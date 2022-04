El banquero e industrial Jaime Gilinski, presidente del grupo que lleva su apellido comienza hoy, casi cinco meses después de haber anunciado su interés por tomar el control de Nutresa y a los días siguientes por una parte de Grupo Sura, la tercera oferta pública de adquisición (opa) de manera simultanea por las dos compañías.



(Lea también: Productores explican inflación de 8,5 %: crisis global y secuelas del paro)

Las dos opas por las empresas del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) irán desde este miércoles y hasta el próximo 25 de abril, un periodo de 12 días hábiles que de acuerdo con las condiciones de la operación podrían prorrogarse por otros 18 días hábiles.



Luego de las dos opas que se realizaron entre finales de noviembre de 2021 y finales de febrero pasado, el Grupo Gilinski tiene el 30,8 por ciento de la propiedad sobre Nutresa y el 31,5 por ciento en Grupo Sura.



(Le puede interesar, además: Los Gilinski logran dos puestos en la nueva junta directiva de Grupo Sura)



Hay que recordar que el 10 de noviembre de 2021 Gilinski lanzó una opa no acordada, en busca de al menos el 50,1 por ciento de las acciones de Nutresa y un máximo del 62,62 por ciento, acompañado de un fondo de Abu Dhabi.



Sobre Nutresa pagará 12,58 dólares por acción. En Nutresa la intención ya no es llegar a más del 50 por ciento como lo planteaba en la segunda opa, sino hasta el 42,8 por ciento como máximo.



En Grupo Sura Gilinski busca adquirir entre el 5,2 por ciento de las acciones y como máximo el 6,5 por ciento y pagará 9,88 dólares por acción, el mismo precio que la segunda opa y de tener éxito consolidaría una posición como principal socio hasta el 38 por ciento de su participación accionaria.



En el caso de Nutresa, se podrían liberar los mínimos o máximos a comprar dependiendo si les quieren vender menos del mínimo o más del máximo.



Para el caso de Sura no se moverá el máximo a comprar, por lo que habría prorrateo si les ofrecen más acciones de las que buscan.



Daniela Triana, especialista en renta variable de Acciones & Valores dijo que las dos operaciones van a estar más lentas, pues tras las dos opas iniciales no hay muchos accionistas y las empresas del GEA posiblemente no saldrán a vender.



Este martes., Nutresa se valorizó en la Bolsa de Valores de Colombia, probablemente por compradores que salgan en la opa y la analista explicó que las dos acciones van a subir un poco pues además van a pagar dividendos en los próximos días.



Consideró que en el Grupo Sura puede haber un mayor número de accionistas dispuestos a vender pues sería improbable una cuarta opa, a menos que el Grupo Gilinski quiera que el GEA venda, así sea a un precio muy superior.



Para el analista Andrés Moreno Jaramillo, Gilinski va a jugar con el tema de la incertidumbre política por el proceso electoral y aclaró que el caso de Sura aún hay algunos fondos con participaciones que podrían vender.



Portafolio.co