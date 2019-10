Grupo Aval se queda con Multibank Financial Group de Panamá

El Grupo Aval anunció que adquirirá el holding del banco Multibank Panamá, para lo cual firmó hoy un acuerto con los propietarios y directivas de la entidad del istmo..

Según se informó, la adquisición se hará a través de su filial Banco de Bogotá, lo que supone un paso más dentro de su estrategia de expansión en Centroamérica.



Al cierre de junio pasado, el holding panameño contaba con activos por cerca

de 5.000 millones de dólares y un patrimonio en libros de 560 millones, partidas que se sumarán al balance consolidado del Grupo Aval, una vez se concrete la operación.



“Esta atractiva transacción es complementaria a las líneas de negocios en las que ya participa el Grupo en Panamá. Además, con la consolidación de este acuerdo, Aval fortalecerá su posición de liderazgo en Centroamérica y se convertirá en el segundo jugador más grande en Panamá por tamaño de activos, señaló Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, Presidente del Grupo Aval.



El Directivo agregó que “Panamá es el país mejor calificado por las agencias

internaciones, razón por la cual, dentro de nuestra estrategia estaba el propósito de expandir nuestra operación en dicho país.”



El grupo Multibank de Panamá tuvo una filial en Colombia hasta mediados del presente año, cuando anunciaron la salida del país.



Tal como lo anticipo EL TIEMPO en su momento, los negocios que tenía Multibank en el país se los vendió a la Compañía de Financiamiento Coltefinanciera, hoy controlada por inversionistas venezolanos.



La Superintendencia Financiera le dio el visto bueno a la operación de cesión de activos y pasivos del banco a la compañía con sede en Medellín, con lo cual se inició el proceso de marchitamiento de las operaciones de Multibank en Colombia.



Según se informó, al cierre de junio, la utilidad del Multibank Financial Group alcanzó cerca de 60 millones de dólares.



Directivas del Grupo Aval indicaron que esta operación le añadirá más de 100.000 nuevos clientes al Banco de Bogotá.



El cierre de la operación, cuyo costo no ha sido revelado aún, está previsto para el segundo trimestre de 2020, luego de surtir las aprobaciones de las autoridades de ambos países.



"Este nuevo activo entrará a formar parte del grupo de inversiones que el Banco de Bogotá ha adquirido, a través de su filial Leasing Bogotá S.A. Panamá, en el sistema financiero en la región, en la que ya participa a través del grupo bancario BAC Credomatic", indicaron las directivas de Aval.



En Colombia, Grupo Aval controla cuatro bancos comerciales (Bogotá, Occidente, Popular y AV Villas), el fondo de pensiones privado AFP Porvenir y la corporación financiera Corficolombiana.



Por: Redacción Economía y Negocios