El Presidente Gustavo Petro dijo que ve a los bancos públicos están desconectados de asumir la financiación de la superación de la crisis climática, a pesar de que tienen el poder de hacerlo.



Asi mismo, que en cada país existe una banca central con poder, pero que hoy esta desconectada de las necesidades de la humanidad de asumir la financiación en proyectos de adaptación y mitigación suficiente para superar la crisis climática.



Durante su intervención en la clausura de la Cuarta Cumbre Mundial de Bancos Públicos de Desarrollo (BPD), el mandatario se mostró de acuerdo con lo expresado por los representantes de esas entidades, en la necesidad de que ellas tienen que fortelecerse mucho más para que puedan cumplir con sus objetivos sociales y planes, pero en especial, con aquellos encaminados a enfrentar la crisis climática que agobia al planeta.



"Si nos metemos esa idea, entonces indudablemente la banca publica de desarrollo tiene un papel, tendría que ser muchísimo más fuerte, los estados tendrían que pontenciarla, tendría que ser banca de primer piso; su función tendría que ir desde el punto de vista institucional en dos sentidos, liderar el sistema financiero privado, poderosísimo en el mundo, pero es el único centralizador del capitalismo y por tanto del mercado para llevarlo a objetivos de descarbonización y llevar la banca central de los estados, en Colombia es el Banco de la República, en EEUU es la Reserva Federal".



El mandatario dijo que "no estamos solucionando el problema (de la crisis climática), se acaba el tiempo para sostener la vida del planeta", por lo que su llamado fue a no aplazar más las decisiones en ese tema crucial para la humanidad.



En ese sentido, dijo que se queda con la propuesta que en escenarios similares ha hecho de hacer una emisión a escala mundial que permita liberar a los países de esas obligaciones de la deuda internacional para que se puedan concentrar en acciones contundentes frente a la crisis climática. "Debemos cambiar deuda por acción climática", comentó el mandatario.



También mencionó las dificultades de conseguir recursos para recuperar las millones de hectáreas de selva que se han perdido en el Amazonas, que es el pulmón de la humanidad, pero es una iniciativa que no es rentable. Sin embargo, dijo que esas inversiones tienen otra forma de cuantificar sus ganancias y es a través de los beneficios que esto representa para la humanidad.