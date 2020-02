Llega dale!, nueva plataformal de Aval Soluciones Digitales

El Grupo Aval, a través de su nueva filial, Aval Soluciones Digitales, puso en operación su Sociedad Especializada en Depósitos y Pagos Electrónicos (Sedpe) dale!, con la cual no solo busca incentivar la digitalización del dinero sino disminuir el uso del efectivo.

Según directivas del conglomerado, se trata de la primera compañía ciento por ciento digital de Grupo Aval, que enriquecerá la oferta del mercado y contribuirá en la bancarización e inclusión de más colombianos, ofreciendo buena parte de sus transacciones a cero costo para personas, mientras que para los comercios las tarifas estarán entre las más competitivas del mercado del país.



“Con el fin de seguir fortaleciendo nuestra estrategia de digitalización financiera, traemos este enfoque tecnológico transversal a los bancos Aval. El mundo se está digitalizando y todos los productos deberían nacer digitales. Con dale!, la entidad 100 % digital de Grupo Aval, buscamos hacer más fácil la vida de los usuarios. Además, tenemos grandes expectativas en función de los más de 6,3. millones de adultos colombianos que no están vinculados al sistema financiero y que, a través de esta iniciativa, podrán acceder a un servicio fácil, rápido y seguro”, indicó Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente de Grupo Aval.



Cualquier colombiano mayor de edad, usuario de la telefonía celular y con correo electrónico puede hacer parte de dale! a través de un proceso de inscripción que solo toma unos minutos.



No se necesita papeleo y los requisitos son pocos, pues es una solución perfecta para quienes no están bancarizados en Colombia.



La persona, a través de www.dale.com.co elige la opción de registro, diligencia los siguientes datos: nombres, apellidos, documento de identidad, número de celular y correo electrónico; asigna una contraseña y en pocos minutos queda activo el depósito para pasar, pagar y recibir dinero. No es necesario ser cliente de los Bancos Aval.

Según directivas del conglomerado financiero, la plataforma estará desplegando nuevas funcionalidades de forma constante, acorde a su metodología de trabajo agile. A corto plazo, se activarán tres funcionalidades más: recarga con efectivo en más de 31.000 corresponsales bancarios de los Bancos Aval, pagos con códigos QR para personas y comercios y tarjeta débito dale! digital y física.

Beneficios

• Todos los colombianos mayores de edad, bancarizados y no bancarizados pueden tener dale! con apertura rápida y fácil, en pocos minutos.



• Varias opciones de recarga sin costo (desde cuentas bancarias y a través de tarjetas de crédito y efectivo por medio de más de 31.000 corresponsales bancarios de los Bancos Aval).



• Transferencias a cero costo entre depósitos dale! personas.



• Cuota de manejo del depósito a cero costo.



• La tarjeta débito dale! se podrá solicitar sin costo.



• Tres retiros gratis al mes en todos los cajeros de Red Aval (más de 3.500 cajeros automáticos).



• Próximamente Mipymes y grandes empresas también podrán abrir dale! de manera online y así ampliar sus opciones de recepción de pagos presenciales y virtuales (e-commerce).



• dale! cuenta con una línea de atención al cliente directa (57-1 4010102), a través de la cual los usuarios se pueden comunicar ante cualquier inquietud o eventualidad.



Por. Economía y Negocios