor como la Fórmula 1.



Las ligas de fútbol más buscadas por los colombianos para hacer apuestas son la Uefa-Champions League, Liga Águila, Liga de España, Premier league, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Copa libertadores y Copa Sudamericana, Europa League, amistosos internacionales y Superliga. En otros deportes, los playoffs de la NBA (liga de baloncesto de EE.UU.) y los grand prix.

Un negocio millonario

Según datos de Coljuegos, al mes de febrero de 2018 había inscritos en las diferentes plataformas de apuestas un total de 442.998 jugadores, de los cuales 93,8 % (415.512) corresponden a jugadores activos.



Coljuegos, el regulador nacional de las apuestas, tiene avaladas 16 plataformas, en las cuales los colombianos pueden realizar sus apuestas de manera segura.



Es un negocio sostenido por un público muy amplio que va desde los 18 hasta los 65 años. La mayoría provenientes de los estratos 2, 3 y 4", explicó Gutiérrez.



Entre más joven sea el apostador, menor cantidad de dinero pone dentro de la apuesta. "Las personas de 18, por ejemplo, apuestan entre 2.000 y 15.000 pesos", según la ejecutiva de BetAlfa..

Ludopatía, un trastorno unisex

Aunque la diferencia entre porcentajes de apostadores hombres y mujeres no es mucha, Gutiérrez Cano atribuye esta brecha a que "las mujeres son más responsables en cuanto al manejo del dinero".



Sin embargo, para ambos géneros se presenta el trastorno de ludopatía, en el que la persona se ve obligada, por una urgencia psicológicamente incontrolable, a jugar y apostar, de forma persistente y progresiva, afectando de forma negativa a la vida personal, familiar y vocacional.



"Para estos casos, BetAlfa ha diseñado un sistema de indentificación del trastorno por medio de un cuestionario que los usuarios llenan al momento de registrarse en su página web", afirma Gutiérrez Cano.



En el momento en que el sistema identifica que la persona puede padecer este trastorno, este le pide comunicarse con uno de los asesores, quien a su vez lo remite a un psicólogo que le puede ayudar a la persona a tratarse para que no agrave su condición.



"Además, dentro de la misma plataforma las personas pueden indicar las cantidades máximas a apostar para que no se presente un gasto alto de su dinero", finaliza la directiva.

Tips para los apostadores en línea

* Tenga en cuenta que existen 16 operadores legales en el país. En el sitio web deberá encontrar el logo de Coljuegos que lo avala como operador y debe terminar en .co.



* Lea atentamente las condiciones y reglas que determinan cada uno de los operadores en los sitios web.



* Lea atentamente el monto mínimo y máximo que puede apostar.



* Es importante que tenga conocimiento sobre el deporte que eligió para realizar sus apuestas.



