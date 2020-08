Ganancias de Grupo Aval en el primer semestre fueron de $1,02 billones

Durante el primer semestre de este año el Grupo Aval, del cual hacen parte los bancos de Bogotá, Popular, de Occidente y AV Villas, así como Corficolombiana y la AFP Porvenir, obtuvo ganancias por $1,02 billones.



La organización informó que durante el segundo trimestre los resultados del Grupo estuvieron enmarcados por un incremento del costo de riesgo, así como por menores ingresos en comisiones por la baja actividad económica y un menor ingreso del sector no financiero, que fue producto de las afectaciones generadas a ciertos sectores por las restricciones de movilidad durante la cuarentena.



(Le puede interesar: 'Grupo Aval ganó $ 700.200 millones en el primer trimestre del 2020')

No obstante, afirmó que “la diversificación de nuestras actividades y geografías en que operamos redujo la magnitud de los efectos negativos de la pandemia en el negocio bancario colombiano”.



Dentro del balance se destaca la conclusión de la adquisición, en mayo, de Multi Financial Group, que contribuyó con $18,6 billones de activos y $16,7 billones en pasivos al balance consolidado de Grupo Aval, que en el último año tuvo un crecimiento del 25,8% de sus activos totales, de un 22,6% de la cartera bruta y del 27,8% de sus depósitos, incluyendo la adquisición de MFG.



En cuanto al margen neto de intereses total del semestre, el conglomerado reportó que este fue del 5,1%, con una disminución de 70 puntos básicos frente al reportado en la primera mitad del 2019 y de 60 frente a la segunda mitad de ese año. No obstante, y pese a las dificultades impuestas por la pandemia, el margen neto de intereses total del segundo trimestre del 2020 subió 50 puntos básicos con respecto al del primer trimestre.



Aunque el ingreso por comisiones brutas del primer semestre estuvo en línea con el obtenido en la primera mitad del 2019, en el segundo trimestre se registró una fuerte disminución en los ingresos por comisiones bancarias en comparación con el trimestre anterior, en buena medida por la cuarentena en los países en los que opera el Grupo, lo cual resultó en una disminución sustancial en el uso de tarjetas de crédito, de cajeros electrónicos y otros productos.



De acuerdo con el reporte de la organización, durante el periodo analizado disminuyeron los ingresos del sector no financiero “debido principalmente, a una caída en los ingresos del sector de infraestructura, impulsada por el aislamiento obligatorio en Colombia que frenó la construcción de nuestras concesiones de 4G. Sin embargo, el Gobierno ya ha levantado la mayoría de las restricciones y se ha reiniciado la construcción”.



El Grupo Aval también recordó que ha otorgado alivios a sus clientes por más de 75,4 billones (36,0% de la cartera bruta), en Colombia y Centroamérica. Al cierre del 31 de julio, 41,5 billones de estos alivios seguían activos (19,8% de la cartera bruta). ECONOMÍA Y NEGOCIOS