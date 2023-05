Grupo Aval cerró su ejercicio en los tres primeros meses del presente año con unas utilidades del orden del los 425.100 millones de pesos, un resultado 37 por ciento superior al registrado en el cuarto trimestre del 2022, al excluir los egresos extraordinarios por la venta de BHI, indicaron las directivas de la organización.



Esos resultados representaron un retorno sobre patrimonio de 10,4 por ciento y sobre activos de 1,4 por ciento, destacaron, al tiempo que indicaron que esas cifras se dieron en un entorno de desaceleración de la economía colombiana.



"Grupo Aval logró mantener estables sus indicadores de calidad de cartera y costo de riesgo gracias a la estructura de su portafolio", precisaron



En efecto, según las cifras reportadas por el conglomerado financiero, la cartera total creció 16,6 por ciento en los últimos doce meses terminados el 31 de marzo de 2023 (1,2 por ciento durante el prime trimestre del año).



En ese sentido, las directivas destacaron que la cartera de consumo repuntó 15,8 por ciento, la comercial 16,6 por ciento y la hipotecaria 20,1 por ciento.



En cuanto a la calidad de la cartera de Aval la superior a 30 días se ha incrementado 21 puntos básicos y la calidad de cartera a más de 90 días mejoró 9 puntos básicos.



Por su parte, los depósitos totales crecieron 16,8 por ciento en los últimos doce meses hasta el 31 de marzo de 2023 (2,9 por ciento en el primer trimestre).



"El crecimiento anual del PIB para el primer trimestre de 2023 fue de 3 por ciento, y se espera que los tres trimestres restantes presenten menor crecimiento, en la medida en que los sectores de la economía que han impulsado la dinámica del PIB en trimestres anteriores pierdan impulso y no contribuyan en la misma proporción, en lo que queda del año", adviertes las directivas del grupo.



Agregaron que en abril, la inflación anual finalmente rompió la tendencia alcista que venía registrando desde hace dos años, y por lo tanto, de continuar esta nueva tendencia a la baja, es concebible que la política monetaria contractiva haya alcanzado su techo y que las tasas comiencen a disminuir gradualmente.



Según lo reportado por Grupo Aval para esa primera etapa del año, los ingresos del sector no financiero aumentaron 26,7 por ciento durante el trimestre y un 14 por ciento respecto a igual periodo del año pasado.



Frente a esto, los analistas del Grupo Bancolombia indicaron que los resultados de Grupo Aval para el trimestre en cuestión "fueron positivos y reflejan una notable mejora frente al cuarto trimestre del 2022, periodo impactado de manera negativa

por el efecto de la participación en la OPA por BHI, la contracción en el margen de interés, el aumento en provisiones y una menor contribución del negocio no financiero".



Indicaron, además, que la contribución del sector no financiero volvió a ganar tracción. Los ingresos asociados a este negocio alcanzaron los 1,6 billones de pesos, con un notable crecimiento atribuido a una mayor contribución del negocio de energía y gas (+115,6 por ciento trimestral) e infraestructura (+14,7 por ciento), entre otros facores.