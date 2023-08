Luego del acuerdo al que llegaron las directivas de Grupo Sura y la familia Gilinski el pasado 15 de julio, frente al control y la participación que cada una de las partes tendría sobre el propio Sura y Nutresa, tras los resultados de las ofertas públicas de acciones (opa) lanzadas por los inversionistas dueños, entre otros, del conglomerado GNB Sudameris, el silencio respecto al futuro de esas dos grandes organizaciones que por espacio de más de 40 décadas estuvieron bajo la sombrilla del llamado Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) fue hermético.



Lo fue, por lo menos, hasta este domingo cuando Gonzalo Alberto Pérez, presidente de Grupo Sura, en entrevista con EL TIEMPO, dio a conocer algunos detalles de lo que viene hacia adelante para la organización que lidera, la cual, en su opinión, seguirá trabajando por consolidar cada uno de los segmentos del negocio en los que opera, buscando las mejores oportunidades que puedan significar un mejor retorno para sus accionistas, al tiempo que mencionó las enseñanzas que les dejó todo este proceso de disputas por el control de las compañías en los más de año y medio.



Dijo, por ejemplo, que todos los procesos dejan aprendizajes y que este no es la escen ción, por lo que esperan que se capitalicen en beneficio del ciento por ciento de los accionistas y de la sociedad. "Al final del día, con el acuerdo se halló una solución equitativa, que genera valor para Grupo Sura y sus accionistas, siempre bajo la premisa de ser coherentes con nuestros principios y respondiendo al interés general de la compañía y a su sostenibilidad".



En ese sentido, también mencionó que este proceso dejó planteada la necesidad que tiene el país de revisar la regulación que se tiene frente a las ofertas públicas de adquisición (opas), mientras que a nivel latinoamericano evidenció que existe camino por recorrer para que las dinámicas de los mercados accionarios reflejen mejor el valor de las compañías listadas.

El secreto de Bancolombia

En pleito con Gilinski se dice que Bancolombia fue ofrecido para llegar a un acuerdo, pero al la entidad quedó bajo el control de Sura. Foto: EL TIEMPO / Cortesía

Al referirse de los detalles de las negociaciones que le puso un punto final a esa dura disputa por Sura y Nutresa, Pérez prefirió no entrar en muchos detalles debido al acuerdo de confidencialidad al que las partes se comprometieron guardar al respecto, pero destacó que en ese proceso no hubo ganadores y perdedores, sin o que se trató de un arreglo justo para las partes. Tampoco confirmó si ese arreglo involugró dinero de por medio.



"El cruce accionario ha sido un medio y no un fin. El cruce accionario nos ha permitido cultivar temas que se mantienen y queremos conservar, como son una forma de hacer empresa, la visión de largo plazo, una cultura corporativa basada en principios, el compromiso de aportar a las sociedades en que estamos presentes, entre otros".



Frente a lo que viene ahora para Grupo Sura y sus accionistas, Pérez señaló que estan enfocados en crecer y avanzar en la consolidación del portafolio en los servicios financieros, "que es la esencia de nuestro negocio" y que mantienen intacto su objetivo estratégico de alcanzar una rentabilidad sostenible logrando retornos superiores al costo de capital.



"Estamos llamados a ser más pertinentes y creativos a la hora de transformar nuestros servicios y productos de acuerdo con las necesidades de los latinoamericanos, a partir de una lectura permanente del entorno y una apuesta de mayor cobertura", puntualizó el presidente de Grupo Sura.