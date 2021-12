Durante las festividades decembrinas, los bancos en Colombia hacen cambios en sus horarios de atención presencial, de acuerdo con las indicaciones generales que imparte la Superintendencia Financiera.



Por ello es clave que , si va a hacer alguna diligencia que necesariamente requiera desplazarse a una sucursal bancaria física durante diciembre, en particular los días cercanos a la Navidad y Año Nuevo, esta información le interesa.



De forma general, cabe resaltar que para los días 24 y 31 de diciembre algunos bancos anunciaron que la atención será limitada o, incluso, no habrá servicio al público en absoluto.



Por otro lado, antes de ir a una sucursal en algún fin de semana de este mes, tenga en cuenta que posiblemente los únicos días disponibles para hacerlo fueron el 11 y el 18 de diciembre, ya que el 25 es día festivo.



Así las cosas, bancos como Bancolombia, Bogotá, y BBVA, unos de los principales del país, ya anunciaron ciertos cambios en sus horarios durante esta época. Sin embargo, esta información se va a ir actualizando periódicamente, así como también, otras entidades anunciarán sus medidas en los próximos días.



Horarios en Bancolombia

La entidad anunió que habrá atención en los horarios convencionales los días: 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 y 30 de diciembre.



Por otro lado, no habrá servicio los días 8 y 25 de diciembre de 2021 y 1 de enero de 2022, por ser festivos, y los domingos 12, 19 y 26 de diciembre.



La red de sucursales prestará servicio el viernes 24 de diciembre hasta la 1:00 p. m. (el horario de apertura es el habitual de cada sucursal) y no abrirá al público el 31 de diciembre.



Cabe aclarar que aquellas sucursales que se encuentran dentro de empresas estarán al servicio de acuerdo con las necesidades y solicitudes de cada una de ellas.



De la misma manera, es importante que los clientes tengan en cuenta que el viernes 24 de diciembre estarán disponibles las opciones de hacer transacciones desde y hacia Fondos de Inversión en la App Bancolombia y Sucursal Virtual Bancolombia, después de que se cierren las sucursales físicas.



Si se realiza una solicitud de cancelación de Fondos de Inversión el jueves 30 de diciembre, esta será pagada desde el 3 de enero de 2022.



Asimismo, durante los días en que no se ofrecerá servicio en sucursales físicas, los clientes podrán hacer uso de cajeros electrónicos, kioscos, corresponsales bancarios, sucursales virtuales, apps, Nequi, sucursal telefónica, Tabot y redes sociales.

Horarios en el Banco de Bogotá

Con el fin de facilitar el acceso a los servicios financieros, la entidad invitó a sus clientes a utilizar la aplicación banca móvil y la banca virtual, canales a través de los cuales los clientes podrán realizar, consultas, transferencias, pagos, entre otros, así como acceder a productos financieros, desde cualquier lugar, en corto tiempo.



Asimismo, la red de Cajeros Aval estará habilitada, al igual que los más de 11.000 corresponsales bancarios, ubicados en 872 municipios del país, tales como droguerías, tiendas y supermercados, en los horarios de atención al público.



Los horarios de las sucursales físicas:



Viernes 24 de diciembre: las oficinas del banco tendrán servicio hasta la 1:00 p.m., horario corrido, sin horario adicional.



25 de diciembre y 1 de enero : no se prestará servicio en las oficinas.



30 de diciembre : las oficinas operarán bajo el horario normal y no tendrán horario adicional.



31 de diciembre : no se prestará servicio en las oficinas.

Horarios en BBVA Colombia

La entidad financiera anunció a sus clientes las modificaciones que tendrá en su atención presencial a nivel nacional. En su jornada de Navidad y fin de año de 2021 se presentan las siguientes novedades:



El viernes 24 de diciembre de 2021, la atención presencial en las oficinas será en jornada continua hasta la 1:00 p. m. Por otro lado, el 25 de diciembre, por ser sábado feriado, no se prestará atención presencial en ninguna de las oficinas de la entidad.



Adicionalmente, el viernes 31 de diciembre no se prestará atención presencial en ninguna de las oficinas de la entidad. Así como el 1 de enero, el cual, por ser festivo, tampoco contará con atención presencial.



No obstante, todos los clientes de BBVA Colombia podrán hacer sus operaciones bancarias en los canales de atención virtual que tiene el banco, como app BBVA Móvil, página web, BBVA Ney y cajeros electrónicos para el retiro de dinero.

Horarios en el Banco de Occidente

De acuerdo con la entidad financiera, estos son los horarios habiltados.



24 de diciembre: el horario de atención de las oficinas ubicadas en centros comerciales será hasta las 2:00 p.m. Para el resto de oficinas la atención será hasta la 1:00 p.m. No habrá jornadas adicionales.



25 de diciembre: no se prestará servicio al público.



30 de diciembre: las oficinas prestarán sus servicios en horario normal, pero no habrá jornadas adicionales.



31 de diciembre: no se prestará servicio al público.



1°. de enero: no se prestará servicio al público.





Horarios oficinas por Feria de Cali – 27 al 30 de diciembre de 2021



Adicionalmente, con motivo de la Feria de Cali, las siguientes oficinas del Banco de Occidente que cubren la zona Cali, Palmira, Yumbo, Santander de Quilichao y Puerto Tejada, prestarán servicio al público en horario continuo hasta la 1:00 p.m. sin jornadas adicionales:



Cali: Casa Principal, Versalles, Plaza de Caicedo, Avenida Colombia, Avenida Sexta, Central de Transportes, Alameda, Chipichape, Centro Comercial Único, Pasoancho, Centro Comercial la Estación, Cosmocentro, Avenida Estación, Avenida Tercera Norte, Ciudad Jardín, Unicentro, Centenario, Avenida Roosvelt, Jardín Plaza, Extensión de Caja Javeriana, Santa Teresita, Palmetto e Imbanaco.



Palmira: Las Mercedes y Oficina Palmira.



- Oficina Yumbo



- Oficina Santander De Quilichao



- Oficina Puerto Tejada



El Banco de Occidente agregó que, a partir del 3 de enero de 2022, iniciará la prestación de servicios en oficinas en los horarios habituales definidos para cada una.

Scotiabank Colpatria

El viernes 24 de diciembre de 2021: La atención en la red de oficinas a nivel nacional será entre las 8:30 a.m. hasta las 3:00 p.m. sin servicio de jornada adicional.



El jueves 30 de diciembre de 2021: Habrá atención en la red de oficinas a nivel nacional de 8:30 a.m. a 4:00 p.m. y las sucursales con jornada adicional atenderán desde las 8:30 hasta las 7:00 p.m.



Viernes 31 de diciembre: No habrá atención al público en la red de oficinas.



La entidad señaló que estará disponible la red de 42.000 corresponsales bancarios en la totalidad del territorio nacional y más de 700 cajeros automáticos propios a nivel nacional, en los horarios en que estos atiendan.



También estará disponible la Banca Virtual de la entidad a través de la aplicación para dispositivos móviles y en la página web www.scotiabankcolpatria.com, en donde los clientes podrán realizar transacciones financieras y requerir todo tipo de servicios.

Banco Itaú

El viernes 24 de diciembre de 2021: Horario de atención al público hasta la 1 p.m.



El jueves 30 de diciembre de 2021: Horario habitual de atención al público con sus jornadas normal y extendida.



Viernes 31 de diciembre: No habrá atención al público.



Además, en las siguientes ciudades hay cambios en el horario, por festividades especiales locales.





Cali-Feria de Cali: Los días 27, 28, 29 y 30 de diciembre habrá jornada continua de 8 a 1 p.m.



Manizales-Feria de Manizales: Los días 5, 6 y 7 de enero del 2022 habrá jornada continua de 8 a 1 p.m.



Pasto-Carnaval de Negros y Blancos: Los días 3, 4 5 y 6 de enero del 2022 habrá jornada continua de 8 de la mañana a 1 de la tarde.

