Hoy empiezan a ‘cocinar’ una reforma tributaria territorial

Este viernes, después del mediodía, se comenzará a ‘cocinar’ una nueva reforma tributaria, esta vez enfocada en los impuestos territoriales que se pagan en municipios y departamentos.



La tarea, que no será sencilla y durará 12 meses, estará a cargo de un grupo de expertos, quienes conformarán la Comisión de Estudio del Sistema Tributario Territorial, la cual fue creada por el Ministerio de Hacienda y será instalada formalmente esta tarde.

Tributos como el de industria y comercio (ICA), avisos y tableros, predial, sobretasa a la gasolina, delineación urbana, espectáculos públicos, vehículos y estampillas ‘rendirán cuentas’ durante un año, momento en el cual el grupo de analistas deberá entregarle sus propuestas al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.



Su tarea, según un decreto del Minhacienda, será “proponer una reforma orientada a hacer el sistema tributario territorial más eficiente, reactivar la economía de las regiones, y combatir la evasión y la elusión fiscal”.



La sesión de hoy, según conoció este diario, incluirá la presentación de cifras de recaudo, magnitudes, ejes a tratar, importancia de los territorios en el recaudo, avances en descentralización, entre otros. Serán 9 expertos tributarios y cuatro designados por los gobiernos Nacional y territorial quienes tendrán a cargo el ‘examen’ del sistema de impuestos en las regiones, que, según otros analistas, debería tener varios inamovibles.

‘Líneas rojas’

Para, Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, “hay que revisar la dispersión de impuestos a nivel territorial y ojalá se pudiera homogeneizar los instrumentos tributarios, las tasas y revisar qué se debe seguir cobrando y qué no. Por otro lado, se debe mejorar la gestión tributaria y el fortalecimiento de las instituciones de recaudo en las regiones, como ha pasado con el catastro, que ha sido bien descentralizado en algunos territorios”.



En tanto, Hernando José Gómez, exdirector de Planeación, considera que “es importante que se revise el ICA, porque este se cobra sobre los ingresos y no las utilidades, lo cual hace que no se tenga en cuenta la situación actual de las empresas. Además, hay que lograr que las gobernaciones también tengan alguna fuente de ingresos, porque a diferencia de las alcaldías, reciben pocas rentas de forma directa”.



Por su parte, Juan Ricardo Ortega, exdirector de la Dian, indicó que la tarifa del impuesto a los cigarrillos debería dejarse inalterada, pero “sí deberían meter allí a los electrónicos y vapeadores”. Además, coincidió con Gómez en la revisión del ICA, pues “es un mal impuesto y tiene altos índices de evasión, ya que pesa más que la renta, pero solo recauda una parte de ésta”.



También propone eliminar algunos tributos, “como las más de 100 estampillas que hay en el país y, en su lugar, fortalecer el impuesto a vehículos, por ejemplo aumentando su tarifa, de tal modo que se fomente el transporte público y se cuide el medioambiente. El debate de la contaminación y el tráfico debería cambiar la tributación de vehicular”, añadió.

SEBASTIÁN LONDOÑO VÉLEZ

VÍA PORTAFOLIO

Twitter: @SLondonoV