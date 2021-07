Grupo Stanford, a pagar millonaria suma a inversionistas en Colombia

Luego de 12 años de proceso legal, tras la intervención y liquidación de Stanford Comisionista de Bolsa, el grupo estadounidense que controlaba a esta entidad en el país tendrá que indemnizar a los inversionistas colombianos con la suma de más de 6.040 millones de pesos más los intereses que se hayan causado durante el tiempo que duró dicha demanda.



La decisión está contenida en el fallo proferido por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en el que condenan a Stanford Comisionista de Bolsa a pagar dicha indemnización a sus clientes en Colombia, toda vez que incumplió sus deberes de asesoría y suministro de información en una operación transfronteriza en la estos fueron defraudados.



“Esta es una excelente noticia no solo para los inversionistas que se vieron afectados sino para el país. Colombia es el único país del mundo en donde los inversionistas de Stanford van a recuperar el 100 % de su capital, más los intereses que han dejado más de media década de proceso legal, teniendo en cuenta que inversionistas de otras partes del mundo han recibido no mucho más que seis centavos de dólar por cada dólar invertido” afirmó Sergio Rodríguez Azuero, socio fundador de CMS Rodríguez-Azuero.



La firma de abogados recordó que en el 2009 la Security Exchange Commission de Estados Unidos obligó el cierre de dicho grupo y, en Colombia, la Superintendencia Financiera autorizó la finalización de operaciones y la liquidación de la Comisionista de Bolsa.



Los actores, apoderados por la firma de abogados, solicitaron declarar a Stanford S.A. Comisionista de Bolsa como responsable de los perjuicios derivados de la promoción de inversiones en CD’s de Stanford International Bank Limited, pues no solo no dieron la información adecuada a los inversionistas sino que los datos entregados a ellos, originados en el grupo, con los cual pretendían que sus fondos estuvieran seguros, eran inexactos y falsos. Esta situación llevó a que la sentencia considerara que Stanford S. A. Comisionista de Bolsa incurrió en dolo o negligencia grave.



Rodríguez Azuero, uno de los representantes de los estafados, indicó que, para los inversionistas que se presenten con posterioridad al fallo, se destinaron 400 millones de pesos. “Aunque después de tantos años estamos en contacto con todos los demandantes, seguimos en la búsqueda de algunos otros damnificados pues también entran en este importante proceso de reparación” concluyó.



Se estima que la operación en la que cientos de inversionistas fueron estafados por el Grupo Standford, se constituye en el segundo fraude más grande del mercado bursátil en los Estados Unidos después del sonado caso de Bernard Madoff.