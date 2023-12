Tome nota: estos serán los horarios de atención de los bancos este fin de año

Como es tradicional en Colombia, los bancos tienen horarios diferentes a los habituales con motivo de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Para que no lo tomen por sorpresa, le contamos los horarios de algunas de las entidades bancarias más populares en este fin de año.



Cabe señalar que debido a que el 24 y el 31 de diciembre caen en domingo, los bancos no tendrán servicio esos días. Sin embargo, los horarios de las entidades bancarias tendrán modificaciones para los sábados 23 y 30 de diciembre próximos.



Bancolombia: El sábado 23 de diciembre prestará atención en los horarios habituales de los sábados. El sábado 30 de diciembre no tendrá atención al público.



Davivienda: El sábado 23 de diciembre el horario de atención será el habitual de todos los sábados. Sin embargo, el 24, 29, 30 y 31 de diciembre no tendrá atención al público.

Banco de Bogotá: El sábado 23 de diciembre prestará atención en los horarios habituales de los sábados. El 24, 30 y 31 de diciembre sus oficinas estarán cerradas.



BBVA: Los sábados 30 y 31 no tendrán atención al público.



Banco de Occidente: Los últimos dos sábados del presente año no tendrá atención al público.



Todas las entidades retomarán sus horarios habituales el 2 de enero de 2024.



