Aun en emergencia, el retiro de las cesantías se ha frenado: Porvenir

Aunque los trabajadores colombianos que han visto reducir sus ingresos mensuales debido a la pandemia del coronavirus tienen la posibilidad de hacer uso de sus cesantías, mientras persista la emergencia económica y social, cada vez son menos los que están acudiendo a esta alternativa.



Cifras de la Superintendencia Financiera indican que, luego de que esa causal representara más del 7,3 por ciento del valor de los retiros de cesantías el año pasado, a inicios de agosto ese porcentaje solo alcanzaba el 1,3 por ciento.



Lo anterior, pese a que esta pandemia se mantiene latente y sus efectos negativos sobre algunos sectores de la economía, el empleo y los ingresos de los hogares colombianos persisten.



Miguel Largacha Martínez, es el presidente de la AFP Porvenir. Foto: El Tiempo / cortesía



Para Miguel Largacha Martínez, presidente de la AFP Porvenir, es claro que los trabajadores colombianos no solo están aprendiendo a dimensionar el valor del ahorro, sino, también, que a raíz de la emergencia generada por el covid-19 entendieron bien que sus cesantías acumuladas son un el verdadero seguro de desempleo, que les ayudó a miles de personas a enfrentar la difícil coyuntura generada por la pandemia.



“Muchas empresas en el país tuvieron que sacar a sus empleados a vacaciones, darles licencias no remuneradas y, en el peor de los casos, despedirlos en medio de esta crisis económica, ante lo cual el Gobierno se la jugó porque la gente utilizara parte de las cesantías ahorradas para sobrevivir”, comentó.



Destacó que este es un recurso que no existe en muchos países de Latinoamérica, razón por la cual muchas personas tuvieron que ‘echar mano’ del ahorro de sus pensiones, con los efectos negativos que esto acarrea a futuro sobre el valor de las mesadas que recibirán quienes sacaron parte de ese ahorro para atender la emergencia hoy.



“Creo que los colombianos hemos aprendido que las cesantías son el verdadero seguro de desempleo y debemos cuidarlo para cuando se necesite verdaderamente. Hasta el 30 de junio nos han retirado 46.000 millones de pesos solo por efectos de la emergencia, pero este monto es menor en un 71 por ciento al registro del mismo periodo del año pasado. Esa causal ha venido disminuyendo, aunque los retiros totales alcanzan en Porvenir los 2,5 billones de pesos”, explica.



Las cifras de la Superfinanciera indican que entre el 30 de marzo, fecha en la que se habilitó la causal definida en el decreto 488, y el 31 de diciembre del 2020 los colombianos habían retirado cerca de 356.000 millones de pesos de sus cesantías, que representaron, en su momento, el 7,3 por ciento del total retirado por los afiliados a las AFP (4,85 billones), entre otras, para compra de vivienda, refacción de la misma o terminación del contrato laboral.

Reformas urgentes

Largacha Martínez sostiene que ese ahorro, así como el de las pensiones, es sagrado. Por eso uno de los principales objetivos que se han fijado en estos 30 años de operaciones de la AFP Porvenir ha sido el de educar financieramente a sus afiliados y, en general, a los colombianos a través de distintos canales y mecanismos digitales.



“Haber dejado que se tocaran los recursos de la pensión para atender la emergencia habría sido un error terrible para las personas”, señaló el directivo, quien es un convencido de la urgente necesidad que tiene el país de apurar las reformas pendientes, entre estas la pensional.



“Los países que no han hecho un ajuste en sus sistemas pensionales a tiempo los han tenido que hacer a las malas cuando los Estados no han tenido recursos para seguir pagando a sus jubilados y les han tenido que recortar a la mitad sus mesadas”, dice.



En su opinión, esta coyuntura y la situación fiscal en la que está el país son suficientes para apurar esa reforma pensional que requiere Colombia, que corrija, entre otros, el error de los millonarios subsidios a quienes no los necesitan. “Hay que hacer un sistema integral de protección de la vejez donde el más necesitado debe tener todo el apoyo del Estado, incluso aquellos que no han tenido una relación laboral, como los del sector rural. Se requiere un sistema pensional sostenible, ampliar la cobertura y un sistema mucho más equilibrado y equitativo; de eso no hay nada hoy”.

Tres décadas de las AFP

El presidente de la AFP Porvenir también destacó el rol que han desempeñado estas entidades tanto en la formación del ahorro como en el desarrollo económico del país en las últimas tres décadas.



Al cierre de mayo, los fondos privados administraban más de 325 billones de pesos de unos 17,4 millones de afiliados, según la Superfinanciera.



“Tenemos una gran responsabilidad frente al manejo de esos dineros, los cuales invertimos para generar una buena rentabilidad, pero siempre buscando minimizar los riesgos para el afiliado. Mucho de este dinero se invierte en el país y eso contribuye al desarrollo y progreso del mismo”, señala Largacha Martínez.



Explica que más del 70 por ciento de ese ahorro son rendimientos; 23 por ciento, aportes del empleador, y 7 por ciento, aportes del empleado.



“Desde cuando se inició, nuestro fondo moderado ha rentado 16,2 por ciento. Significa que si un afiliado hubiese dejado un millón de pesos en una cuenta, tendría hoy 5,9 millones; si los hubiera colocado en un CDT, tendría 12,7 millones, y 44,7 millones en una AFP; eso es lo que refleja la labor de las AFP en el largo plazo”, afirmó el directivo.

Apuesta por un servicio 100 % digital

Desde mucho antes de que llegara la pandemia, las directivas de la AFP Porvenir se trazaron la meta de tener un servicio y atención ciento por ciento digital. Han invertido más de 40 millones de dólares y a la fecha el 98 por ciento de la interacción con sus más de 13 millones de afiliados es por canales no presenciales.



Miguel Largacha, su presidente, dice que tienen más de 105.000 pensionados y al 98 por ciento les pagan sus mesadas por transferencia electrónica.



Pero, además, destaca que gracias a la tecnificación de todos sus procesos, la administradora puede gestionar la pensión de uno de sus afiliados en máximo dos días, claro está, si no requieren tramitar ante otras entidades historias laborales o los bonos pensionales, entre otros.



