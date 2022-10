El mercado y los colombianos no fueron los únicos que quedaron perplejos con el dato de la inflación de septiembre, que se ubicó en el 11,44 por ciento anual, el más alto en los últimos 23 años, revelado por el Dane el miércoles de esta semana.



Ese elevado costo de vida también sorprendió al presidente Gustavo Petro, quien de inmediato reaccionó a través de su cuenta de Twitter con tres trinos que, quizás, causaron más impacto que la misma cifra de inflación.



Dos de sus comentarios apuntaron directo al edificio situado en la Avenida Jiménez (Calle 13) con carrera Séptima: el Banco de la República y su junta directiva.



En sus mensajes, el Mandatario insinuó que subir la tasa de interés del Emisor para contener la inflación no sirve y que la intención real de elevar esos intereses está más encaminada a evitar la salida de capitales dado el ascenso de las tasas de interés de Estados Unidos, por lo que remató diciendo que eso se podría evitar con “un impuesto transitorio de remesas a capitales golondrinas”.



No es el primer presidente de Colombia que lanza críticas a las decisiones que se toman en el seno de la autoridad monetaria del país.



Lo hizo en reciente oportunidad (abril del 2022) el expresidente Iván Duque, cuando la junta del Emisor elevó en 100 puntos básicos hasta el 5 por ciento su tasa de intervención del mercado. “Las decisiones que se tomen por parte del Banco de la República tienen que garantizar que el crecimiento de nuestra economía no se disminuya”, señaló en su momento.



Lo propio hizo Juan Manuel Santos en mayo del 2017, aunque en esa ocasión el guiño al Emisor era para que hiciera un esfuerzo adicional en la reducción de su tasa que se encontraba en 6,5 por ciento, mientras que Álvaro Uribe también abogó, en agosto del 2008, porque el Banco de la República la redujera desde el 10 por ciento, pues temía que mantenerlas en esos niveles se constituyeran en un freno a la creación de empleo, la reducción de la pobreza y la productividad, en momentos en que la economía afrontaba serias dificultades por la crisis financiera y económica internacional.



“Es sano que haya una discusión sobre la política monetaria desde los empresarios, desde el gobierno y desde nosotros que también tomamos posiciones, son sanas para el país esas discusiones, es sano para el República escuchar esos debates, pero no hay que olvidar que el Banco toma sus decisiones de forma independiente”, señaló Juana Téllez, economista jefe de BBVA Research para Colombia.



Sin embargo, el presidente dejó claro que su lucha contra la inflación será frontal al señalar que su “gobierno profundizará su política anti inflacionaria con medidas estructurales. La reforma tributaria a grandes fortunas, el subsidio a fertilizantes, la reforma agraria, la alimentación en barrios pobres, y el cambio de la formula tarifaria de energía”.



Pero lo que quizás no estaba en su radar era que sus trinos iban a generar tal nerviosismo en el mercado, ya de por sí muy sensible por el inicio de la discusión de la reforma tributaria, que el dólar se treparía hasta un nuevo máximo histórico de 4.627,61 pesos, mientras las críticas de académicos, exministros de Hacienda y expertos a sus comentarios no se hicieron esperar.



Y si bien la mayoría de los comentarios hechos por los economistas coincidieron en que la junta del Emisor ha venido actuando bien, toda vez que en la coyuntura actual se necesita desacelerar el desaforado consumo de los hogares, enfriar la economía y anclar de nuevo las expectativas de inflación mediante el alza de tasas, también fueron contundentes al señalar que un posible control a la permanencia de los capitales foráneos que llegan al país era un error muy grave y tendría repercusiones nefastas para la economía.



“Es gravísimo lo que propuso el Presidente. Ponerle más impuestos al capital solo logrará que la inversión baje, y eso en el mediano plazo es inflacionario, (es) lo que está pasando en Argentina”, señaló Alberto Bernal, socio de Bulltick, firma de inversión con sede en Estados Unidos.



“Las dos monedas globales que más caen hoy (jueves) son el rublo ruso y el peso colombiano. Los dos exportadores de petróleo cuyo precio sube. ¿Cuál es la explicación? No es la economía, es la política”, dijo en su cuenta de Twitter Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda.



Juan Camilo Restrepo, y Rudolf Hommes, también exjefes de las finanzas públicas, se pronunciaron. El primero dijo que adoptar una medida de esas, además de inoficiosa, pondría al país rumbo a la postración en que se encuentra Argentina; mientras el segundo señaló que eso significaría regresar al pasado y perder todo lo ganado con la desaparición de esos controles años atrás.



Ante esa arremetida al Gobierno no le quedó alternativa distinta que salir a calmar los ánimos ese mismo jueves en la noche.



De hecho, en lo que va del 2022 los extranjeros han sido una fuente de financiación importante del Gobierno, pues han sido grandes compradores de deuda pública.



“Quiero señalar de forma muy enfática, en nombre del Presidente de la República, que el Gobierno no va a proponer control de cambios ni va a poner impuestos a los egresos de capital”, dijo José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda. Su anuncio, no obstante, no logró que el dólar volviera, al menos, al nivel de los 4.500 pesos.



Los economistas tampoco ven cómo la reforma, que ya pasó su primer examen en el Legislativo, pueda ayudar en la lucha contra la elevada inflación, la cual en buena parte es importada.



Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, sostiene que de hecho se deberían revisar algunos elementos de esa reforma que podrían presionar al alza la inflación, como el impuesto a los alimentos y comidas no saludables, así como la sobretasa a las hidroeléctricas, que en un contexto donde hay limitada competencia por la coyuntura, esta se transfiera a los comercializadores y por ende al consumidor final.



Hay muchas cosas que se pueden inventar para paliar la inflación, pero no son el tema, dice por su parte Felipe Campos, gerente de Investigaciones Económicas del Grupo Alianza, para quien continúa siendo muy preocupante la inflación en el corto plazo, más aún por el alza de la gasolina y el ajuste del salario mínimo que está por venir.

Para los economistas consultados, no tienen mucho sentido muchas de las medidas estructurales anunciadas para combatir la alta inflación.



Munir Jalil, economista en jefe para la Región Andina de BTG Pactual, sostiene que: “Lo que se ha hecho en materia de fertilizantes y lo anunciado en materia de energía definitivamente ayudan a bajar la inflación. El resto de factores más bien poco ayudan de forma directa”.



Quizás por eso uno de los mensajes que envían los economistas consultados es la necesidad de acabar pronto con la incertidumbre que genera el tema del proyecto de reforma tributaria y que el Gobierno designe un interlocutor, como el ministro de Hacienda José Antonio Ocampo, que transmita al mercado con mayor claridad y precisión las posiciones del Ejecutivo y evitar así reacciones que pueden causar mucho daño a la economía en medio de una coyuntura tan sensible como la actual.

