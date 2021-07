‘The European Magazine’ reconoció al Grupo Aval

El Grupo Aval recibió otra distinción por su excelencia e innovación. Esta vez, la publicación The European Magazine lo reconoció como el grupo financiero del año en Colombia y el grupo bancario del año en Centroamérica y el Caribe.



Desde hace una década, esta revista otorga los premios Global Business, Banking Finance Awards, con los que destaca los logros de la comunidad empresarial global que con sus estrategias están haciendo avanzar sus industrias.



“Nuestro panel de jueces tiene una amplia experiencia en una variedad de sectores, respaldado por un equipo de investigación altamente dedicado que trabaja las 24 horas del día para garantizar el éxito de los premios”, aseguró la publicación The European.



Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, CEO de Grupo Aval, manifestó que estos reconocimientos resaltan la labor y el esfuerzo realizado por muchos años consecutivos, tanto en Centroamérica como en Colombia, por el gran equipo de talento humano con el que cuenta el grupo bajo la excelente dirección de su línea gerencial.

“Precisamente son partes integrales de nuestra estrategia la innovación, eficiencia, gestión de riesgos, talento y sostenibilidad”, afirmó.



En el último año, también ha recibido el Global Banking & Finance Awards® en las siguientes categorías: Decade of Excellence Banking CEO Latin America 2020 (Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez), Decade of Excellence Banking Group Latin America 2020 (Grupo Aval S. A.), Banking CFO of the Year Latin America 2020 CFO (Diego Solano Saravia), Best CSR Company Colombia 2020 (Grupo Aval S. A.) y Best Investor Relations Company Latin America 2020 (Grupo Aval S. A.).



También obtuvo el reconocimiento IR de la Bolsa de Valores de Colombia y el galardón a Mejor entidad en Relación con los Inversionistas LatAm 2021 y mejor equipo directivo LatAm 2021 por Global Banking & Finance Awards®.



También mejor CEO bancario y mejor Compañía en relación con los inversionistas por International Finance Awards.



*Aval hace parte del grupo empresarial que controla a la sociedad Casa Editorial EL TIEMPO.



