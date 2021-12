Durante las festividades decembrinas, los bancos en Colombia hacen cambios en sus horarios de atención presencial. Es por eso que, si va a hacer alguna diligencia que requiera dirigirse a una sucursal bancaria durante este mes, esta información le podría interesar.



En primer lugar, cabe resaltar que para los días 24 y 31 de diciembre algunos bancos anunciaron que la atención será limitada o, incluso, no habrá servicio al público en absoluto.



Por otro lado, antes de ir a una sucursal en algún fin de semana de este mes, tenga en cuenta que posiblemente los únicos días disponibles para hacerlo serán el 11 y el 18 de diciembre, ya que el 25 es día festivo.



Así las cosas, bancos como Bancolombia y BBVA, unos de los principales del país, ya anunciaron ciertos cambios en sus horarios durante esta época. Sin embargo, esta información se va a ir actualizando periódicamente, así como también, otras entidades anunciarán sus medidas en los próximos días.



Horarios en Bancolombia

La entidad anunió que habrá atención en los horarios convencionales los días: 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 y 30 de diciembre.



Por otro lado, no habrá servicio los días 8 y 25 de diciembre de 2021 y 1 de enero de 2022, por ser festivos, y los domingos 12, 19 y 26 de diciembre.



La red de sucursales prestará servicio el viernes 24 de diciembre hasta la 1:00 p. m. (el horario de apertura es el habitual de cada sucursal) y no abrirá al público el 31 de diciembre.



Cabe aclarar que aquellas sucursales que se encuentran dentro de empresas estarán al servicio de acuerdo con las necesidades y solicitudes de cada una de ellas.



De la misma manera, es importante que los clientes tengan en cuenta que el viernes 24 de diciembre estarán disponibles las opciones de hacer transacciones desde y hacia Fondos de Inversión en la App Bancolombia y Sucursal Virtual Bancolombia, después de que se cierren las sucursales físicas.



Si se realiza una solicitud de cancelación de Fondos de Inversión el jueves 30 de diciembre, esta será pagada desde el 3 de enero de 2022.



Asimismo, durante los días en que no se ofrecerá servicio en sucursales físicas, los clientes podrán hacer uso de cajeros electrónicos, kioscos, corresponsales bancarios, sucursales virtuales, apps, Nequi, sucursal telefónica, Tabot y redes sociales.

Horarios en BBVA Colombia

La entidad financiera anunció a sus clientes las modificaciones que tendrá en su atención presencial a nivel nacional. En su jornada de Navidad y fin de año de 2021 se presentan las siguientes novedades:



El viernes 24 de diciembre de 2021, la atención presencial en las oficinas será en jornada continua hasta la 1:00 p. m. Por otro lado, el 25 de diciembre, por ser sábado feriado, no se prestará atención presencial en ninguna de las oficinas de la entidad.



Adicionalmente, el viernes 31 de diciembre no se prestará atención presencial en ninguna de las oficinas de la entidad. Así como el 1 de enero, el cual, por ser festivo, tampoco contará con atención presencial.



No obstante, todos los clientes de BBVA Colombia podrán hacer sus operaciones bancarias en los canales de atención virtual que tiene el banco, como app BBVA Móvil, página web, BBVA Ney y cajeros electrónicos para el retiro de dinero.

